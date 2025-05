Adiós a separar para reciclar en casa: así es Ameru, el cubo de basura que clasifica los residuos de forma automática

En España son muchas las personas que reciclan. Una actividad con la que se transforman materiales usados, como el cartón, en nuevos productos y que cuida el medioambiente. En las calles se pueden encontrar diferentes contenedores para depositar los distintos residuos, que están identificados en varios colores -verde, amarillo, azul o marrón-; mientras que en las casas es más complicado separar los desechos para llevarlos después al contenedor correspondiente. Sin embargo, para que esto resulte más sencillo, se han ideado diferentes cubos de basura e inventos, como uno nuevo que clasifica automáticamente los residuos.

Se trata de Ameru, un cubo de basura con inteligencia artificial (IA) ideado por la compañía con el mismo nombre, con sede en Bulgaria, que es capaz de clasificar los residuos de forma autónoma, aprendiendo y analizando al usuario. Aunque no evita que el usuario tenga que bajar las bolsas, es un invento muy interesante para reciclar fácilmente en casa o, incluso, en una oficina, ganando espacio al tener solamente un cubo y no varios desperdigados por la cocina y los diferentes espacios del edificio. Eso sí, no es apto para todos los bolsillos, ya que tiene un precio de 4.000 euros.

Fundada por Kiril Ganchev y Stefan Dobrev, quienes tuvieron esta idea en diciembre de 2001, es una compañía que nació con la idea de convertirse en "un referente para las empresas con conciencia ecológica", según explican en su web. Su invento está dirigido a "oficinas corporativas, espacios de coworking y públicos, como aeropuertos, salas de conferencias o centros comerciales". Aunque también se puede utilizar en las viviendas, ya que la firma ofrece dos modelos distintos de esta tecnología: uno más compacto, que mide 130 centímetros de largo y 60 cm de diámetro y otro de mayor tamaño, de 146 cm por 70 cm.

Un cubo con IA

Ameru puede parecer a simple vista un simple cubo de basura moderno, digno de una película de ciencia ficción debido a su diseño moderno de color metálico y fabricado en acero inoxidable, pero en realidad es mucho más. Se trata de un dispositivo inteligente que permite reciclar sin esfuerzo los desechos en casa y para ello emplea una gran variedad de tecnología, que es la misma en las dos versiones de tamaños disponibles.

Este invento incorpora cuatro compartimentos separados -de 100 litros cada uno para el modelo más grande y de 80 litros para el compacto- que son específicos para depositar el vidrio, plástico, papel y residuos orgánicos. También equipa una bandeja motorizada, además de una cámara de 8 megapíxeles, una pantalla Full HD de 10,1 pulgadas y un módulo Nvidia Jetson NANO AI que reconoce los residuos, los analiza, clasifica e, incluso, proporciona un informe mensual al usuario.

Así funciona Ameru, el cubo de basura con IA que clasifica los residuos automáticamente

El funcionamiento de este cubo de basura con inteligencia artificial es realmente sencillo y evita que, en caso de duda, el usuario tenga que pensar o buscar en Internet dónde se tira cada desecho. Para ello, basta con que lo deje en la bandeja para que la cámara lo analice, la IA lo clasifique según 90 categorías y lo deposite automáticamente en el compartimento adecuado.

Por ejemplo, si el usuario coloca un brick de leche en la bandeja, la inteligencia artificial lo reconoce como tal y el invento lo deposita de forma autónoma y en segundos en el compartimento amarillo. Si en su lugar se deja una cáscara de plátano, este sistema lo analiza, clasifica y lo coloca en el marrón. Y así con todos los desechos que habitualmente genera el ser humano.

Por lo que es un sistema con el que reciclar más fácilmente y sin esfuerzo en casa. Además, sus creadores señalan que aquellos usuarios que sean escépticos pueden igualmente validar la decisión de la máquina a través de su pequeña pantalla táctil. Por ejemplo, si clasifica bien la cáscara de plátano, pueden confirmarlo con un toque en la pantalla; y si se equivoca, lo mismo.

"En el improbable caso de una clasificación errónea, los usuarios pueden informar fácilmente al sistema a través de nuestra interfaz intuitiva. Estos valiosos datos se envían a Ameru, lo que permite un refinamiento continuo de los algoritmos para lograr una precisión cada vez mayor", explica la compañía.

Ameru, el cubo de basura con IA. Ameru/LinkedIn Omicrono

Según el fabricante, la IA de Ameru ofrece una precisión del 95% a la hora de clasificar los desechos. Otro detalle interesante del sistema es que ofrece al usuario una serie de informes mensuales personalizados sobre los residuos recogidos. Entre ellos, este innovador cubo inteligente informa de lo que se tira y cómo reducir los desechos, qué material sustituir e, incluso, cuánto dióxido de carbono (CO2) se ha ahorrado.

También funciona manualmente

En la práctica, Ameru necesita una conexión fiable a Internet, aunque la propia empresa asegura que su contenedor inteligente puede seguir funcionando de forma óptima sin conexión. "El acceso a Internet es especialmente útil para las actualizaciones de software, lo que garantiza que la unidad siempre funcione con los últimos avances en aprendizaje automático", aclara la startup.

El cubo con IA se puede usar igualmente de forma manual. Se pueden introducir los residuos directamente en los compartimentos específicos. La firma también señala que, a la hora de usar Ameru, no es necesario arrojar los artículos de uno en uno -aunque la firma recomienda hacer esto "siempre que sea posible"-, sino que su cubo inteligente puede controlar varios, aunque "su manejo dependerá de si están hechos del mismo material".

Es decir, si se colocan en la bandeja varios productos de plástico, se clasificarán en el compartimento correspondiente. Si por el contrario estos están hechos de distintos materiales, el contenedor no podrá separarlos individualmente y los colocará en el compartimento de residuos generales. Por lo que la mejor forma de reciclar bien es introduciendo uno a uno los residuos.