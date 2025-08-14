Apple prepara la revolución de la casa conectada: robots domésticos, dispositivos de seguridad y la nueva Siri

Es un hecho que la reciente crisis de Apple con respecto a Siri le ha puesto las pilas a la empresa californiana en España. Ya aspiran a ponerle punto y final al problema en primavera de 2026 con la llegada de esta Siri capaz de controlar nuestro iPhone. Y no es ni mucho menos lo único que prepara la firma.

Un reporte de Mark Gurman, periodista de Bloomberg, destaca los esfuerzos de una Apple mermada en la carrera de la inteligencia artificial, planeando un auténtico "regreso" a esta materia con una plétora de nuevos productos de última generación.

Uno de los ejemplos más claros de ello es un robot de mesa preparado para el año 2027, que sería "el eje central de la estrategia de IA". Junto a él llegarían otros dispositivos como el HomePad y las cámaras de seguridad para dar vida a homeOS, la nueva plataforma de los de Cupertino.

Apple planea invertir en IA

La mayoría de compañías que se han introducido de lleno en el terreno de la inteligencia artificial lo han hecho a base de puro software, como sería el caso de Meta, Google o Microsoft. La estrategia de Apple pasa por el hardware y los dispositivos potenciados por IA.

Desde la empresa pretenden liderar en este terreno para compensar la falta de iniciativa a la hora de competir en un mercado como es el de la inteligencia artificial, algo que ha generado malestar en la empresa desde hace tiempo.

Este plan que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo involucra una nueva "cartera de productos increíble", según ha podido decir Tim Cook en una reunión con empleados en agosto. Y no es para menos; el futuro es sin duda brillante.

Se sabía que Apple se había introducido en las plataformas de hogar inteligente, pero no que también estaba interesada en los robots. Gurman habla de un robot de sobremesa, parecido a "un iPad montado sobre una extremidad móvil que puede girar y reposicionarse para seguir a usuarios".

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

Según el experto, el robot haría las veces de 'cabeza' humana, capaz de girarse para hablar con un usuario e incluso "llamar la atención" de alguien que no esté interactuando con él.

El robot servirá para gestionar nuestro día a día, mostrar contenido multimedia variado, tareas ofimáticas e incluso podrá hacer llamadas FaceTime, enfocando a las personas mientras se desplaza por la habitación.

Un detalle interesante que menciona Gurman es que la pantalla del iPhone pasaría a ser una suerte de joystick, para poder mover el robot a lo largo de la habitación con el objetivo de mostrar cosas en videollamadas.

Sin embargo, la clave estará en su versión de Siri, que será totalmente nueva. Podrá "intervenir en conversaciones entre varias personas" y recordar información de lo que hayamos hablado con él. Ya hay prototipos con pantallas de 7 pulgadas similares a las de los iPad mini, con un brazo motorizado de 15 centímetros.

Novedades en Siri. Apple Omicrono

El objetivo no es otro, tal y como hemos visto en el pasado con otros robots de Apple, que asemejar este robot a una persona con la que conversar. "Podría interrumpir una conversación entre amigos sobre planes para cenar, por ejemplo", dice Gurman.

Hablamos de una Siri animada, que usaría una versión animada de la cara del logo de Finder y que tendría "una personalidad visual" con toques realistas. Una idea que el mismo experto compara con el mítico Clippy, el asistente animado de Microsoft de finales del milenio pasado.

Esto último, sin embargo, son más ideas que hechos. Los ingenieros aún están definiendo el aspecto visual del propio asistente, e incluso se estaría barajando la idea de dotar a esta Siri de un aspecto parecido a los Memoji de Apple.

Una muestra de lo que pretende Apple con ello tiene que ver con el nombre coloquial que algunos usuarios dentro de Apple le han dado al robot: la 'Lámpara Pixar', el símbolo inequívoco de la empresa cinematográfica archiconocida en todo el mundo.

Otro concepto de HomePod con una pantalla. 9to5Mac Omicrono

No es ni mucho menos el único robot que estaría desarrollando Apple. Otras ideas que se barajan incluirían (de forma más "vaga") robots humanoides y robots móviles con ruedas, parecidos a los fallidos Astro que Amazon ahora destina a empresas.

Por otro lado está el famoso HomePad, filtrado hasta la saciedad y que compartiría mucho de concepto con el robot. En vez de estar motorizado, tendría una pantalla similar a la de un iPad unido a un brazo para hacer videollamadas.

Un HomePod pero con pantalla, para controlar el hogar, reproducir música, navegar por la web y hacer videoconferencias. El problema es que los retrasos en algunas de las funciones más importantes del asistente renovado de Apple han afectado a este lanzamiento, proyectado para mediados de 2026.

Gurman confirma el uso de homeOS, el supuesto nuevo sistema operativo que daría vida tanto al robot como al HomePad y que inauguraría esta categoría de producto basado en el hogar inteligente. Ambos, por cierto, con pantallas táctiles.

Nuevo timbre inteligente de Ring. Ring Omicrono

Finalmente están las nuevas cámaras de seguridad, rivales directos de los dispositivos de Ring que ya tendrían su primer prototipo en nombre en clave J450.

Estaría destinada a la seguridad del hogar y sería capaz de detectar el movimiento de personas, además de durar "varios meses" con una única carga. Tendría reconocimiento facial y sensores infrarrojos, además de ser compatible con el entorno domótico de Apple.