Helios, el ferry eléctrico más grande del mundo será europeo: 195 metros con capacidad para 2.000 pasajeros y 650 coches

La movilidad eléctrica está viviendo una revolución en España y todo el mundo, y no sólo por tierra con los coches o bicicletas, sino también por mar. Sector en el que se está apostando por los ferrys eléctricos y donde se ha presentado el que será el más grande del mundo.

Se trata de Helios, un barco eléctrico de la compañía finlandesa Viking Line que gracias a sus 195 metros de largo y su capacidad para transportar a 2.000 personas y 650 coches se coronará como el mayor ferry eléctrico del mundo.

Título que hasta la fecha estaba en propiedad del China Zorrilla (Incat Hull 096), un transbordador eléctrico de 130 metros y capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos construido por la empresa australiana Incat para el operador uruguayo Buquebus para conectar Argentina con Uruguay.

Helios es actualmente un concepto y por ahora solamente se ha mostrado una imagen de cómo será su diseño, y que se puede ver abriendo esta pieza. Una embarcación eléctrica que sus creadores señalan que unirá Finlandia con Estonia.

Concretamente, conectará las ciudades de Helsinki y Tallin en tan sólo dos horas. Además, sus creadores aseguran que este enorme ferry eléctrico estará totalmente listo para operar a principios del año 2030.

Es un concepto

Viking Line ha diseñado Helios para operar sin emitir un solo gramo de dióxido de carbono (CO2), ya que cuenta con una propulsión totalmente eléctrica. Un concepto de buque que, una vez hecho realidad, será el ferry eléctrico para pasajeros más grande del mundo.

Helios tiene una capacidad de batería de aproximadamente 85-100 megavatios hora (MWh), que requiere una infraestructura portuaria con capacidad de carga de más de 30 MWh, lo que implica una transformación integral de los puertos involucrados.

Uno de los ferrys actuales de Viking Line. Viking Line Omicrono

El nuevo ferry podrá transportar a 2.000 pasajeros a través del golfo de Finlandia en poco más de dos horas. El transbordador posee una eslora de 195 metros y una manga de 30 metros, y será capaz de alcanzar una velocidad de aproximadamente 42,6 kilómetros por hora (23 nudos).

También contará con una capacidad de carga a bordo de 2.000 kilómetros. Y en comparación con otros buques tradicionales, destaca por no tener chimenea, ya que al ser totalmente eléctrico no la necesita y no generará emisiones.

Helios se basa en una colaboración de investigación entre Viking Line y el astillero Rauma, así como otros socios. Y este concepto está diseñado específicamente para la ruta Helsinki-Tallin, ya que los 80 kilómetros, o 43 millas náuticas, de la ruta son ideales para el tráfico de buques eléctricos.

Un buque que se recarga siempre que esté en puerto. "Helios anuncia una nueva era en el transporte marítimo, al igual que lo hicieron en su momento los primeros barcos de vela, de vapor y de motor", señala en un comunicado Jan Hanses, director ejecutivo de Viking Line.

"El concepto demuestra que el transporte marítimo a gran escala sin emisiones ya no es una utopía. Los transbordadores de pasajeros totalmente eléctricos más grandes del mundo podrían estar en funcionamiento a principios de la próxima década", indica Hanses.

Sin emisiones

Además de ser el ferry eléctrico más grande del mundo, Helios también aportará una serie de beneficios para la sostenibilidad. El principal es la reducción total de emisiones operativas, lo que mejora la calidad del aire costero.

Uno de los actuales ferrys de Viking Line. Viking Line Omicrono

También dará un impulso a la infraestructura verde en puertos y podrá usarse igualmente para otras formas de transporte. Helios también ofrecerá una menor contaminación acústica, y esto ayudará a proteger la biodiversidad marina.

Por otro lado, este ferry eléctrico, al aprovechar fuentes de electricidad renovable durante la carga, permitirá una mayor eficiencia energética. Helios también servirá para promover una movilidad internacional limpia y competitiva.

Helsinki, el puerto base

Viking Line señala en su comunicado que el puerto base de sus nuevos buques eléctricos será "Jätkäsaari, donde el puerto de Helsinki tiene en marcha un programa de desarrollo y ampliación hasta 2032".

La firma explica que, incluso ahora, la mayor parte del tráfico de pasajeros y mercancías del puerto de la capital de Finlandia tiene como destino Estonia.

"Según las previsiones del puerto de Helsinki, el tráfico de pasajeros entre el puerto occidental de la ciudad y Tallin aumentará de 5,5 millones de pasajeros en 2024 a 11,6 millones en 2040", indican.

"La ruta Helsinki-Tallin tuvo un rendimiento especialmente bueno el año pasado, y creemos que el volumen seguirá aumentando: existe una fuerte demanda, basada en la necesidad, de conexiones entre Finlandia y los países bálticos", afirma Hanses.

"Nuestro objetivo es encargar dos barcos eléctricos para la ruta, lo que duplicaría nuestra capacidad actual durante todo el año", concluye el directivo. Un ferry eléctrico que servirá para que la empresa continúe con su planificación y convocatoria de licitaciones de astilleros.

Viking Line presentó esta primavera una solicitud de financiación al Fondo de Innovación de la Unión Europea para comenzar la construcción de este gigantesco ferry eléctrico.