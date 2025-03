Adiós al insomnio: el genial invento que bloquea las ondas cerebrales para dormir en segundos y descansar

La salud mental ha tomado una importante relevancia en los últimos años en todo el mundo, pero sobre todo en España, donde no se le prestaba la atención necesaria en muchas ocasiones. En nuestro país, un tercio de la población tiene problemas de sueño. El ritmo de vida, las preocupaciones del día a día o la alimentación influyen en esto, y es algo que afecta directamente a nuestra salud aunque no lo tengamos presente.

De hecho, en España muchas personas toman medicamentos como el Lorazepam para poder conciliar el sueño de forma regular, lo que puede afectar a nuestro organismo a largo plazo. Esto ha hecho que seamos de las naciones que más fármacos toma para mejorar el sueño. Y es un problema porque se ha demostrado que una de las cosas más importantes que hay que cuidar para tener una buena salud, además del deporte y la alimentación, es el descanso. Se ha infravalorado durante décadas y ahora empezamos a ver su relevancia.

Pero hay otras opciones más allá de los medicamentos si tenemos problemas para dormir. Una de las más llamativas es Elemind (349 dólares), un dispositivo capaz de comunicarse con el cerebro para que sea más fácil descansar. Es una diadema que hemos de llevar cuando nos acostamos y que, sin ningún tipo de fármacos, hará que nos durmamos antes. Es una doble ventaja, solucionando un problema y disminuyendo el consumo de medicinas.

Neuromodulación

Esta diadema usa una técnica llamada neuromodulación, que lo que hace es anular las ondas cerebrales mediante otras ondas, haciendo que este órgano no esté tan activo. Se podría decir que funciona de manera similar a la cancelación de ruido de los auriculares inalámbricos que usamos para escuchar música cuando queremos aislarnos del mundo exterior.

Esta tecnología que usamos a diario lo que hace es crear ondas contrapuestas a las ondas sonoras que escuchamos, de manera que las bloquea, evitando el ruido. Incluso es posible usar la cancelación de ruido activa sin escuchar música, y notaremos cómo el ruido exterior, sobre todo el repetitivo, se amortigua. Elemind hace lo mismo pero con ondas cerebrales, haciendo que la actividad del cerebro disminuya. Esto es importante porque en gran parte es lo que impide que nos quedemos dormidos con facilidad.

Elemind conectada a un móvil El Androide Libre

En concreto utiliza ruido rosa, que tiene ondas bajas, para combatir las ondas alfa que emite el cerebro cuando está muy activo. Es capaz no sólo de hacer que nos durmamos más rápido, sino también de hacerlo si nos desvelamos de madrugada. Por eso es recomendable llevarla durante todo el ciclo de sueño y no sólo al inicio. Pero no sólo usa ruido rosa, sino que lo sincroniza con las ondas de nuestro cerebro, siendo esa acción la que hace que sea más fácil dormir.

Cinco años de investigación

Elemind se ha puesto a la venta tras 5 años de investigación y ensayos clínicos. Se ha demostrado que ayuda a las personas a conciliar el sueño más rápido. De hecho, en estudios clínicos, el 76% de las personas se durmieron más rápido con la diadema puesta, en promedio un 48% más rápido. Incluso hubo pacientes que se durmieron hasta un 74% más rápido. Para ello es capaz de analizar los patrones de ondas de cada usuario y, mediante inteligencia artificial, crea patrones de emisión personalizados, mejorando la eficacia de manera individual. Y estos patrones puedes ir cambiando con el tiempo si la diadema así lo estima conveniente.

Elemind El Androide Libre

Para que sea cómodo llevarla durante toda la noche se han elegido materiales suaves y deformables. De hecho, el pack de venta viene con varias correas y dentro es donde va el dispositivo. De esta forma cada usuario puede elegir la correa que le sea más cómoda. La única duda que queda es cómo se podría lavar, teniendo en cuenta que no es un dispositivo resistente al agua y que mucha gente suda de noche.

La autonomía de esta diadema es de unas 9 horas, lo que implica que habrá que cargarla a diario. Para ello se necesitará un cable USB-C convencional y también 3 horas, que es lo que tarda en tener la batería completa. Quizás un sistema de baterías reemplazable hubiera sido más útil ya que podríamos usar una mientras dejábamos cargando la segunda de noche y, al día siguiente, simplemente tendríamos que cambiarlas.

Precio y suscripción

Esta diadema, además, tendrá más funciones en el futuro, pero actualmente ya está certificada en Estados Unidos y Canadá y se puede comprar en su web por 349 dólares, aunque también incluye una suscripción mensual de unos 13 dólares, que se queda en la mitad si la pagamos anualmente.

Esta suscripción nos dará acceso también a métricas diarias, semanales y mensuales de nuestra calidad de sueño, así como a otras funciones que se desarrollen en el futuro. Es importante remarcar aquí que en los casos en los que Elemind pueda sustituir a la medicación, además de las ventajas biológicas que eso implica, también nos estaremos ahorrando el dinero que cuestan esos medicamentos, por lo que el pago mensual de la suscripción no es tan problemático y costoso como en otros dispositivos.

No obstante, el pago mensual es opcional, y podemos simplemente usar el mes gratuito que nos dan y luego darnos de baja, pudiendo usar igualmente la diadema para quedarnos dormidos y ayudarnos a dormir de nuevo si nos desvelamos de noche. Esto supone un incentivo más para su compra, ya que no nos quedaremos con un extraño pisapapeles como sí sucedería si fuera un producto con una suscripción obligatoria y dejáramos de pagarla.