El revolucionario motor que cambiará los coches eléctricos: se integra en las ruedas y logra 845 CV con sólo 40 kg de peso

Las previsiones de ventas de los coches eléctricos en España son muy elocuentes. Según la consultora Ideauto, subirán un 22% en 2025 y se dispararán un 60% en 2026, y en esas cifras probablemente tendrá mucho que ver la llegada de modelos como el SU7 de Xiaomi. La innovación es constante, y todo apunta a que los nuevos desarrollos se centrarán en avances como el de los motores integrados en las ruedas, en los que ya trabajan fabricantes como Hyundai, Kia o BMW.

La mayoría de estos avances se centran en aprovechar el cubo de las ruedas, es decir, el espacio tras las llantas, para trasladar los principales componentes del sistema de propulsión a ese espacio vacante, incluida la transmisión. Sin embargo, hay quien ha querido dar un paso más allá, como los responsables de la empresa finesa-estonia Donut Lab, que acaban de presentar en el CES de Las Vegas cinco motores para distintos tipos de vehículos eléctricos pero con una insólita característica común: un gran agujero en el centro y una densidad de potencia de récord, lo que les permite integrarse en ruedas y rotores de coches, motos, camiones, drones, helicópteros y hasta robots humanoides.

"La gran masa no suspendida ha sido la razón más importante por la que todo el mundo no ha utilizado motores integrados con el neumático en sus vehículos", afirma Marko Lehtimäki, director general de Donut Lab, subsidiaria de Verge Motorcycles, donde empezaron a desarrollar estos motores con forma de anillo. "Gracias a la densidad de par y potencia que hemos conseguido ahora, el peso relativo del motor es tan pequeño que por primera vez la masa no suspendida es insignificante".

Motor hueco

Desde 2020, cuando presentaron la Verge TS, que oculta el motor en la rueda trasera para conseguir 300 km de autonomía, el equipo de Verge Motorcylces ha trabajado en el diseño de nuevos motores más ligeros y potentes. Nuevas generaciones de sus motos eléctricas, como la TS Ultra, que usa cámaras y radares con IA para evitar accidentes, han seguido acercando un sueño que ahora cobra vida bajo la marca Donut Lab.

Lehtimäki y su equipo han querido hacer más versátiles sus diseños y llevar los avances en la propulsión de las motos a todo tipo de vehículos. Así se ha presentado la primera familia de motores de la compañía, con unas cifras de potencia y par que asustan.

Los motores eléctricos de Donut Lab

El más potente, Automotive, tiene 21 pulgadas (53,3 cm de diámetro) y está destinado a propulsar hipercoches, con una potencia de 630 kW (equivalente a 845 CV) y un peso de sólo 40 kg. Eso sitúa la relación potencia-peso en 15,75 kW/kg, lo que lo convierte en "el motor eléctrico con mayor densidad de potencia del mundo", según sus responsables.

Eso sí, hay que tener en cuenta que es una estimación, es decir, es un dato que no se corresponde con pruebas realizadas con vehículos en entornos reales, por lo que es posible que finalmente no llegue a tanto. En lo que sí están convencidos que van a marcar un antes y un después es en el par motor, que alcanza los 4.300 Nm, por lo que consigue casi 108 Nm/kg, una auténtica barbaridad que implicaría una velocidad de aceleración nunca antes vista.

Alpine Omicrono Adiós a la gasolina: así es el imponente motor de 740 CV de un nuevo hipercoche que sólo emite vapor de agua

Este diseño de transmisión directa tiene otras ventajas a tener muy en cuenta. Al eliminar las complejidades de las cadenas cinemáticas convencionales, permite mucha mayor libertad a la hora de diseñar la arquitectura de los vehículos. Se puede aprovechar el espacio que habitualmente ocupaba el motor y la transmisión para aumentar el espacio del habitáculo o recolocar algunos de los sistemas de los coches.

Además, al quitar de la ecuación componentes innecesarios, se consigue una reducción de costes y se prolonga la vida útil del vehículo. Como tiene menos piezas móviles, tampoco es necesario un alto mantenimiento, ofreciendo un rendimiento fiable a largo plazo.

Los cinco motores de Donut Lab Donut Lab Omicrono

El accionamiento directo mejora el rendimiento general del vehículo, con una mayor potencia de salida y un aumento de la autonomía gracias a un menor consumo de energía. Como genera menos calor, también se reduce la necesidad de incorporar sistemas de refrigeración adicionales.

Un control más preciso

Sin embargo, en lo que más hacen hincapié los ingenieros de la compañía es en el nivel de control de tracción, precisión y estabilidad que supone integrar el motor en las ruedas. "Nuestra tecnología de accionamiento directo permite el control a una frecuencia de milisegundos, lo que posibilita ajustes de precisión en tiempo real. Este nivel de respuesta está muy por encima de lo que pueden lograr los sistemas tradicionales", señalan en su página web.

Hyptec / GAC Omicrono El revolucionario motor para cambiar los coches eléctricos: una eficiencia del 98,5% para disparar 150 km su autonomía

En un cálculo realizado para un potencial SUV propulsado con los motores de Donut Lab, sus responsables calculan un ahorro de 8 horas en la cadena de montaje, la eliminación de 120 piezas de la transmisión y el motor, 170 litros de espacio extra y una reducción de 85 kg en el peso final del vehículo.

Todas estas ventajas se hacen extensibles a los otros tipos de motor presentados por la compañía en el CES, aunque con una relación potencia-peso mucho más discreta. Destaca el destinado a los drones, de 120 mm de diámetro, con 3 kW de potencia, 20 Nm de par y sólo 1,5 kg de peso. La versatilidad del diseño permite adaptar estos motores a scooters, camiones, barcos y todo tipo de vehículos eléctricos.

La moto todoterreno Oruga Unitrack Donut Lab Omicrono

Todo queda dentro del ecosistema modular de Donut, en el que también se incluyen soluciones innovadoras en paquetes de baterías, software de control y otros componentes, puestos al servicio de los fabricantes interesados en aprovechar el rendimiento mejorado que ofrecen sus productos. De hecho, ya hay dos vehículos en desarrollo diseñados para integrar estas soluciones: la moto de nieve Oruga Unitrack y el VTOL (vehículo aéreo de despegue vertical) Rotorhawk, de HyñerQ Aerospace.