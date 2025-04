Pedro Pina: "YouTube ha pasado de ser una plataforma que estaba en los márgenes de la cultura a ser el epicentro global"

YouTube ha celebrado este año su 20 aniversario. Un hito que ha hecho crecer a la plataforma hasta colocarse como una fuerte alternativa a la televisión tradicional con cada vez más hogares de España viéndolo directamente en el televisor del salón. Una evolución de concepto que le ha hecho crecer con contenido más cuidado y específico, así como con la experimentación de nuevos formatos y estilos.

Uno de los responsables del buen camino y de que la plataforma haya madurado es Pedro Pina, vicepresidente de YouTube en EMEA (Europa, Oriente Medio y África), mercados de diversa oferta de contenido pero que sirve a la plataforma para sentirse como un lugar de conexión y acceso al entretenimiento, información y actualidad.

En EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con él sobre cómo ha sido el transcurrir de estas dos décadas, cuáles son los próximos retos de la plataforma, cómo es su relación con los creadores de contenido, su enfoque frente a otros rivales o algunas modalidades como Lite o YouTubeTV que no están disponibles en España.

YouTube ha cumplido 20 años, ¿en qué punto se encuentra la plataforma de vídeo?

YouTube a sus 20 años es como fuimos tú y yo a nuestros 20, jóvenes y con un futuro vibrante. Durante estos años, hemos pasado de ser una plataforma de vídeo que estaba en los márgenes de la cultura a ser el epicentro de la cultura global. Nuestros creadores y creadoras, que son el corazón de la plataforma, hoy están perfilando el panorama cultural creando nuevas formas de contar historias y conectar con audiencias. Y dado que en YouTube encuentran todo tipo de formatos y su contenido se muestra en múltiples superficies aquí pueden explorar su creatividad sin límites y a la vez construir carreras sostenibles.

Esta variedad de opciones ha contribuido a la creciente profesionalización de los creadores. Han dejado de ser 'aficionados' a creadores a tiempo completo, creando empleos e inspirando las empresas del mañana. Son narradores multidimensionales. Ya no se limitan a un solo formato, a una sola herramienta ni siquiera a una sola plataforma. Exploran nuevas vías creativas, se adentran en nuevos modelos de producción y construyen sus propios estudios. Por eso, y así como Hollywood definió el panorama cultural del siglo XX, creemos que los creadores de YouTube son las startups de Hollywood de nuestro tiempo.

¿Cómo ha cambiado el consumo de vídeo de YouTube en estos años?

Observamos un cambio significativo hacia la televisión conectada como dispositivo adicional para disfrutar de YouTube, superando en mercados como Estados Unidos incluso al móvil. Esta inclinación hacia la pantalla grande se evidencia aún más en el ámbito del entretenimiento deportivo, donde el tiempo de visualización en televisión ha experimentado un notable incremento interanual superior al 30% a nivel mundial. Paralelamente, el consumo de podcasts alcanza mensualmente más de 400 millones de horas en dispositivos de sala de estar.

En España, el 46% del consumo de YouTube ya se realiza a través de televisión conectada, con los usuarios dedicando tiempo a contenidos más extensos y disfrutando, con frecuencia, de la experiencia en compañía. En definitiva, el público ha hablado claro. Sus hábitos de visionado se han transformado, debido a la preferencia por contenido de calidad, la diversidad de formatos y una profunda implicación con el contenido que ven.

Celebración de YouTube Festival Cedida Omicrono

En estos años ha pasado de ser sinónimo del vídeo en internet sino también a competir directamente con la televisión, ¿cuál es la ambición de YouTube en este sentido?

Nuestro objetivo es encontrar a los usuarios allá donde estén para ofrecerles el contenido que buscan en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Son ellos quienes determinan y guían nuestras prioridades. Si existe la necesidad de estar en la pantalla grande en casa, ahí es donde estaremos.

YouTube ha demostrado tener la capacidad de reunir y ofrecer el contenido que la gente adora, desde canales propios de creadores líderes y no tan líderes pero que van ganando tracción hasta deportes en directo o películas taquilleras. Y todo esto está disponible en un solo lugar y a la vez en todas las pantallas, desde ordenadores de mesa, hasta móviles y ahora televisiones conectadas.

En YouTube tenemos un modelo único, no somos una red social. Estamos en nuestro propio carril. Somos una gran plataforma de distribución y una plataforma de monetización significativa para las emisoras, pero no somos productores de contenido ni narradores de historias por nuestra cuenta. Sobre este tema, pensamos que podemos tener una colaboración cercana con las cadenas de televisión —por ejemplo, como ya hacemos con RTVE en España— al incluir su contenido y complementando de esta forma su audiencia al mismo tiempo que se generan nuevas fuentes de ingresos para su negocio.

YouTube ha experimentado con diferentes formatos, de Shorts a series, ¿qué han aprendido de cada uno de ellos? ¿Se van a seguir fomentando ambos?

Hemos aprendido que ambos formatos son muy valiosos aunque cumplen funciones distintas dentro del ecosistema de la plataforma. Hoy en día la gente no quiere ver solo una pieza de contenido; a menudo quieren la historia completa que hay detrás. Un artista puede, por ejemplo, lanzar una canción en YouTube, pero sus seguidores querrán saber más sobre ese estilo, quizás escuchar un podcast con el artista, ver algunas imágenes de cómo se hizo la canción o el "detrás de la escena".

