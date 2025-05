Adiós a las avispas: el genial invento de 5 euros que las captura de forma segura y sin utilizar productos químicos

Con la llegada de la primavera, la presencia de las avispas se hace más patente en España. Y dentro de este grupo de insectos hay uno muy temido: la avispa asiática, también conocida como Vespa velutina, que llegó a nuestro país en 2010 procedente de Francia. Un gran depredador de las abejas que se ha convertido en todo un incordio para los apicultores, quienes tienen dos formas de acabar con ellas: destruyendo los nidos o colocando trampas, como Beezen, que no usa químicos, Velutina Trap, que no amenaza a otras especies, o V-Guard, ideado por un ingeniero y que cuesta sólo 20 euros. Pero no son las únicas que se pueden encontrar en el mercado.

La avispa asiática es un insecto muy temido que tiene una longitud de entre 2,5 y 3 centímetros y un cuerpo oscuro, con un tono amarillo al final de su abdomen. Este animal, que llegó a Francia en 2004 escondido en cerámica importada de China y que actualmente está clasificada como una especie exótica invasora, supone una gran amenaza para las abejas, que son las responsables de la reproducción de muchas plantas. Por lo que acabar con ellas es una tarea vital para los apicultores, quienes ahora cuentan con un innovador invento de 5 euros que las captura de forma segura y sin utilizar productos químicos: una trampa llamada VespaCatch.

Desde los últimos días de marzo hasta finales de mayo, las reinas fecundadas del avispón asiático salen de sus escondites para construir un nuevo nido, por lo que atraparlas a tiempo es crucial. VespaCatch, fabricado por Veto Pharma, un laboratorio farmacéutico francés especializado en salud animal, es una eficaz trampa especialmente diseñada para acabar con estos insectos en primavera limitando el número de futuros nidos. Un invento que es lo que se conoce como una trampa de concentración, es decir, que concentra los olores de un cebo especialmente diseñados para la Vespa velutina.

Segura y sin insecticidas

VespaCatch es una ingeniosa trampa que utiliza un cebo para atraer a las plagas de insectos, en este caso a la avispa asiática. Este dispositivo tiene forma de cono y se ha diseñado específicamente para acabar con esta especie al concentrar los olores del cebo, que es totalmente natural, ya que es una solución a base de extractos de plantas sin insecticidas. Para ello cuenta con una tapa perforada con dos orificios de entrada cubiertos con un túnel de concentración de olores que enmascara la luz y evita que los avispones se escapen una vez que caigan en la trampa.

El funcionamiento de esta trampa es realmente sencillo. Basta con colocarla cerca de los lugares de paso de los avispones, como pueden ser las colmenas, las piscinas o los árboles, entre otros; a una altura de 1,5 a 3 metros sobre el suelo. Aunque también se pueden colocar en el suelo o sobre un soporte. Una vez instalada hay que añadir la siguiente mezcla al recipiente: 10 mililitros del cebo VespaCatch, 200 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar. Sus creadores recomiendan renovar esta mezcla aproximadamente cada tres semanas o cuando la trampa esté saturada.

La trampa para avispas VespaCatch. Veto Pharma Omicrono

El cebo de color amarillo terminará atrayendo a los primeros avispones que, una vez capturados, emitirán feromonas, unas sustancias que atraerán a otras avispas asiáticas a la zona. Sus creadores aseguran que se requiere un tiempo de espera de pocas horas para que su invento capture a estos insectos y que en el caso de que no funcionen, recomiendan cambiarla de lugar. Asimismo, señalan que es aconsejable colocarlas cuando las temperaturas superen los 15 ºC y, tras la renovación del atractante, dejar una avispa muerta dentro de la trampa.

También señalan que para una mayor eficiencia es recomendable no limpiar la trampa cuando se renueve la solución formada por el cebo, el agua y el azúcar. Al igual que otras soluciones parecidas, VespaCatch está diseñada para no atraer a las abejas ni hacer capturar otros insectos que no sean la avispa asiática. Un invento que está disponible exclusivamente en una red de especialistas en apicultura y que cuesta entre 3 y 5 euros cada trampa; mientras que el cebo se vende a unos 40 euros el litro, aunque se pueden encontrar descuentos en diversas tiendas online.

Veto Pharma destaca igualmente que su invento es una de las trampas para avispones asiáticos más eficaz del mercado. Para realizar dicha afirmación mencionan un estudio realizado en 2020 en 10 colmenares del departamento de Eure (Francia) en verano y otoño de 2019. En él se comparó la eficacia y selectividad de tres trampas utilizadas habitualmente por los apicultores para combatir a la avispa asiática y de ellos VespaCatch resultó ser la más eficaz, con una eficacia cuatro veces superior a la del Jabeprode y casi el doble que la clásica y "artesanal" trampa de botella que mezcla vino blanco, cerveza y jarabe de grosella negra.

Una versión mejorada

La compañía lanzó el pasado mes de abril una versión mejorada de su trampa selectiva para la avispa asiática: VespaCatch Select. Un dispositivo que mantiene prácticamente el mismo diseño, que permite a insectos pequeños y abejas salir sin ahogarse en su interior, y que incluye una rejilla antiahogamiento y viene con un dial ajustable, pudiendo ajustar fácilmente el tamaño de las entradas de la trampa a 7, 8, 9, 10 u 11 milímetros.

Esta característica permite una mejor focalización de las avispas asiáticas según la época del año y permite la captura selectiva de otras especies de avispones, como la avispa oriental, denominada Vespa orientalis, que es otro insecto agresivo que tiene en el punto de mira a las abejas y que está presente en el Mediterráneo. Una especie que es algo más pequeña que el avispón asiático, presentando unas bandas amarillas en el abdomen mucho más visibles que forman como unas flechas rojas.

En cuanto al montaje, a pesar de que tiene más piezas que el modelo original, es igualmente sencillo: se adapta el tamaño de los orificios de entrada con el dial según la avispa que se quiera atrapar (8 mm para las obreras de avispa asiática, 9 mm para las fundadoras de dicha especie y 10 mm para la avispa oriental), se añade el cebo y se coloca el filtro antiahogo y la tapa.