Brazos rotos, récords y caídas: los mejores momentos de las primeras olimpiadas robóticas celebradas en China

Las competiciones de robots son el nuevo espectáculo de moda en China. Después de la carrera realizada por las calles de Pekín, estas máquinas se han dado cita de nuevo en una versión peculiar de los Juegos Olímpicos. Un encuentro de varios días que ha dejado imágenes sorprendentes, tanto por la destreza de estas unidades como por sus errores y caídas.

280 equipos de 16 países han puesto a competir sus diseños en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín. El objetivo oficial es recabar datos de las cualidades de las máquinas y usar esa información en aplicaciones prácticas, aunque muchas de las imágenes que dejan las distintas disciplinas han llegado a las redes con humor por los fallos cometidos por los robots.

Los robots compitieron en deportes como atletismo, tenis de mesa, boxeo, fútbol y otros deportes clásicos. No obstante, las pruebas no se limitaban a imitar los Juegos Olímpicos y también había desafíos como la clasificación de medicamentos, el manejo de materiales o la limpieza.

🔺 Humanoid robots compete in an obstacle course at World Robot Games in Beijing.#Robot #Robotics pic.twitter.com/SaXfuKoxZk — Record GBA (@RecordGBA) August 17, 2025

Estuvieron representadas hasta 88 empresas privadas como Fourier Intelligence o Unitree, la firma china que consiguió ganar la primera carrera, una de las competiciones más llamativas del evento.

Reuters informa que las entradas para presenciar estas competiciones costaban entre 128 y 580 yuanes, entre 16 y 70 euros. Los espectadores aclamaban tanto los logros como los fallos de los robots, que ya han alcanzado un alto nivel de sofisticación pero protagonizaron numerosas caídas, choques y hasta atropellos involuntarios.

Juegos Mundiales de Robots en China EFE Omicrono

Durante un partido de fútbol, cuatro robots chocaron entre sí y se quedaron enredados. En atletismo, uno de los vídeos que más ha trascendido en redes muestra a un robot perdiendo el rumbo y chocando con uno de los técnicos que se encontraba en la pista. Otro robot llegó a perder un brazo durante uno de los partidos.

En su mayor parte, los robots estaban siendo teleoperados, aunque algunas de las habilidades, como levantarse del suelo, pueden ser automáticas. Parte de estos entrenamientos permiten integrar en el software de los robots los movimientos y destrezas físicas, pero es habitual que cuenten con el apoyo de un teleoperador a distancia o incluso que necesiten asistencia para levantarse.

Por poner en contexto, las 'proezas' conseguidas por los robots, en la prueba de 100 metros lisos, Unitree logró un tiempo de 33,71 segundos, muy lejos del récord mundial de Usain Bolt, de 9,58 segundos, logrado en 2009.

Junto al Optimus de Tesla o los robos de Boston Dynamics, los modelos de Unitree son de los más conocidos y ya han aterrizado en España. La firma china espera que, poco a poco, entren a formar parte de numerosas industrias como herramienta para simplificar el trabajo de los humanos.

Unitree wins the gold medal for the 1500m run at the World Humanoid Robot Games, setting a world record time of 6 minutes and 34 seconds.



The current men's world record is 3:26. pic.twitter.com/q2VThR9n5E — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) August 15, 2025

SCMP informa que entre los participantes también había instituciones públicas o universidades, como el equipo de la Universidad Jiaotong de Shandong en Jinan, que fueron invitados a competir después de obtener el tercer puesto en la más reciente edición de Robocon, un influyente concurso para que estudiantes universitarios diseñen robots y compitan en desafíos temáticos.