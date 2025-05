Elon Musk no se fía de los robotaxis de Tesla: se desplegarán inicialmente en zonas seguras y muy limitadas

Fue en octubre cuando supimos en España del servicio de robotaxis que Elon Musk estaba preparando. Una novedad que por cierto se filtró horas antes de la presentación. El propio Musk ha revelado cómo funcionará su despliegue inicial, el cual será muy cauteloso y limitado.

Así lo ha explicado Musk en una entrevista para la CNBC, en la que se le ha preguntado sobre la primera prueba del servicio de robotaxis de Tesla en Austin (Texas) para el mes de junio. Solo estará disponible por las zonas "más seguras", y más confiables para la compañía automovilística.

Tal y como ha dicho el magnate, los robotaxis de Tesla solo transitarán por las vías más seguras para la empresa, y en ningún caso transitarán por intersecciones a menos que Tesla tenga plena confianza en ese tramo del camino. "Vamos a ser extremadamente paranoicos con el despliegue, como debe ser", ha relatado Musk.

Un despliegue de robotaxis limitado

Si bien es cierto que muchos de los detalles de este despliegue se conocían, estos han puesto de manifiesto lo limitadas que serán las pruebas. Se dispondrán entre 10 y 20 vehículos en la primera semana, un número que irá ascendiendo semana a semana. Todo ello usando un geocercado en ciertas partes de la ciudad.

Recordemos que las geovallas o geocercas son perímetros virtuales definidos geográficamente para controlar la entrada o salida de dispositivos y personas en áreas determinadas. Es decir, que estos robotaxis tendrán un sistema de geocercado muy concreto a la hora de operar en Austin.

Robotaxi y robovan Evento Tesla

Esta idea choca frontalmente con las pretensiones que Musk había puesto sobre la mesa, que implicaban una conducción autónoma general y que pudiera instalarse en cualquier lugar. No solo eso; Musk prometió que este sistema podría funcionar sin supervisión humana o límites de ningún tipo.

En contrapartida, Musk anunció que contaría con una plantilla de empleados que supervisarían de forma remota toda la flota inicial de robotaxis, compuesta por 10 Model Y y equipados con la versión "sin supervisión" de su software de conducción autónoma total.

Por supuesto, los coches en cuestión no tendrán ningún operador de seguridad en su interior; no habrá conductor humano en el habitáculo del coche. De ahí este enfoque paranoico del que habla Musk. "Sería una tontería no tenerlo", ha apostillado un Musk que defiende esta idea en este despliegue.

"Creo que es prudente que empecemos con un número pequeño, confirmemos que las cosas van bien y luego aumentemos la escala proporcionalmente a lo bien que veamos que va", recalca el magnate surafricano. Un enfoque muy alejado de la idea sin supervisión que se manejaba.

Musk no ha dado detalles sobre cómo estos operarios humanos supervisarán las operaciones. Tesla no controlará estos coches, sino que serán los supervisores los que contacten con el vehículo para conocer su situación y actuar en consecuencia si algo sale mal.