Es posible que te suene el puente del Estrecho de Messina, el faraónico proyecto italiano que aspira a construir el puente colgante más largo de todo el mundo. Una idea inconcebible para el ideario local, que lleva viendo cómo el proyecto está cerca de cumplir los 20 años sin haber sido siquiera iniciado. Ahora, por fin, tiene la aprobación regulatoria.

El proyecto, por fin, ha tenido el visto bueno del Comité Interministerial de Planificación Económica y Desarrollo Sostenible de Italia (CIPESS) para construir este titánico puente, que conectará Sicilia con la península itálica de una vez por todas.

Para que nos hagamos a la idea de lo longevo que es este proyecto, la idea se comenzó a gestar para que se comenzase a construir en el año 2006 con una finalización proyectada en 2011. Un proyecto que llevaba barajándose al menos como concepto desde los años antes de Cristo.

El puente del Estrecho de Messina podría ser una realidad

Así lo ha anunciado WeBuild, el grupo constructor que forma parte del proyecto y que ha dado la buena nueva. Pietro Salini, CEO del grupo, ha celebrado la aprobación del proyecto por parte del CIPESS, que contará "con algunos de los mejores talentos de ingeniería del mundo".

De hecho, Salini vaticina que el Puente del Estrecho de Messina será solo el inicio, el núcleo de un sistema de infraestructuras integrado con más de 40 kilómetros de nuevas carreteras y líneas ferroviarias, con tres estaciones de metros, túneles y diez viaductos.

Diseño del puente del Estrecho de Messina WeBuild Omicrono

Pero, ¿qué es exactamente el puente? Este se coronará como el puente colgante más grande del mundo, superando al ya mítico 1915 Çanakkale de Turquía, que actualmente une a Europa y Asia con más de 2.000 metros colgando sobre el mar.

La estructura, al menos tal y como está planteada en la actualidad, tendrá 3,3 kilómetros de largo y contará con torres de más de 400 metros de altura, lo que supone una altitud mayor a la del mítico Empire State Building.

Todo este concepto comenzó a barajarse en el año 251 a.C, durante las guerras púnicas, cuando las tropas del cónsul Metelo cruzaron el Estrecho de Mesina, siempre según las escrituras de Plinio el Viejo. Así, construyeron una pasarela flotante con barcazas vacías y refuerzos estructurales.

Esto sentó un precedente en forma de proyecto urbanístico que ha estado dando tumbos desde el año 1950, con un desfile de planes de todo tipo que busquen conectar Sicilia y Calabria, incluyendo un túnel que jamás llegó siquiera a construirse.

Diseño del puente que unirá Sicilia y Calabria WeBuild Omicrono

Es en 2006 cuando surge la idea del puente, cuando el entonces primer ministro Silvio Berlusconi anunció la construcción del Puente del Estrecho de Messina como su principal medida urbanística.

Después de la correspondiente licitación adjudicada al consorcio Eurolink, la inclusión de WeBuild como líderes del proyecto y la participación de la española Sacyr, aspiraban a construir el puente en 2011. No fue así; Berlusconi perdió ante un Romano Prodi que tiró por tierra todo el proyecto.

Sin embargo, no es raro pensar en cómo Prodi dijo adiós a esta idea. No es para menos; incluso teniendo en cuenta que las medidas del puente datan del diseño preliminar del 2006, estas siguen siendo monstruosas, incluso para los estándares de ingeniería actuales.

He aquí los datos: 3.666 metros de longitud, con 3.300 metros suspendidos y con un ancho de cubierta de alrededor de 60 metros. Todo el puente estará colgado de dos cables gemelos conformados por más de 44.300 alambres de acero y con 1,26 metros de diámetro.

Una vez construido, será el puente colgante más largo del mundo WeBuild Omicrono

Por si fuera poco, el puente sustentará sus cables en una extensión a lo largo de 5.320 metros entre los bloques de anclaje. En total, se requerirá hasta 1,5 millones de toneladas de cemento. El proyecto ha cambiado de manos en muchas ocasiones y ha sido cancelado y relanzado otras tantas veces.

Tal es la confianza del ejecutivo de Meloni sobre el proyecto que el diseño del puente del Estrecho de Messina soportará todo tipo de terremotos, incluyendo el de magnitud 7,1 que devastó la zona en el año 1908.

Según el CIPESS y el Ministerio de Infraestructura y de transporte dentro del gobierno de Giorgia Meloni y Matteo Salvini, se procederá a la preparación de un proyecto dividido en tres fases bien diferenciadas.

Mayo de 2026: conexiones por carretera y ferrocarril (Fase 1).

Septiembre de 2026: túneles, enlaces y tres estaciones de tren (Fase 2).

Marzo 2027: obras de cruce (torres, puente colgante, etcétera) (Fase 3).

El gobierno de Italia espera finalizar estas obras para el año 2032 como pronto, con una construcción ya proyectada para comenzar a finales de 2025, lo que según el Ministerio "minimizará el impacto de la obra en la zona".