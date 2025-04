Por qué Amazon querría comprar TikTok: el potencial de su tienda online que amenaza al gigante de las compras

TikTok, la popular red social de origen chino, tiene hasta este sábado, 5 de abril, para encontrar un nuevo propietario para su división en Estados Unidos. De no conseguirlo, se enfrentaría de nuevo a la prohibición que ya silenció la plataforma en enero por unas pocas horas. En los últimos meses, empresas estadounidenses han lanzado sus propuestas para comprar la red social y cambiar su funcionamiento, la última en sumarse a la puja es Amazon, ha informa The New York Times.

Una de las promesas electorales del republicano Donald Trump fue salvar la aplicación en su país a pesar de las preocupaciones de seguridad nacional, razón por la que cuando llegó a la Casa Blanca retrasó el cierre de la misma en Estados Unidos hasta el sábado próximo.

El diario neoyorquino respalda esta nueva información con tres fuentes diferentes familiarizadas con las negociaciones. La oferta se presentó mediante una carta dirigida al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y a Howard Lutnick, secretario de Comercio. Sin embargo, el periódico tambien indica que varias partes involucradas en estas negociaciones no parecen tomar en serio la oferta del gigante de las compras online.

Presentación TikTok Shop en Londres. TikTok

El presidente Trump se reunió este miércoles con altos funcionarios de la Casa Blanca para hablar sobre el futuro de TikTok. Un posible acuerdo que estaría sobre la mesa, según esta reciente información, implicaría la incorporación de varios inversores del páis, como Oracle y Blackstone, firma de capital privado. Esto evitaría una venta formal de TikTok, pero no está claro que dicha estructura cumpla con los requisitos de la ley federal que ha llevado a TikTok a esta situación.

Por qué comprar TikTok

Los motivos de Amazon, aunque la empresa se ha mantenido sin hacer comentarios, estarían claros: el importante negocio de venta online que promuebe la red social. Con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, esta plataforma de vídeos verticales está plagada de influencers que recomiendan productos a quienes visualizan sus contenidos, incluidos aquellos que se venden a través de Amazon.

La multinacional creada por Jeff Bezos lleva años tras el éxito de TikTok. En 2022, Amazon presentó una aplicación de vídeos cortos con la que vender sus productos. Se llamaba Inspire y se basaba en los intereses del usuario para recomendarle productos y poder comprarlos desde esa misma aplicación. Este proyecto se eliminó este año al no poder atraer compradores.

Por su parte, TikTok no se ha limitado a servir de fachada publicitaria y, antes de que Amazon creara Inspire, lanzó su propia tienda online, TikTok Shop. La empresa obtiene una comisión por cada transacción que se realiza a través de este servicio. A España llegó esta opción el pasado diciembre y en el último mes ha continuado su expansión por otros países europeos como Alemania, Francia e Italia.

TikTok considera que su servicio de compras dentro de la app puede ser una nueva oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) incrementen su volumen de ventas al mismo tiempo que logran un mayor reconocimiento de su marca. Un estudio encargado por la red social a Advertiser Perceptions señala que el 81% de las pymes afirma que TikTok les ha ayudado a llegar a nuevos clientes y el 73% asegura que la comunidad única de la red social les permite conectar con sus clientes de una manera auténtica.

De formalizarse, la compra de TikTok por parte de Amazon solo comprendería el servicio dentro de los Estados Unidos, en principio, sin afectar directamente a la red social en otros mercados. No obstante, dentro, el contenido circula sin fronteras y la plataforma, que tiene más de 1.000 millones de usuarios en el mundo.