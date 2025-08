Cuidado al teletrabajar en verano: alertan de más ciberataques "porque bajamos la guardia" al estar fuera

El teletrabajo se ha instaurado en las vidas de muchos en España como alternativa al trabajo habitual de oficina. A esto debemos sumarle la llegada de un verano que ha forzado a estos usuarios a trabajar desde el extranjero, segundas residencias e incluso alojamientos turísticos. Esto es un problema.

Un informe de Ciberpreparación 2024 de la firma Hiscox expone que el auge del teletrabajo en plena época veraniega supone un problema de ciberseguridad bastante elevado para las empresas; un 55% de las mismas considera que el riesgo de sufrir un ciberataque ha aumentado a consecuencia del trabajo en remoto.

Para ello, Hiscox da hasta cinco consejos a organizaciones empresariales para evitar los problemas del incremento del trabajo en remoto y la propia dispersión geográfica de los equipos. Estos consejos analizan los errores más usuales cometidos tanto por empresarios como empleados.

Los consejos para evitar ciberataques

Lo primero que Hiscox recomienda es un consejo ya repetido en muchas ocasiones: evitar conectarnos a redes públicas inseguras, que aumentan el riesgo de que datos confidenciales sean interceptados, facilitando el acceso a información corporativa.

Tampoco debemos reutilizar combinaciones simples o previsibles de contraseñas, dando lugar a credenciales repetidas o directamente débiles. Así se facilita un acceso no autorizado a los sistemas empresariales de la organización.

Lo mismo ocurre con el software no autorizado. Bajo ningún concepto debemos instalar apps no verificadas para cualquier fin, especialmente si no están revisadas por los equipos de seguridad de la empresa, siendo estas susceptibles de tener vulnerabilidades.

Por otro lado, está la idea de compartir información sensible en canales no corporativos. No debemos enviar datos confidenciales o credenciales como contraseñas a través de apps de mensajería personal fuera del entorno corporativo.

Finalmente Hiscox pone el foco en la tendencia de los empleados y empresarios de infravalorar el correo electrónico, la vía favorita para que los cibercriminales distribuyan malware y roben credenciales.

Según Hiscox, más de la mitad de las empresas han detectado intentos de ataque a través de este canal, a menudo mediante técnicas de phishing que engañan incluso a usuarios experimentados. Evitar este peligro es vital para la ciberseguridad empresarial.

Una persona trabajando en la cocina de una casa en una imagen de archivo.

Por último, Hiscox recomienda a las empresas que deben reforzar sus políticas de ciberseguridad e insistir en la formación continua de sus empleados para minimizar estos riesgos, especialmente en periodos como el estival, donde la flexibilidad laboral puede dar pie a descuidos fatales para la seguridad digital.

En palabras de Ana Silva, directora de Suscripción de Líneas Financieras y Riesgos Empresariales de Hiscox, durante el verano "bajamos la guardia y eso es precisamente lo que aprovechan los ciberdelincuentes".