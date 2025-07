Sélim Benayat, experto en inteligencia artificial de Nothing: "La IA ayuda a dar más poder a los seres humanos"

Nothing trae a España su primer flagship, el Phone (3), un teléfono móvil con una apuesta única para la gama alta que destaca por su innovador diseño y que la firma presentó hace unas semanas junto con sus primeros auriculares de diadema, los Headphone (1).

Un smartphone con un aspecto diferente a lo que se puede encontrar en el mercado que también apuesta por una innovadora pantalla trasera Glyph Matrix, que jubila a las icónicas luces Glyph de la marca británica, y en el que la inteligencia artificial (IA) tiene un gran protagonismo.

En EL ESPAÑOL - Omicrono tuvimos la oportunidad de hablar con Sélim Benayat, Jefe de Producto de IA en Nothing, durante el evento de presentación en Londres (Reino Unido) para conocer la importancia de esta tecnología para la empresa.

Además de cómo son las capacidades de la inteligencia artificial en los dispositivos de Nothing, cómo está evolucionando esta herramienta y qué futuro ve a la IA en los móviles inteligentes, entre otras cuestiones.

Benayat, que lidera el desarrollo de experiencias de IA aplicadas de forma práctica y humana a los productos de Nothing, está especializado en diseñar experiencias de software inteligentes y centradas en las personas; y a sus espaldas tiene una trayectoria destacada explorando el potencial de la realidad aumentada y la identidad digital.

El Nothing Phone (3) en negro y blanco. Nacho Castañón Omicrono

La inteligencia artificial es una tecnología que ha crecido significativamente en los últimos años y sigue evolucionando. ¿Dónde cree que se encuentra hoy en día?

Creo que la IA es una herramienta formidable. Una herramienta para crear experiencias muy personales y predictivas. Como creador de herramientas, me encanta el hecho de que sea tan adaptable. Y si lo analizamos con perspectiva, la forma en que la utilizamos en Nothing me parece un buen ejemplo de uso actual, por ejemplo, en Essential Space.

Te permite almacenar lo que te importa y luego la IA comienza a etiquetarlo, categorizarlo y te ayuda a recordarlo en el momento adecuado. Así que creo que es una herramienta formidable para crear experiencias personales y predictivas.

Uno de los principales atractivos del Phone (3) es la IA, que ya está presente en un gran número de smartphones del mercado. ¿Qué importancia tiene esta tecnología para Nothing?

Creo que la IA es el núcleo de lo que hacemos. Por lo tanto, es tremendamente importante. Y, de nuevo, la forma en que vemos la IA hoy en día es realmente como una herramienta para hacer que la experiencia en los teléfonos sea más tranquila, más clara, reduciéndola realmente a lo que importa.

La IA se adaptará cada vez más a lo que quieras obtener de una situación. Y, por lo tanto, te ayudará a conseguirlo más rápido. Esa es la magia.

Y sí, es un motor fundamental en nuestra forma de pensar sobre los productos. Obviamente, hay motores que provienen del diseño industrial, es decir, el diseño del hardware. Y, al mismo tiempo, para nosotros, en el ámbito del software, la IA es nuestro motor fundamental, ya que lo utilizamos para crear una experiencia personal tranquila.

¿En qué se diferencia la IA de Nothing de la de otras marcas?

Creo que, en lo que respecta a la experiencia en sí, me gustaría pensar que es bastante diferente, porque la forma en que utilizamos la inteligencia artificial no es solo un truco, ni un complemento, sino que es fundamental para la experiencia en sí.

La IA está integrada en la experiencia que queremos crear, que es una experiencia de claridad. Por ejemplo, Essential Search. Realmente te permite llegar a lo que quieres de forma muy rápida y sencilla porque conoce el contenido de tu teléfono o puede externalizar la pregunta a un LLM —modelo de lenguaje de gran tamaño—.

Por eso creo que es una experiencia bastante diferenciada, porque te sitúa a ti, como ser humano, en el centro. Intentamos potenciarte como ser humano en lugar de sustituirte.

El Nothing Phone (3) en negro y en blanco. Nacho Castañón El Androide Libre

¿Qué puede hacer la inteligencia artificial de Nothing? ¿Qué características de la IA del Phone (3) destacaría?

Es como preguntar cuál es mi hijo favorito, ¿no? Bueno, creo que actualmente lo más destacado para mí estaría entre Essential Space y Essential Search, porque creo que son experiencias que te devuelven cierto control.

