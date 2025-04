El ladrillo de madera que va a jubilar al acero y al hormigón: construye la estructura de una casa en 7 días como un Lego

Encajar dos bloques de Lego y que hagan clic es uno de los placeres más asequibles y comunes para personas de todas las edades. En ocasiones puede ser incluso un vehículo para artistas que convierten las construcciones en piezas únicas. En los últimos años, los juguetes de la compañía danesa también han supuesto una fuente de inspiración para ingenieros y fabricantes del sector de la construcción, en su búsqueda de métodos que reduzcan el uso de materiales tradicionales como el hormigón y el acero, conocidos por su alto impacto ambiental.

Para minimizar la huella de carbono y promover edificaciones más ecológicas y eficientes, la empresa belga Gablok ha desarrollado un sistema de bloques aislantes de madera que se ensamblan sin necesidad de mortero, tiempo de secado ni conocimientos especializados en construcción. El avance, además de suponer un considerable ahorro en materiales, permite acelerar la construcción y tener listos los muros de una casa de 200 metros cuadrados en apenas 7 días, según sus responsables.

Detrás de este invento está Gabriel Lakatos, profesional con más de 25 años de experiencia en la construcción tradicional que en 2018 patentó este sistema inspirado en los clásicos bloques de Lego. ¿El objetivo? Permitir que cualquier persona pueda construir su propio proyecto arquitectónico de manera sencilla y sostenible, con combinaciones de ocho bloques básicos para suelos y muros, además de los elementos de unión entre todos los componentes.

En qué consiste

El sistema de Gablok se basa en bloques compuestos por paneles de madera OSB (tablero de fibras orientadas, por sus siglas en inglés) y un núcleo de poliestireno expandido grafitado (EPS). Esta combinación que proporciona una estructura ligera pero robusta, con excelentes propiedades aislantes tanto térmicas como acústicas.

Los distintos elementos de Gablok vienen en tres longitudes diferentes, 30 cm, 60 cm y 90 cm, aunque la altura y la profundidad de los bloques son siempre de 30 cm. El bloque de madera mediano solo pesa 7,5 kg, mientras los demás elementos pesan como máximo 9 kg, lo que los hace muy manejables y elimina de la ecuación la necesidad de utilizar maquinaria pesada.

Proceso de construcción con Gablok

Una de las principales ventajas de este sistema es su eficiencia térmica. Los bloques de Gablok alcanzan una conductividad térmica de 0,15 W/m²K, superando los requisitos actuales para construcciones de bajo consumo energético. Esto se traduce en edificaciones que requieren menos energía para calefacción y refrigeración, lo que implica importantes ahorros en la factura del gas y la electricidad, además de contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además de su excelente rendimiento energético, Gablok destaca por su compromiso con la sostenibilidad. El EPS utilizado en los bloques es un material inerte y estable que no tiene impacto negativo en el medio ambiente. La madera OSB de los bloques es reutilizable y reciclable, lo que promueve la construcción circular y reduce la generación de residuos en la obra. ​​

El proceso de construcción con Gablok es notablemente rápido y eficiente. Por ejemplo, los muros exteriores de una vivienda unifamiliar de unos 200 metros cuadrados pueden estar terminados en una semana, como sucedió en un proyecto en Xhendelesse (Bélgica). Esta rapidez no solo reduce los costes laborales, sino que también minimiza las molestias y los ruidos asociados tradicionalmente a las obras. Eso sí, para la finalización total de la construcción los responsables de la empresa hablan de un plazo medio de 4 meses.

Proceso de construcción

Todo comienza, según la web de Gablok, con la recepción de los planos del proyecto elaborados previamente por un arquitecto. Tras analizarlos, si fuera necesario se adaptan a las dimensiones específicas de los bloques Gablok. Con ello se elabora un boceto en 3D del proyecto, para que el cliente pueda visualizar el resultado de forma clara y precisa.

Los bloques de Gablok

Cuatro semanas después de la validación del boceto, el kit de autoconstrucción de Gablok estará listo para su entrega. Eso incluye el plan de montaje y todos los elementos estructurales necesarios para construir la estructura, exceptuando las losas de cimentación y el tejado.

Una vez aprobado el proyecto, los componentes se entregan en tres fases en caso de edificaciones de dos plantas. Primero llega el camión con los elementos para la planta baja, luego, los materiales para la estructura del suelo, incluidas las vigas diseñadas específicamente para el montaje y, finalmente, los elementos para la estructura del piso superior. Este sistema de entregas escalonadas pretende garantizar que el sitio de construcción no se sature y que el proceso de montaje se desarrolle sin contratiempos.

La simplicidad del ensamblaje es otro de los puntos fuertes de Gablok. No se requieren herramientas pesadas ni maquinaria especializada. Una escalera, un destornillador y la guía de montaje son suficientes para que los constructores puedan poner en pie la estructura de su nuevo hogar. Esta accesibilidad democratiza la construcción, permitiendo que cualquiera pueda materializar sus proyectos sin depender exclusivamente de profesionales del sector. ​

Seguridad y flexibilidad

En términos de seguridad y ergonomía, los bloques de Gablok son ligeros y fáciles de manipular, lo que reduce el esfuerzo físico que requiere levantarlos y trabajar con ellos durante la construcción. Esto, además de mejorar las condiciones laborales, también disminuye el riesgo de accidentes en la obra.

Proceso de construcción de la casa de Gablok en Xhendelesse (Bélgica) Gablok Omicrono

La flexibilidad del sistema permite su aplicación en diversos tipos de edificaciones, desde viviendas unifamiliares hasta cobertizos, pequeñas ampliaciones en forma de estudio, garajes o talleres. El modelado previo del proyecto por ordenador facilita la integración final de elementos como techos, puertas y ventanas, ofreciendo una solución personalizada que se ajusta a las necesidades específicas de cada cliente.

Gablok también se alinea con las tendencias de prefabricación off site, en las que los componentes se producen en entornos controlados y luego se ensamblan in situ. Este enfoque no solo mejora la calidad y precisión de la construcción, sino que también reduce los desperdicios y el impacto ambiental asociado al transporte de los materiales. ​