China impulsa DeepSeek frente a ChatGPT para llevarlo a todas partes y Trump comienza a prohibirlo en sus departamentos

Si ChatGPT fue una auténtica revolución en su lanzamiento, el bombazo de DeepSeek, la IA china que prometía desbancar a la opción de OpenAI ha sacudido los cimientos de la industria de la inteligencia artificial. El modelo, que ha causado furor gracias a su revolucionario enfoque con más potencia a un precio menor, ha generado tanto debate que hasta OpenAI ha pedido su bloqueo en EE.UU haciendo mención a sus no pocas cuestiones de seguridad. El contraste del uso de DeepSeek en China con respecto a Estados Unidos, por ende, es brutal.

Y es que tal y como relata un informe del The New York Times, DeepSeek ha sido recibida como una revolución dentro de los organismos gubernamentales de China. Los ejecutivos del país asiático no solo han puesto el foco de los grandes dirigentes del país sobre el fundador de la compañía, Liang Wenfeng, sino que los departamentos gubernamentales de todo el país casi se pelean por demostrar cómo están aprovechando esta nueva inteligencia artificial.

No obstante, la posición de Estados Unidos es diametralmente contraria a la de China, y no solo por su guerra comercial con su homónimo chino. Según reportan medios como Reuters, varios departamentos del gobierno de Donald Trump habrían prohibido a sus funcionarios usar DeepSeek, una práctica que se habría extendido a lo largo de varias agencias y organismos del ejecutivo central yanki.

DeepSeek: amado en China, odiado en EE.UU

Casi desde el momento en el que DeepSeek lanzó sus modelos de inteligencia artificial, como el famosísimo DeepSeek R1 —con la explosión en popularidad que ha conllevado—, los funcionarios de toda China estarían compitiendo para demostrar los usos que esta IA puede ofrecer. Funcionarios judiciales, médicos, pequeños departamentos del gobierno y casi la totalidad de los funcionarios chinos están aprovechando DeepSeek de una forma u otra.

No faltan ejemplos. Funcionarios judiciales que usan DeepSeek para redactar sentencias judiciales, médicos que aprovechan esta IA para generar planes de tratamiento e incluso funcionarios dedicados a las personas desaparecidas están usando DeepSeek para rastrear vídeos de vigilancia y seguir el rastro de estas personas. Tanto es así, que se estaría utilizando en nada menos que 300 casos.

DeepSeek Omicrono Omicrono

Un ejemplo clarísimo de ello es el suceso de las inundaciones que sufrió la zona de Meizhou en 2024. La zona del sur de China sufrió un temporal con lluvias torrenciales que causaron problemas en todo el territorio, llegando a causar muertos. De esta forma, miles de personas tuvieron que dejar sus hogares, y ahora la ciudad está usando DeepSeek para la línea de teléfono ciudadana. Hasta la policía de Nanchang pidió al chatbot que diera indicios sobre una disputa respecto a la propiedad de un hogar.

El asunto es tal, que los funcionarios y departamentos de policía relacionados con el Partido Comunista de China han estado organizando sesiones para entrenar y formar a los trabajadores en el uso de DeepSeek. A nivel más urbano, empresas de hostelería y logística ya están pidiendo a sus empleados que usen esta IA, de cara a ofrecer una mejor experiencia con el cliente.

La cosa es directamente contraria en el territorio de Estados Unidos. El beligerante gobierno de Donald Trump ya ha dejado claro su animadversión contra China, especialmente en lo que a cuestiones de IA refiere. Según numerosos informes, departamentos y agencias de Estados Unidos, entre las que se encuentra el Departamento de Comercio, han prohibido a sus funcionarios usar DeepSeek.

Un correo electrónico del Departamento de Comercio expone que esta decisión alude exclusivamente a cuestiones de seguridad informática. "Para ayudar a mantener seguros los sistemas de información del Departamento de Comercio, el acceso a la nueva IA china DeepSeek está ampliamente prohibido en todos los GFE", reza el correo en cuestión. La Marina de los EE.UU también ha prohibido a los militares el uso de DeepSeek.

A todos estos departamentos hay que sumarles los estados que han prohibido el expreso uso de DeepSeek en todos los dispositivos gubernamentales. Virginia, Nueva York o Texas han sido algunos de los estados que han implementado estas medidas. Cabe recordar que ya hay una ley sobre la mesa del congreso estadounidense para intentar prohibir DeepSeek en dispositivos gubernamentales.

Y no solo eso; en febrero, se realizó una proposición de ley bastante controvertida que pretendía no solo ilegalizar toda importación o exportación de productos de IA de China, sino que en algunos casos, proponía encarcelar a quien usase este chateo en el país. En palabras de Josh Hawley, senador republicano promotor de esta ley, DeepSeek se postula como un modelo de IA que ha desatado "la preocupación internacional", provocando "la caída de las acciones de tecnología estadounidenses".