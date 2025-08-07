Hema Budaraju, la directiva que cambia las búsquedas de Google con el Modo IA: "La gente hace preguntas más interesantes"

Google ha cambiado cómo vas a usar internet para siempre. Su buscador Google Search, su herramienta más conocida y núcleo de su negocio, ha dejado de ser como conoces de la mano de la inteligencia artificial de Gemini.

Si en 2024 presentó AI Overviews, los resúmenes con inteligencia artificial para las búsquedas. Una novedad que desembarcó en España durante el primer trimestre del año. En el Google I/O 2025, la compañía abrazó la inteligencia artificial y lanzó AI Mode. Una alternativa conversacional a la búsqueda de siempre.

Este Modo IA es su búsqueda con inteligencia artificial más potente. Tiene un razonamiento más avanzado, multimodalidad y la capacidad de profundizar mediante preguntas de seguimiento y enlaces útiles a la web. Llegó primero a EEUU, después a India y la semana pasada desembarcó a Reino Unido. Acabará llegando a España, aunque todavía no tiene fecha prevista.

"Lo que antes eran búsquedas sencillas ahora son mucho más complejas. La gente hace preguntas más largas y más difíciles, e intenta abarcar todas las restricciones posibles en cada consulta. Todo esto se refleja en un cambio en el comportamiento del usuario", explica Hema Budaraju, vicepresidenta de Google Search en exclusiva a EL ESPAÑOL - Omicrono.

El primer contacto del usuario de Search con la inteligencia artificial llegó de la mano de AI Overviews, que ahora está en 200 países y 40 idiomas con más de 2.000 millones de usuarios mensuales. "Es muy interesante ver que hay un crecimiento del 10% en las consultas con IA", expone la directiva, quien añade que "el usuario está comenzando ahora a experimentar lo que la IA puede hacer por ellos" y el Modo IA es la forma más potente y avanzada de hacerlo.

Modo AI del buscador de Google

"Con Modo IA los usuarios podrán hacer cualquier pregunta; antes, simplemente usarían diferentes palabras clave para intentar encontrar la búsqueda. Ahora la conversación es más fluida y concreta", comenta Budaraju.

Para lograr este detalle en la precisión en esta búsqueda más conversacional y cercana, el Modo IA usa la técnica de abanico de consultas. Desglosa la pregunta en subtemas y genera múltiples consultas simultáneamente. Esto permite que la Búsqueda explore la web con mayor profundidad que una búsqueda tradicional en Google.

"No solo se muestra contenido único, sino que también crea la oportunidad de descubrirlo, algo que antes no era posible. Esta técnica nos permite obtener resultados mucho más profundos que antes no eran fáciles de encontrar", lo que termina provocando que "los usuarios que lo prueban realizan consultas dos o tres veces más largas que las búsquedas tradicionales", comenta la responsable de Search.

La charla con Hema transcurre en pleno día ajetreado del lanzamiento del AI Mode en Reino Unido. Se muestra cercana y empática, con pasión por compartir esa visión a largo plazo que la compañía tiene para el buscador que ahora cumple 25 años siendo referente de internet.

Aunque Google Search ha evolucionado durante 25 años, es ahora con la inteligencia artificial cuando ha llegado un cambio radical, ¿cómo se toma este nuevo camino?

Tenemos una nueva forma de entender la búsqueda de Google y la innovación es fundamental para su funcionamiento.

Hemos pasado de hace 25 años, con la transición a la web y cómo Google se inició en las búsquedas, a hace unos 15 años, que llegaron los móviles y se produjo un cambio completamente diferente. Cinco años más tarde, encontramos Lens y la búsqueda visual. Google es pionero e innovador en nuestra forma de pensar.

Por tanto, si pensamos en grandes modelos de lenguaje (LLM) y las capacidades que aporta esta tecnología, están marcando el siguiente cambio en cuanto a cómo Google ha innovado y seguirá innovando. Gran parte de este cambio radica también en cómo está cambiando el comportamiento del usuario.