Te permiten, por ejemplo, con Essential Space, capturar algo que ves en Internet y luego olvidarte de ello, porque sabes que el Essential Space lo recordará, que recordará lo que has guardado allí en el momento y lugar adecuados. Por ejemplo, me gusta hacer una foto de una pasta carbonara en Internet y me da la receta. Me dice que debería prepararla para cenar. Así que sí, me encanta ese aspecto.

La pantalla trasera Glyph Matrix es una de las sorpresas en el Phone (3) y permite realizar varias funciones. ¿Tienen planes de integrar alguna funcionalidad de inteligencia artificial en ella?

Sí, claro. Creo que lo más interesante de Glyph Matrix es que, literalmente, se coloca en la parte trasera del teléfono. Es decir, para poder utilizarlo, hay que coger el teléfono y colocarlo boca abajo sobre la mesa. Y creo que eso cambia los patrones de interacción que tienes con el teléfono.

Crea un patrón de interacción mucho más proactivo que reactivo, en el sentido de que no te lanzas a cada notificación que ves. No estás constantemente tocando la pantalla para ver qué hora es y luego te distraes con todo lo demás que hay en la pantalla. Así que, si pensamos en Glyph Matrix como un nuevo patrón de interacción, sin duda también lo pensaremos desde el punto de vista de la IA.

Carl Pei dijo el año pasado en las redes sociales que la inteligencia artificial de Nothing sería como "un mejor amigo". ¿Cómo la definiría usted?

Sí, creo que lo que Carl decía está presente en el sentido de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de convertirse en un compañero. Y si me preguntaras qué opino al respecto, diría que "compañero" es la palabra clave, en lugar de "asistente", porque este último tiene para mí una función utilitaria, en el sentido de que tiene que completar una tarea y, por lo tanto, ayudarte.

Por otro lado, un "compañero", para mí, tiene mucha más resonancia emocional y tiene la capacidad de conectar con el usuario o con los seres humanos a un nivel más emocional, lo que creo que va a ser más importante en el futuro.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón Omicrono

¿Cree que la IA será una característica clave para que los usuarios compren el Phone (3)?

Yo creo que sí. Sobre todo porque, de nuevo, creo que la experiencia que los usuarios anhelan en el entorno agitado y ansioso de hoy en día es algo que los calme, algo que les devuelva el control. Y la inteligencia artificial realmente puede hacer eso en el Nothing Phone (3).

La inteligencia artificial podría convertir los teléfonos móviles en auténticos asistentes personales. ¿Cómo cree Nothing que debería ser este camino?

Creo que para nosotros la creatividad y potenciar la creatividad innata que todos tenemos es realmente importante. Y sí, para nosotros la IA es una herramienta, una vez más, que ayuda a los usuarios, a los seres humanos, a cualquiera, a estar más empoderados, a darles más poder para estar más presentes en el momento.

Y la presencia probablemente te da una mayor creatividad. Por lo tanto, queremos inspirar más creatividad en el mundo.

¿Cómo imagina Nothing el futuro de la IA en sus dispositivos?

Es una pregunta interesante. La forma en que lo vemos hoy en día se manifiesta en Essential Space y Essential Search. Si miras estas características desde arriba hacia abajo, son características que te ayudan a eliminar la fricción, ¿verdad? A ser más creativo.

La forma en que utilizamos la inteligencia artificial en Nothing no es solo un truco, ni un complemento, sino que es fundamental para la experiencia en sí.

En el futuro, estamos buscando sistemas que vayan más allá en esa dirección. Entonces, ¿cómo puedes tú, como persona, tener más control, estar más presente, estar más conectado, ser más creativo con las cosas que te rodean?

Y, en general, ¿qué futuro ve para la inteligencia artificial? ¿Tiene algún límite?

Es una buena pregunta. ¿Hay algún límite para la IA? Probablemente habría que enmarcar esa respuesta en lo que estamos tratando de lograr con la IA en general.

Con eso, ¿hay algún límite en lo que respecta al hardware de consumo, ya sea un teléfono o unos auriculares? Probablemente habrá un límite en lo que respecta a la interacción con los seres humanos. Pero, aparte de eso, la IA puede ser lo que tú quieras que sea, probablemente pueda llegar a serlo.

¿Quizás llegará un momento en el que podamos hacer cualquier cosa? Sí. Creo que sí. Creo que siempre dependerá del caso de uso. La inteligencia artificial se adaptará cada vez más a lo que quieras obtener de una situación. Y, por lo tanto, te ayudará a conseguirlo más rápido. Esa es la magia. Es una herramienta estupenda.