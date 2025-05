Adiós al televisor: el proyector que convierte tu dormitorio en un cine de 150 pulgadas y sirve de lámpara de noche

Televisores y proyectores compiten en tamaño y resoluciones para ser los reyes del entretenimiento en los hogares de España. Los proyectores han pasado de ser una opción para viajar a una alternativa con la que crear un cine casero, por ejemplo, en el dormitorio, como este nuevo modelo de Epson.

Poder ver la televisión desde la cama sin necesidad de instalar una gran pantalla en la pared. Esto es lo que promete el nuevo proyector presentado por la marca Epson. El modelo Epson EF-51 sirve tanto para ver la televisión, como lámpara en la mesilla para leer en la cama o el sofá.

Su diseño cuadrado y compacto facilita el traslado dentro de la vivienda, aunque no es de los modelos más prácticos para llevar de viaje. Sería un modelo inalámbrico, que no necesita estar conectado a la corriente para funcionar, aunque la marca no aclara su autonomía.

Altavoz Epson EF-51 Epson Omicrono

Este equipo mide 190 mm de ancho y alto siendo un cuadrado que se eleva hasta los 249 mm con su soporte. Gracias a este elemento, el proyector puede girar 180 grados sobre el soporte e inclinarse 105 grados hacia arriba y abajo para proyectar la imagen en cualquier ángulo. De peso son 3,9 kilos.

En la parte posterior cuenta con entrada de audio, un puerto USB-A y HDMI. Esto le permite conectarse con otros equipos como un ordenador, aunque se puede conectar de forma inalámbrica con el teléfono o controlarlo por voz con funciones basadas en IA.

Sobre la pared o el techo, la corrección trapezoidal ayuda a fijar la imagen. Según el fabricante, la proyección se ajusta automáticamente. Incluso es capaz de trabajar sobre una pared con color.

Este proyector ofrece una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles. Se pasa en tecnología 3LCD, lo que significa que se compone de tres pantallas LCD individuales para producir imágenes con colores vivos.

Altavoz Epson EF-51 Epson Omicrono

Con estas cualidades, el EF-51 tiene una luminosidad máxima de 700 lúmenes y una relación de proyección de 1,2:1. El tamaño de la proyección puede variar entre 30 y 150 pulgadas.

Como lámpara puede jugar con varios colores y sincronizarse con la proyección para crear un ambiente más de cine mientras se disfruta de la película. Desde la aplicación se pueden configurar todas estas funciones.

En cuanto al sonido, como se aprecia en las imágenes, integra su propio altavoz con dos altavoces de 6 W a ambos lados para generar un sonido envolvente. Incluso integra almacenamiento de 64 GB para guardar los contenidos preferidos, como música o cine y no preocuparse por la red cuando se usa de viaje.

Este modelo se ha lanzado, por el momento, en China con un precio de 734 dólares, lo que equivale a 648,16 euros. No se conoce aún sí llegará al mercado internacional o con qué precio.