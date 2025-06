El perro robot de Boston Dynamics ahora es una estrella de televisión: así fue su debut en un programa de talentos

Boston Dynamics ha vuelto a sorprender con las habilidades artísticas de sus robots más populares. Cinco modelos Spot se han presentado al concurso de la televisión americana esta semana con una coreografía para demostrar la estabilidad y destrezas de estas máquinas.

A ritmo de "Don't stop me now" de la banda Queen, los cinco robots cuadrúpedos se marcaron una coreografía que consiguió un aplauso unánime del público. Incluso a pesar del fallo de una de las unidades que cayó fulminante al suelo en medio de la actuación para no moverse el resto de la canción.

Simon Cowell, miembro del jurado de este programa consideró que el percance fue" mejor... porque demuestra lo difícil que es". La actriz Sofía Vergara preguntó: "¿Puedes arreglarlo?", a lo que la representante de la compañía en el escenario respondió: "En Boston Dynamics tenemos un dicho: construirlo, romperlo, arreglarlo". Antes de que pudiera terminar esta frase, el robot caído se incorporó de un salto sorprendiendo a todos los presentes.

El perro de Boston Dynamics en American's Got Talent America's Got Talent

Spot es el único robot disponible comercialmente de la familia de Boston Dynamics actualmente. Desde el principio ha sido uno de los modelos que más momentos virales ha protagonizado con sus numerosos bailes, por ejemplo, para felicitar las Navidades en internet.

Con estas bromas, la compañía demuestra las capacidades motrices de la máquina, la cual puede subir escaleras con sus cuatro patas articuladas, hacer diferentes movimientos de equilibrio y saltar obstáculos. También abrir puertas gracias a ese único brazo central con pinza.

Spot es un robot autónomo e inteligente que cuenta con cámaras de visión horizontal de 360 grados. Con un diseño similar al de un perro, esta máquina consigue una velocidad máxima de 1,6 metros por segundo, tiene una autonomía de 90 minutos andando (alcanzando unos 5 kilómetros de distancia) y se puede cargar por sí misma. Además, es capaz de soportar hasta 14 kilos de peso -no tiene la capacidad de transportar personas- y altas temperaturas de más de 100 grados.

Destaca por su capacidad para moverse por espacios donde ninguna otra máquina puede, y esto es lo que le permite automatizar tareas rutinarias de inspección y, gracias a sus sensores, capturar datos de forma precisa.

Por eso se le ha visto trabajar en diferentes instalaciones como apoyo a los servicios de vigilancia. Un curioso ejemplo es su trabajo como vigilantes en la central de Chernobyl. Cada unidad cuesta unos 75.000 dólares y hay más de 1.500 desplegadas en todo el mundo.