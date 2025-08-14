Rusia limita las llamadas por WhatsApp y Telegram: el Kremlin afirma que las usan terroristas y delincuentes

La beligerancia de Rusia y de Vladímir Putin en el tablero geopolítico internacional también afecta al sector tecnológico. Los casos de hackers rusos haciendo estragos son famosos en España y en todo el mundo. Lo último ha sido restringir las llamadas por WhatsApp y Telegram en Rusia.

Así lo aseguran ambas aplicaciones en sendos comunicados que denuncian las prácticas del gobierno ruso para bloquear llamadas de estas apps de mensajería instantánea. Según explican, el Kremlin estaría bloqueando sus servicios asegurando que estos son usados por actores maliciosos para llevar a cabo "acciones delictivas".

Según ha anunciado el regulador ruso de comunicaciones Roscomnadzor, se estarían tomando "medidas para limitar parcialmente las llamadas en dichos sistemas de mensajería", con el objetivo de luchar contra supuestos grupos de estafadores, criminales y terroristas identificados por las autoridades rusas. Tanto Telegram como WhatsApp han negado este hecho.

El Kremlin limita a Telegram y WhatsApp

De momento, la medida afecta a los servicios de llamadas que ofrecen WhatsApp y Telegram por igual. De hecho, la Roscomnadzor detalló que no se realizarían "otros tipos de limitaciones al funcionamiento", al menos por ahora.

Otro de los motivos que justifican estas acciones implica no solo supuestas quejas por parte de los ciudadanos rusos, sino el extendido y supuesto uso de estos servicios para "engañar y extorsionar, implicar en acciones de sabotaje" e incluso realizar actos de terrorismo.

La entidad también lanza un dardo envenenado sobre la falta de colaboración entre Telegram, WhatsApp y el gobierno de Putin. A su juicio, las dos apps de mensajería instantánea "ignoraron las reiteradas exigencias de tomar medidas".

Diputados de la propia cúpula política rusa ligados directamente al ejecutivo de Putin han incidido sobre el creciente número de personas estafadas y afectadas por estos actos delictivos en WhatsApp y Telegram.

Our statement on the news about the Russian government's attempt to block WhatsApp:



WhatsApp is private, end-to-end encrypted, and defies government attempts to violate people’s right to secure communication, which is why Russia is trying to block it from over 100 million… — WhatsApp (@WhatsApp) August 13, 2025

Las dos aplicaciones han tardado muy poco en responder a los reguladores rusos. Un comunicado publicado en X por parte de la app de Meta relata que el problema reside en el cifrado de extremo a extremo de la app.

"WhatsApp es privado [...] y desafía los intentos del gobierno de violar el derecho de las personas a una comunicación segura", expone la app en su post. "Por eso, Rusia intenta bloquearlo para más de 100 millones de rusos".

Telegram por su parte negó que su app se estuviera usando para estos actos de forma tan extendida. "Telegram combate activamente el uso dañino de su plataforma, incluidos los llamados al sabotaje, la violencia y el fraude", según el comunicado del servicio.

Y es que la mano del Kremlin es alargada. Desde el gobierno ruso han intentado en reiteradas ocasiones acceder a datos de usuarios de dichas apps para investigar supuestas actividades consideradas como ilegales por parte de los de Putin.

Telegram Adrián Raya Omicrono

Esto ha llevado a que los entornos de activismo dedicados a la privacidad denuncien un supuesto intento por parte del Kremlin de saltarse las medidas de seguridad, como el cifrado a extremo a extremo.

En contraposición, tenemos a una Rusia desarrollando su propio servicio de mensajería instantánea nacional, una app propietaria que vendría a ser un concepto parecido al de WeChat para conseguir todavía más independencia de servicios extranjeros.