Adiós a las malas hierbas: el ingenioso invento que las elimina en segundos usando una espuma hecha de patata

Los amantes de la jardinería en España tienen un enemigo común: las malas hierbas y la maleza que inundan el césped; incluso terrazas y aceras. Y aunque existen trucos caseros y productos químicos para acabar con ellas, desde hace tiempo se vienen trabajando en otras alternativas. En ese sentido, la tecnología ha permitido la creación de artículos como uno que vende Lidl que es fácil de usar y barato o un nuevo invento que las elimina en segundos usando una espuma hecha de patata.

Foamstream es un revolucionario invento ideado en Reino Unido que sirve para controlar las malezas sin herbicidas y usando agua caliente aislada por una espuma biodegradable patentada por los creadores de este dispositivo. Un artículo que ya se ha adoptado en otros países, como en Francia, donde se usa para quitar las malas hierbas de las losas, las aceras, los pies de las fachadas que se está utilizando en los alrededores del estadio del AS Mónaco, un conocido equipo de fútbol de la liga francesa.

Se trata básicamente de un nuevo invento con forma de máquina que mezcla agua caliente a 95 ºC, aceite de colza y fécula o almidón de patata. Una combinación que Foamstream aplica a baja presión, en forma de espuma biodegradable. El funcionamiento de este dispositivo es realmente sencillo. El calor del agua caliente mata la planta, mientras que la espuma aísla el agua caliente, asegurando que el calor no se pierda en la atmósfera. Es decir, impide que se enfríe demasiado rápido.

Así funciona el dispositivo Foamstream para quitar las malas hierbas

Con esto se garantiza que el calor cubra la planta durante el tiempo suficiente para que la mate o la dañe gravemente. Según explican sus creadores, en tan sólo unas horas el 95% de la vegetación no deseada está cocida tras utilizar Foamstream. Un dispositivo que incluye de forma opcional unas lanzas que permiten utilizarlo para algo más que el control de las malas hierbas.

Y es que este sistema está diseñado también para la eliminación de chicles, lavado a presión y trabajos de saneamiento generales, siendo "un sistema de gestión de exteriores muy eficaz y completo". Además, basta con dar dos o tres pasadas al año, por lo que no es un producto que se tenga que utilizar constantemente. Y es menos tedioso de utilizar que un método tradicional manual.

En cuanto a las ventajas, sus creadores aseguran que al no contener herbicidas, Foamstream es seguro para usar cerca de personas y animales. Además, no afecta al hábitat o a la vida silvestre circundante, y está diseñado para utilizarse en cualquier clima. Incluso para aplicaciones diferentes, lo que también supone todo un plus.