Estoy segura de que tus propias búsquedas son muy diferentes ahora, ¿verdad? Piensa que hace un par de años, si derramabas café en la alfombra la búsqueda era “café, alfombra, limpiar”, ahora probablemente ya sea “derramé una taza de café en mi alfombra bereber, busco un limpiador apto para mascotas que no sea tóxico”, etc.

Creo que este cambio se está produciendo en la forma en la que las personas consumen la tecnología. El hecho de que las consultas sean cada vez más largas, en cierto modo, nos refleja a nosotros mismos.

Google siempre ha liderado la innovación, y este es el siguiente paso: la tecnología simplifica la búsqueda para que todos la usen y permite acceder a nuevas funciones que no se habían solicitado.

También han cambiado la forma en la que solíamos hacer las consultas. Ahora vemos nuevos tipos de hacerlo, lo cual es realmente genial. Estoy pensando en el uso de los teléfonos inteligentes con funciones como Circle to search, Lens o Gemini Live, que no es de búsqueda como tal, pero lo uso mucho.

"Estoy segura de que tus propias búsquedas son muy diferentes ahora; se está produciendo un cambio en la forma en la que se consume tecnología"

Habla de la experiencia de buscar en nuevos dispositivos. Pude probar las gafas en I/O y pienso en un mundo donde puedes buscar todo lo que tienes a la vista. ¿Cuál cree que puede ser el próximo paso de Google Search?

Para mí, lo emocionante de estar en este punto de la tecnología es si realmente podemos hacerlo sencillo y sin esfuerzo. Estamos aquí para descubrir nuevas formas de pensar la información y los procesos de búsqueda de información.

Como parte de Google I/O ya compartimos varios anuncios y creo que hay mucha información al respecto, especialmente sobre las Google Glass, la búsqueda usando agentes, etc., pero hoy abordamos la situación actual del Modo IA.

¿Cuándo podremos tener el Modo AI en España? ¿Está Europa quedándose atrás en el uso de la IA?

Ha sido más difícil traer algunas de estas tecnologías a Europa, pero esperamos poder traer el Modo IA a Europa.

Buscador Google con Modo AI Chema Flores Omicrono

Ahora mismo tenemos AI Overviews y AI Mode, búsquedas mucho más personales, ¿cómo trabaja Google para mejorar estos resultados al mismo tiempo que protege las preocupaciones de privacidad de los usuarios?

Ahora mismo se basa prácticamente en los mismos principios de búsqueda y tendremos la misma estructura. La forma de pensar tanto en AI Overviews como AI Mode se basa en las mismas bases de búsqueda central.

Lo que estamos implementando es que tendremos el mismo conjunto de principios que usamos en la búsqueda y, a medida que continuamos escuchando a los usuarios sobre cómo podrían querer que sea la personalización, aprendemos y veremos cómo funciona este aspecto en el producto.

¿Cuáles son los criterios para determinar cuándo una consulta merece una respuesta más desarrollada y cuándo un enlace orgánico? No sé si lo dividen por temáticas, por noticias, por tutoriales…

El Modo IA es una pestaña independiente. Puedes usarla para todos los casos de uso que necesites. La página de búsqueda es realmente potente, ya que permite muchas cosas: obtener información rápidamente, como consultar horarios de trenes, el clima, resultados deportivos o navegar por un sitio web.

Todo eso se puede hacer desde la página de búsqueda. Sin embargo, si quieres realizar una tarea más compleja, investigar más, comparar productos o obtener instrucciones detalladas, podrías decir que el Modo IA será más útil.

Tienes dos formas de buscar y tú decides cuándo usarlo.

Modo IA en teléfono móvil Google Omicrono

Este modo ha sido acusado por medios de comunicación por robar el contenido para elaborar las respuestas en el Modo IA en lugar de enviar el tráfico como hasta ahora, ¿cómo responde Google ante esas acusaciones?

No conozco la publicación específica, pero la forma de verlo es que el Modo IA se basa en los principios fundamentales de calidad, clasificación, confianza, sistemas y seguridad de Google. Es una combinación de las potentes capacidades de los modelos Gemini, así como de las funciones de búsqueda de Google.

