El invento de dos jóvenes españoles para revolucionar el pádel: un marcador que lleva la puntuación de los partidos

Juego, set y partido. El pádel se ha convertido en uno de los deportes estrella entre los españoles. En grandes clubes deportivos, hasta comunidades de vecinos estas pistas se encuentran por todas partes, como los aficionados a esta actividad. Para simplificar el conteo de puntos en este juego tan dinámico, dos jóvenes españoles han diseñado un marcador que pretende expandirse por todo el mundo.

Las cifras demuestran la fiebre española por este deporte. Ya en 2023 un informe de Global Padel Report, marcaba a España como el país con más pistas de pádel construidas, superando las 15.000, por delante de Italia, con más de 6.000.

Según el último informe de la Federación Internacional de Pádel (FIP) en España hay actualmente 4.500 clubes y 17.000 pistas, lo que supone un aumento del 5% con respecto al año anterior. Las comunidades donde más se juega son Cataluña y Andalucía, que superan las 3.200 pistas, seguidas de Madrid con 2.300 y la Comunidad Valenciana con casi 2.000.

De la comunidad de aficionados en Madrid surgen estos dos jóvenes inventores, Sergio Fuentes (24 años) y Carlos Martínez (23 años), cofundadores de ScorePadel. "Estuvimos el año pasado de viaje por Seúl y fuimos a la única pista de bedel que había en la ciudad. Tenían un sistema de marcación por puntos súper rudimentario, pero nos dimos cuenta de que la gente que jugaba allí estaba tan acostumbrada al sistema que, cuando este fallaba, ellos dejaban de jugar", explica Fuentes en una entrevista a EL ESPAÑOL-Omicrono.

Los siguientes meses después de hacer este descubrimiento, ambos emprendedores pusieron a prueba su idea en Bombay (India) donde estaban realizando un voluntariado. "A los fabricantes de pistas de pádel y los clubes les pareció una idea muy interesante, en un país donde este deporte está empezando", a diferencia de España donde es uno de los deportes más populares.

¿Cómo funciona?

Cuando los jugadores llegan a la pista, se encuentran publicidad en la pantalla junto a un código QR que pueden escanear para registrar en una plataforma sus datos y partida. Una vez los nombres y el tipo de juego están en el marcador, puede comenzar el partido.

Los pulsadores se colocan a cada lado para que el equipo que marca el punto sea el que lo registre en el marcador. Lo que empezaron siendo solo dos botones, ahora son cuatro, dos en cada pista para que el jugador encuentre un pulsador siempre cerca independientemente de dónde haya conseguido el punto.

Pulsador o touchpad de Score Padel Score Padel Omicrono

Con un solo toque se suma un punto, pero con un toque prolongado se resta. Estos periféricos se conectan por Bluetooth a la pantalla, desde la que se indica el nivel de batería de los pulsadores, que dura de 1 a 2 días. El sistema marcación no es instantáneo, cuenta con un pequeño retraso de 0,4 segundos, tiempo que la mano debe permanecer en el pulsador para marcar un punto, por lo que un golpe de la pelota no puede provocar fallos o puntos falsos.

Para el formato de juego, se puede elegir entre punto de oro, dar ventaja o indicar el número de sets, incluso elegir el juego con cambio de pista cada punto impar o no. También está la opción "modo árbitro" enfocado en torneos. "Ahora mismo hay promotoras que juntan a más de mil personas en torneos amateur entre espectadores y jugadores y el pádel no es como el fútbol, te despistas dos minutos y has perdido por completo cómo va el partido si no hay un marcador", explica Sergio Fuentes.

¿Cómo se instala?

La instalación consta de tres partes, y puede durar solo 25 minutos con dos personas. El panel se coloca en un soporte universal que cambia si estamos en una pista de exterior o de interior. Los pulsadores se colocan en un soporte con cinta de doble cara por fuera de la pista, evitando tener que hacer ninguna modificación en las instalaciones del club.

Este diseño también elimina la posibilidad de que el botón moleste en el interior y pueda recibir un golpe con la pelota o incluso desviar su trayectoria. Al colocarlo dentro, cabía la posibilidad de que afectara a la experiencia de juego, que es lo que nosotros no queríamos", explica.

Sergio reconoce que, en España, el pádel tiene ya mucha trayectoria y los jugadores se han acostumbrado a practicar este deporte sin ayuda, pero en otros países más novatos puede tener mucha acogida para simplificar el juego.

Los jugadores más relacionados con la tecnología suelen utilizar aplicaciones en sus teléfonos o smartwatch para ir marcando cada punto del partido. No obstante, aún no se plantean integrar estos dispositivos al sistema de ScorePadel.

Pulsador para marcar puntos en pádel Score Padel Omicrono

"Yo, por ejemplo, no me gusta jugar con absolutamente nada en las muñecas ", explica el coinventor. Se plantearon el uso de pulseras digitales que controlaran los clubes, aunque terminaron descartando la idea "por cuestión de higiene, creemos que no es lo mejor, al final del día, lo mismo ha pasado por ocho personas diferentes".

Expansión por España

Al no tener conocimientos técnicos, para diseñar la parte del hardware contrataron a un ingeniero de Barcelona, mientras que con el software lo han desarrollado con la ayuda del hermano de Sergio que estudia Ingeniería Informática.

Ellos se encargan ahora de instalarlo en los primeros clubes que lo han comprado. En su página web se indica que ya cuentan con reservas para crear un circuito de 11 clubes y 25 pistas, lo que supone un alcance superior a 400.000 impresiones mensuales.

La popularidad de este deporte es el perfecto caldo de cultivo para que en España surjan toda clase de innovaciones relacionadas con este deporte, muchas de ellas enfocadas en servir de apoyo en los partidos para evitar discusiones y diferencias entre los jugadores.

Marcador para partidos de padel Score Padel Omicrono

En el padel World Summit celebrado en Barcelona, se han presentado otros marcadores este año. "Viendo un poco la competencia que tenemos, creemos que estamos bien posicionados tanto a nivel de precio como a nivel de lo que ofrecemos como ciertas innovaciones que nos diferencian del resto", concluye Fuentes.

El equipo para pistas de interior tiene actualmente un precio de 1.200 euros más IVA y la de exterior en 1.500 euros más IVA. En este precio se incluyen tres meses del software publicitario para que los clubes puedan monetizar el uso de estos marcadores y buscar nuevos sponsors. La suscripción es de 199 euros por marcador a no ser que el club cuente con tres marcadores o más, en cuyo caso se aplicaría una tarifa plana de 50 euros mensuales.