Adiós a los fuegos artificiales: cómo los espectáculos con drones han conseguido colocarse como una referencia

En varios países del mundo, las exhibiciones de drones han conseguido dejar a un lado a los fuegos artificiales durante festividades y eventos multitudinarios. En España se han celebrado varios espectáculos, aunque en China y Emiratos Árabes Unidos son los países que más están potenciando este mercado que ya mueve millones de dólares.

El año pasado la ciudad de Shenzhen, el centro tecnológico en el sur de China, logró el récord del mundo de 10.000 drones volando a la vez. Por lo general, un espectáculo puede llegar a contar con 401 drones y, en Oriente Medio, costaría 112.250 dólares organizarlo.

El medio Rest of world señala cómo este negocio se está expandiendo rápidamente. En 2023, el mercado mundial de estos espectáculos se valoró en 339 millones de dólares. Oriente Medio representó 41 millones de ese total. Este mercado está generando empleo en estos países, aunque se trata de un trabajo estacional y en el que la inteligencia artificial se presenta como herramienta de apoyo.

Espectáculo de luces con drones en Corea del Sur

Los Emiratos Árabes Unidos fueron pioneros en la adopción de la tecnología de drones para espectáculos, un mercado que despegó en 2020. Cinco años después son un recurso importante en conferencias, festivales y celebraciones en numerosos y diferentes países.

Para quien no haya tenido nunca la oportunidad de disfrutar de estos eventos, sus grabaciones se vuelven virales con facilidad en las redes sociales al mezclar tecnología con arte. Los drones forman figuras en un baile constante jugando con las luces y colores. Para formar la imagen de una persona corriendo, un águila o, incluso, un dragón, se requiere un complejo sistema que genere el mapa y recorrido de los drones como si de una coreografía se tratara.

TheFigen_ en Twitter Omicrono [El impresionante vídeo de un espectáculo de drones nocturno que jubila a los fuegos artificiales]

En Emiratos se trata de un negocio estacional, entre abril y octubre se ralentiza, pero durante la temporada alta, las empresas pueden realizar varios espectáculos a la semana. Para cubrir esta demanda, se necesitan trabajadores que no solo cuenten con formación artística, sino también técnica. Empleados como Daria Bakhtigozina artista 3D de la empresa de drones Lumasky, aunque indica el medio Rest of World que el mercado no garantiza un salario regular.

La inteligencia artificial también está ganando terreno como herramienta para los diseñadores. El grado de automatización va creciendo, aunque por seguridad ante posibles choques y accidentes, sigue siendo imprescindible el control y revisión de los especialistas. Los espectáculos de drones seguirán dependiendo de personal de tierra para instalar equipos y estaciones de carga, cambiar baterías y realizar otras tareas de mantenimiento in situ.

Los drones LED pueden sincronizarse con pirotecnia, láseres o música en una actuación de hasta 20 minutos de duración. Frente a los fuegos artificiales, los drones son reutilizables, basta con cargar sus baterías para poder reiniciar con un nuevo espectáculo.