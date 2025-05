Apple prepara una revolución: ficha al director creativo de software de Nothing para su equipo de diseño

Apple sigue haciendo importantes cambios en su estructura. La compañía californiana, que recientemente firmó al futbolista español Lamine Yamal para ser imagen de su marca Beats, ya realizó algunas variaciones en importantes puestos: fichó a Mike Rockwell, creador de Vision Pro, para hacerse cargo de Siri y a John Ternus, jefe de hardware, para controlar los proyectos secretos de robótica de la firma. Ahora, el gigante tecnológico sorprende al contratar al que era antiguo director creativo de software de Nothing para su equipo de diseño.

Se trata de Mladen M. Hoyss, diseñador y director creativo de software detrásdel sistema operativo de Nothing OS, quien ha confirmado a través de sus redes sociales, como X (Twitter) o Instagram, su nuevo rumbo profesional. El antiguo director creativo de software de Nothing simplemente ha publicado un escueto mensaje: "Nuevo comienzo @Apple"; que ha acompañado con una imagen del logo de la compañía de la manzana mordida.

Un mensaje en el que no indica nada más. Sin embargo, en su biografía en la red social de Elon Musk, Hoyss deja claro cuál será su rol en Apple: formará parte del equipo de diseño interno de la firma liderada por Tim Cook. "Equipo de diseño de Apple | Ex Director Creativo de Software @nothing | Cofundador de @BllocPhone", se puede leer actualmente en su biografía en X. Un fichaje que pone de manifiesto el creciente interés del gigante de la manzana mordida por perfeccionar su interfaz de usuario y que se espera que influya en iOS o Vision Pro.

El logo de Apple. Apple Omicrono

Mladen M. Hoyss, que cuenta con una formación en diseño industrial, se incorporó a Nothing tras cofundar Blloc, que es una startup centrada en la creación de teléfonos inteligentes e interfaces minimalistas. Al cabo de los años Hoyss pasó a hacerse cargo del desarrollo de software de la empresa con sede en Londres (Reino Unido) y caracterizada por lanzar dispositivos transparentes, llevando Nothing OS, el sistema operativo, desde la primera versión hasta la actual.

De hecho, Nothing OS está considerado como el trabajo más reconocido de Hoyss en la firma. Un sistema operativo que se centra en una estética minimalista, animaciones fluidas y decisiones que dieran prioridad al usuario. Su fichaje por Apple se ha convertido en una gran sorpresa en la industria tecnológica, especialmente en cuanto a diseño se refiere. Y es que Apple ha mantenido siempre un enfoque de diseño cerrado y muy controlado.

La contratación de Hoyss podría indicar que la firma de la manzana mordida podría estar abierta a nuevas perspectivas creativas. Por el momento Apple no ha comunicado oficialmente la llegada de Hoyss a su equipo de diseño, por lo que tampoco ha revelado en qué trabajará exactamente. Debido a su experiencia, los expertos apuntan a que podría contribuir a las próximas experiencias de iOS, sistema operativo del iPhone, y de visionOS, el sistema operativo de las gafas de la compañía.