Cuando presentamos una respuesta, se muestran los distintos enlaces asociados a ella. Hay varias maneras de acceder a estos enlaces desde la respuesta de IA en Modo IA o en AI Overviews. Observamos que, al interactuar con estos enlaces, las personas pasan mucho tiempo en ellos.

Este contenido ahora es más fácil de descubrir porque ofrecemos una mayor diversidad de enlaces al usuario y los usuarios pueden interactuar con el ecosistema de formas muy sencillas.

"Hay varias maneras de acceder a los enlaces desde la respuesta de IA en Modo IA o en AI Overviews. Observamos que, al interactuar con estos enlaces, las personas pasan mucho tiempo en ellos"

¿Y ante las acusaciones de que haya caído el tráfico porque Google ahora ofrezca las respuestas directamente?

Hay muchas razones que influyen en el aumento o la disminución del tráfico de un sitio web. Desde la perspectiva de Google, enviamos miles de millones de clics a cientos de sitios. En el Modo IA, específicamente, así como con AI Overviews, tenemos enlaces destacados que son puntos de partida fáciles para que los usuarios interactúen.

Observamos que, con AI Overviews, cuando las personas interactúan con el contenido y hacen clic en un enlace, este suele ser de mayor calidad porque es probable que dediquen más tiempo. La diversidad que observamos en el Modo IA también es mayor.

Por lo tanto, si lo piensas, desde mi perspectiva, somos una de las empresas más comprometidas con garantizar un ecosistema web próspero.

Modo AI de Google Google

Al ‘beber’ la IA de grandes plataformas como Wikipedia o Reddit, ¿hay riesgo de tener una IA con un pensamiento único? ¿cómo trabaja Google para ofrecer al usuario las respuestas correctas para que piense por sí mismo?

Creo que es muy importante tener diversidad de perspectivas, y no se trata de presentar un único punto de vista. De hecho, nuestra investigación muestra que nuestros usuarios valoran mucho más las perspectivas múltiples, porque algunas cosas simplemente no tienen una única respuesta, ¿verdad? Es una combinación de varias perspectivas.

Nos centramos en ofrecer contenido de calidad y creo que la combinación de visiones es lo que lo hace poderoso. Bajo mi punto de vista, cuando se usa el Modo IA y se obtiene una respuesta integral, esa respuesta tiene diversas conexiones con el ecosistema para restablecer el equilibrio.

Es fundamental considerar esto, ya que muchas de estas búsquedas son nuevas. La forma de hacer preguntas o la forma de expandir lo que realmente se puede hacer con la búsqueda de Google, también es nueva. Significa que estamos aumentando las maneras en que podemos descubrir contenido, porque la gente hace preguntas mucho más interesantes que antes.

"Creo que es muy importante tener diversidad de perspectivas, y no se trata de presentar un único punto de vista"

Le confieso que he estado usando el Modo IA usando VPN. Lo veo especialmente interesante para comparativas antes de comprar un producto específico. ¿Cree que este modo de buscar información puede ayudar a tareas más específicas como al periodismo?

Espero que hayas disfrutado de la experiencia de comprar un dispositivo a través de Modo AI y de tu investigación sobre el mismo. Me resulta genial escuchar eso.

Sobre cómo podemos ayudarte con estas herramientas específicas. Creo que, desde tu punto de vista, se trata principalmente de buscar información e investigar un tema, para cómo hacer preguntas, cómo hacer un seguimiento de temas o cómo conseguir citas. Todas las respuestas de IA se basan en diferentes enlaces para encontrar lo que buscas.

En cualquier caso, me gustaría saber más sobre cómo es tu proceso de esto y espero que, al usarlo, compartas tus comentarios con nosotros.

Para concluir, una personal, ¿cómo ha usado el Modo AI para algo en especial recientemente en su día a día?

Disfruto mucho aprendiendo sobre diferentes temas. Uno de mis ejemplos favoritos de la semana pasada es que estoy aprendiendo el origen de diferentes idiomas, especialmente los modernos, y uno de los más recientes data de 2003.

Empecé a aprender mucho más sobre un idioma muy simple llamado Toki pona. Lo cierto, es que en mi vida uso el Modo IA para aprender sobre temas complejos que de otra manera no habría podido comprender.