El robot humanoide Optimus de Elon Musk sigue avanzando rápido: ahora puede bailar con gran flexibilidad y control

Elon Musk y Tesla continúan trabajando en Optimus, su robot humanoide que cuidará a los niños y limpiará el hogar y que desde su anuncio ha ido avanzando considerablemente. Esta máquina, que quizá en un futuro se pueda ver en España, incorporó hace poco una nueva mano con la que es capaz de coger pelotas en el aire, aunque luego se confirmó que la demostración de este avance fue teleoperada; y hasta ya se le había visto caminando de forma autónoma por el campo. Ahora el magnate ha compartido un vídeo en el que se puede ver a Optimus bailando con gran flexibilidad y control.

Un nuevo vídeo compartido por Elon Musk en su cuenta de X, red social conocida antiguamente como Twitter, se puede ver un metraje de apenas 6 segundos en el que se puede observar al robot Optimus de Tesla bailando, con movimientos precisos, un gran control y unos pies ligeros. Un clip que también muestra el rápido progreso que está teniendo este robot humanoide desde su anuncio en 2021 durante la conferencia AI de Tesla; aunque en esa ocasión la máquina no era real, sino que una persona se disfrazó de dicho robot y se puso a bailar para la multitud.

Años después, ahora la compañía sí que ha mostrado al robot Optimus bailando de forma autónoma, presumiendo de movimientos. Un vídeo al que ha reaccionado en X, Milan Kovac, ingeniero de software de Tesla, quien ha señalado que "¡pronto habrá más! El equipo ha estado trabajando arduamente entre bastidores. Completamente entrenado en simulación con RL, se han implementado nuevas optimizaciones y correcciones en nuestro código de entrenamiento de simulación a realidad".

Dancing Optimus

🤯🤯 pic.twitter.com/ORiW2NK4vu — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 13, 2025

Además de ver a la máquina de Tesla bailar de forma autónoma, el vídeo también cuenta con otro interesante detalle: el robot humanoide parece estar sujetado por una cuerda. Algo que tiene explicación y es que el propio Milan Kovac ha apuntado en su cuenta de la famosa red social que "el cable está ahí en caso de caída (no sujeta realmente el robot), ya que es un resultado inicial que se volverá más estable rápidamente".

Los primeros prototipos funcionales de Optimus se mostraron por primera vez en el año 2022, también durante el AI Day. Un robot que por aquel entonces caminaba por el escenario, mientras otro realizaba algunos movimientos con los brazos. Doce meses después, en 2023, Tesla anunció Optimus Gen 2, una segunda versión mejorada, con nuevas manos, y más avanzada que podía realizar tareas complejas, como clasificar bloques de colores o realizar posturas de yoga.

Mientras que a finales del año pasado Optimus asistió al evento de Tesla 'We, Robot', en el que se le pudo ver desde sirviendo bebidas hasta interactuando con los asistentes; aunque después salió a la luz que no eran tan avanzados como se pensaba, ya que no todos sus movimientos fueron obra de la autonomía de esta máquina. Ahora, con este vídeo, se puede ver el gran progreso del robot humanoide, al que se le ve bailando de forma flexible y con un gran control sobre sus piernas.