Adiós al aire acondicionado: este invento japonés consigue bajar la temperatura en plena calle en los días de más calor

España, como el resto del mundo, está cada vez más abocada a un cambio climático con temperaturas extremas. Ya son tan frecuentes que los aires acondicionados (incluso los personales) se han postulado como una necesidad en nuestros días. La firma Daikin ya está popularizando soluciones externas en Japón.

Según expuso la propia Daikin en un comunicado en LinkedIn, se ha lanzado en el país nipón el llamado Proyecto Urban Outdoor Cool-Down, el cual ha contado con el beneplácito del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón (MLIT).

El proyecto, englobado dentro de la iniciativa Cool-Down Urban Development 2025, da ciertas soluciones de enfriamiento urbano a tenor de las cada vez más crecientes temperaturas externas en espacios públicos urbanos. Una de las más llamativas es su aire acondicionado en forma de torre exterior Outer Tower.

Un aire acondicionado externo

La Outer Tower es una unidad de climatización cuadrada y rectangular, que como dictamina su nombre, tiene forma de torre. Este diseño no es baladí, ya que lanza aire frío en hasta cuatro direcciones, con el objetivo de enfriar el ambiente.

Obviamente la idea de usar un aire acondicionado en el exterior puede sonar absurda, ya que la amplitud del espacio puede producir una pérdida de eficiencia importante, problemas derivados de la exposición de estas unidades a las inclemencias del tiempo, etcétera.

Aire Outer Tower de Daikin. Daikin Omicrono

Lo que pretende la Outer Tower de Daikin es precisamente crear una zona fría en un radio de unos tres metros en torno a la torre. Según las pruebas realizadas por la empresa en el territorio de Shibuya (Tokio), se han podido reducir las temperaturas hasta en cuatro grados.

Estas pruebas realizadas en el mes de julio, en el calor de la prueba del Cool-Down Urban Development, han llevado a Daikin a instalar una serie de sistemas Outer Tower en terrazas de restaurantes de Shibuya y en parques con gran afluencia de personas.

Estos sistemas, dice Daikin, pudieron reducir la temperatura de estas zonas próximas en 4 grados centígrados, respecto a zonas cerradas que tienen sistemas de climatización dedicados, aunque ocupando una cantidad de espacio sustancialmente menor.

Daikin espera demostrar cómo estos aires acondicionados exteriores ayudan a aliviar la carga térmica urbana favoreciendo un mayor tráfico peatonal en las calles y por ende, un aumento en las oportunidades de negocio en las zonas comerciales de Tokio.

Implementación de una Outer Tower en Shibuya. Daikin Omicrono

La Outer Tower no es ni mucho menos el único sistema implementado por Daikin en este sentido. En su comunicado, la firma habla de sistemas de nubilización y zonas de sombra, espacios que buscan promover una movilidad al aire libre mucho más saludable sin un impacto ambiental considerable.

De hecho, desde Daikin explican que la prueba incluyó la "ecologización de tejados alrededor de los sistemas de climatización para ayudar a prevenir el efecto isla de calor urbano y mejorar la eficiencia energética".

Daikin y otras empresas pretenden acabar con la tendencia establecida en los últimos años que impide que los japoneses salgan a la calle en las horas más lesivas del verano, debido a la congestión urbanística y a la humedad resultante de estos núcleos urbanos no preparados para temperaturas extremas.

Entre estas otras empresas nos encontramos con Panasonic, que ha popularizado en la zona unas cabinas de espera en estaciones de tren que permiten calentar o enfriar el ambiente usando tecnologías de control de flujo de aire automático propietarias de la propia empresa, según expone Cooling Post.

Estación Cool & Warm Area en Japón. Cooling Post Omicrono

Estos espacios, protegidos y cómodos, se pueden instalar en todo tipo de lugares que anteriormente no estaban preparados para la instalación de salas de espera climatizadas similares. Las cabinas de hecho tienen la mitad de la profundidad de las salas de espera privadas que ya se pueden ver por la ciudad.

Las cabinas ya se han probado en algunas zonas del metro de Osaka en colaboración con la empresa de metro local, combinando sistemas de aire acondicionado y ventiladores para favorecer un flujo de aire zonificado que impide que este se escape por el espacio abierto.