Todo eso ofrece una experiencia 360 completa en torno al contenido que les encanta. Los Shorts han demostrado ser una herramienta excepcionalmente eficaz para el descubrimiento de nuevos creadores y la expansión del alcance de los canales existentes. Son fundamentales para el descubrimiento, la viralidad y la conexión rápida con audiencias masivas. Las series, por su parte, son esenciales para construir comunidades leales, generar un mayor tiempo de visualización y ofrecer oportunidades de monetización más robustas.

Ambos formatos funcionan y es nuestro deber y compromiso seguir mejorándolos para ofrecer en todo momento la mejor experiencia para creadores, audiencias y marca.

Lino Cattaruzzi, director general de Google España y Portugal, entrega distinción a Gerard Piqué por la Kings League Cedida Omicrono

Shorts ha tenido buena acogida, ¿qué le diferencia de alternativas como los Reels de Instagram o TikTok?

Shorts tiene un ADN único, su éxito radica en su profunda integración con el ecosistema existente de YouTube, su potencial para conectar el contenido corto con el largo, su enfoque en el descubrimiento dentro de una plataforma con una audiencia diversa y una intención de uso a menudo más amplia que el mero entretenimiento.

YouTube se ha convertido en la 'casa' de creadores de contenido, quienes además han marcado época y han trascendido a la cultura popular, ¿qué aprendizaje sacan de cómo se han desarrollado 'youtubers' como ElRubius, DJMariio o Ibai?

La evolución de creadores como ElRubius, DJMariio o Ibai demuestran el valor que tiene la plataforma a nivel emocional, creativo y financiero. YouTube es la plataforma que brinda más oportunidades para que los creadores puedan conectar de forma genuina con sus comunidades y construir relaciones duraderas.

A la vez, proporciona más formatos para que los creadores expandan sus horizontes creativos, y es la plataforma que da más opciones para monetizar, con 10 alternativas diferentes. Otro aprendizaje importante es la importancia de la autenticidad y la adaptabilidad. Estas les han permitido a ellos y a otros como Linguirosa, crear comunidades fuertes en YouTube y, en muchos casos, desarrollar carreras fuera de la plataforma, por ejemplo, en televisión. Al final, YouTube prueba que el contenido auténtico siempre encuentra su público.

Muchos creadores también se han desarrollado después en otras plataformas (por ejemplo Ibai en Twitch, MrBeast recientemente en Prime), ¿cómo trabajan la exclusividad más allá de la remuneración a los creadores? ¿Cómo es la relación con los creadores?

Como he señalado antes, los creadores de hoy ya no son solo aficionados; son narradores multifacéticos con presencia en múltiples plataformas, que construyen carreras sostenibles. Esta evolución del hobby a la profesión implica que los creadores buscan generar conexiones duraderas con sus audiencias y fuentes de ingreso diversificadas, no sólo en la fama efímera. YouTube lo facilita al brindar a los creadores completa libertad y apoyar su crecimiento profesional a través de diversos formatos de contenido y diez opciones de monetización más allá de la publicidad.

Una de las mesas del YouTube Festival con creadores de contenido Cedida Omicrono

YouTube es más que una plataforma de vídeo, es un hub cultural donde descubrir contenido de calidad, de todo tipo. La clave reside en ofrecer un valor añadido tangible y significativo. Se trata de construir una propuesta de valor integral que mejore sustancialmente la experiencia de las personas que utilizan la plataforma.

Por ejemplo, ofrecer funcionalidades adicionales que mejoran la usabilidad como la reproducción en segundo plano (para escuchar audio mientras se usan otras aplicaciones), la descarga de vídeos para ver sin conexión (ideal para viajes o zonas con mala conexión), y la integración con YouTube Music (una plataforma de streaming musical completa) añaden valor a la suscripción más allá de la simple eliminación de anuncios.

¿Veremos YouTube Premium Lite en España?

Ese es el plan pero no tenemos fecha todavía.

Hablando de modalidades que no están disponibles en nuestro país, ¿barajan traer un modelo como YouTube TV con suscripción de canales, contenido deportivo en directo, etc en España?

La forma en que YouTube TV está construido hoy en día es muy específica al tamaño y las características únicas del mercado estadounidense. Por lo tanto, en este momento, YouTube TV es una experiencia exclusiva para Estados Unidos. Tenemos servicios de pago como los Canales Primetime fuera de Estados Unidos, pero estos aún están en sus inicios.

Otra de las patas de YouTube es Kids, 'salvación' para muchos padres, ¿cómo se gestiona el contenido para usuarios tan pequeños y que comienzan a relacionarse con la plataforma?

La abordamos con responsabilidad, ante todo. Un enfoque multifacético y riguroso, centrado en la seguridad, la idoneidad y el fomento de experiencias positivas. Creemos que los padres deberían tener el control y por eso hemos desarrollado funciones y herramientas para empoderarlos y determinar qué, cómo y durante cuánto tiempo sus hijos deberían ver YouTube. Al tratarse de una aplicación independiente, diseñada específicamente para niños, ofrece un entorno más controlado, con contenido infantil curado por edades y un robusto sistema de control parental.

¿Dónde espera ver YouTube en los próximos 20 años?

Nuestra misión siempre ha sido y será clara: brindarles a todas las personas la oportunidad de expresarse y ver el mundo. Siempre hemos entendido que el éxito se logra cuando los creadores triunfan. Esta visión se materializa gracias a nuestro modelo de negocio, que es único. En pocas palabras, invertir en nuestros creadores se traduce en más y mejor contenido. Los creadores y socios pueden construir conexiones significativas y una audiencia masiva. Esto es muy valioso para los anunciantes, quienes saben que invertir en YouTube significa atraer la atención de sus seguidores. Creo que esto fue, es y seguirá siendo la clave del éxito de YouTube.