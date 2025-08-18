El parque eólico en pleno desierto que funciona sin supervisión humana: robots y drones controlan cada detalle

Ver moverse y andar a un perro robot sigue generando fascinación entre la gente, aunque estas máquinas ya se usan ampliamente en numerosos países. En España, por ejemplo, la policía los usa en tareas de rescate y operaciones especiales. En China, la confianza en estos sistemas va más allá siendo los únicos 'seres' que patrullan complejas instalaciones energéticas.

La premisa suele ser siempre la misma, evitar que los empleados de carne y hueso se arriesguen en situaciones o entornos peligrosos como un incendio o zonas de alto voltaje. Así, los robots y otros equipos de vigilancia se convierten en los ojos, manos y pies de los técnicos que pueden permanecer en las oficinas o a distancia.

El ejemplo más evidente fue la inclusión de perros robots en la central nuclear de Chernobyl o en el CERN en Suiza donde buscan altos niveles de radiación donde los humanos no pueden llegar. Ambos proyectos son responsabilidad de Spot de Boston Dynamics, el perro robot más famoso, aunque no es el único. Con esta posibilidad parece cuestión de tiempo que algunas instalaciones como estas se convirtieran en desiertos humanos, reemplazados por máquinas.

Sin presencia humana

Según explica Interesting Engineering el parque eólico de Ningxia en China sería la primera instalación de energías renovables del país y se habría diseñado de forma que no es necesario tener personal humano. Estas instalaciones serían el tercer parque eólico de la zona con 70 megavatios.

Aunque hay poca información sobre el centro, como es habitual en muchos proyectos de China, este medio asegura que el parque eólico ha operado sin presencia humana desde septiembre de 2024. La compañía responsable de estos perros robots habla en su web del proyecto en la estación "no tripulada" del desierto del Gobi de Ningxia, sin dar muchos detalles salvo que el modelo X30 ha alcanzado una precisión de identificación del 96,5%.

Robot X30 Deep Robotics Omicrono

La empresa responsable de estas instalaciones es CTG (China Three Gorges Corporation) la misma que está detrás del proyecto de la inmensa presa de las Tres Gargantas, también en China. Esta corporación también está expandiendo su negocio eólico por Europa, con algunas instalaciones en España.

Para conseguir esta autonomía tecnológica, la seguridad del centro cuenta con robots cuadrúpedos y drones como vigilantes móviles, así como una red de cámaras y sensores inteligentes para captar cada rincón de las filas de aerogeneradores y detectar anomalías a tiempo.

El personal suele necesitar equipo de protección voluminoso para inspecciones o manipulaciones especiales. El riesgo es alto, cuando se producen anomalías en los equipos de subestaciones de UHV, se pueden encontrar con incendios, o descargas erráticas en los equipos. Es aquí cuando el robot sirve como emisario para ahorrar paseos innecesarios.

El modelo X30

Los perros robots cuadrúpedos que patrullan en este centro son el modelo X30 de la empresa DEEP Robotics. Se trata de unas máquinas de 56 kilogramos que pueden subir escaleras, caminar en total oscuridad y seguir trabajando a temperaturas de entre -20 °C y 55 °C, capacidades que hacen innecesarias las patrullas humanas.

El robot X30 cuenta con protección IP67, lo que significa que está protegido contra el polvo y puede sumergirse en agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Además, funciona en un rango de menos 20 grados bajo cero hasta los 55 grados de intenso calor.

Robot X30 Deep Robotics Omicrono

El objetivo es que estas máquinas resistan las condiciones climáticas más adversas, desde lluvias intensas a tormentas de arena o granizo. Además, trabaja sin problema también a cualquier hora del día, incluso de noche cuando hace uso de un sistema de luz de relleno bidireccional e integración LiDAR, siendo posible reconocer los equipos en entornos oscuros.

Está equipado con cámaras de doble espectro que pueden moverse de forma horizontal y vertical. Con esta tecnología puede realizar tareas como detectar descargas parciales, reconocer el estado de los interruptores o inspeccionar la contaminación de los materiales de aislamiento. Incluso han demostrado poder detectar fugas de gas y monitorear simultáneamente la temperatura del aceite en las áreas principales de los transformadores.

Robot M20 con ruedas Deep Robotics Omicrono

No es el único modelo que forma parte del catálogo de la empresa, recientemente han lanzado el modelo LYNX M20, el cual integra ruedas, frente al resto de cuadrúpedos que utilizan patas con el extremo redondeado. Las ruedas le aportan mayor movilidad en suelos complicados como suelos de rejilla o espacios sin pavimentar con tuberías en las subestaciones de UHV (estaciones convertidoras).

Aparte de su propia equipación, el robot puede cargar con 15 kilogramos de otros equipos profesionales como detectores ultrasónicos. Su plataforma de movimiento estable y autoajustable garantiza una precisión de detección superior al 95 %.

Sus responsables aseguran puede cubrir puntos ciegos inaccesibles para los vehículos de inspección tradicionales, gracias a su capacidad de evasión de obstáculos omnidireccional de 360°×90° con LiDAR y su posicionamiento preciso.