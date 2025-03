Los robots humanoides ya están en España: así pasarán de trabajar en fábricas a tenerlos en casa para hacer la cena

Hace años que una de las principales atracciones del Mobile World Congress, celebrado esta semana en Barcelona, son los robots, de cualquier categoría: simples brazos que sirven cervezas, mascotas robóticas o máquinas humanoides. Estas últimas son la nueva revolución con una amplio futuro tanto en entornos empresariales como domésticos. El camino aún se presenta largo, pero ya están llegando a España de la mano de varias empresas que prometen que el límite de esta tecnología está en tu imaginación.

Desde los primeros vídeos musicales de Boston Dinamic se ha evolucionado mucho en este campo, tanto en el hardware como en el reciente salto que ha dado el software con los nuevos modelos de inteligencia artificial. El último año, el despliegue de nuevos robots humanoides ha sido internacional. Aunque en la mayoría de los casos, siguen siendo máquinas en desarrollo que requieren de control remoto, como atestigua el mal sabor de boca que dejó la presentación de Tesla en 2024.

A España ya están llegando, mediante la innovación de diferentes proyectos, pero sobre todo de la mano de empresas como Sinergy Tech Robotics o Invelon Technologies, las cuales sirven como distribuidores y partners del fabricante de robots chinos Unitree, cuyos diseños han sido los más vistos en esta feria.

De las fábricas a las casas

"Vamos hacia un escenario donde los robots, gracias a los desarrollos de los últimos años y el poder de la IA, van a ser precisos y muy seguros, y estarán en nuestras casas; en nuestras cocinas, con nuestras mascotas", ha pronosticado Peggy Johnson, CEO de Agility Robotics, dentro de la conferencia El futuro colaborativo: humanos y máquinas en el trabajo dentro del MWC 2025.

Otras marcas más conocidas, como Amazon, ya han propuesto robots mascotas-mayordomos. Con un aspecto más adorable, estos dispositivos realizan funciones de vigilancia en la casa, hacen compañía a los miembros de la familia e, incluso, los entretienen. Amazon Astro es prácticamente un altavoz con pantalla y ruedas, que podría evolucionar en adelante con la nueva Alexa, pero los robots humanoides ofrecen un servicio más completo con sus brazos y piernas. ¿A quién no le atrae la idea de tener un robot en casa que le haga pan recién horneado para el desayuno?

Unitree G1 saludando al público en el MWC 2025 Marta Sanz Omicrono Barcelona

Algunos de estos modelos aún en desarrollo ya trabajan en fábricas manipulando piezas pesadas y siendo capaces, incluso, de corregir ciertos errores de su ejecución de forma independiente. Habrá que esperar, pero en el futuro corregirán los errores de su propio trabajo a la hora de preparar la cena o reparar una avería en el coche.

Para eso, primero hace falta una amplia inversión, que el sector empresarial comprenda la utilidad de estas máquinas y apueste por ellas, antes de dar el salto al ámbito doméstico. A la par, se necesita continuar con el desarrollo del software, de los modelos de IA que aportan la inteligencia y autonomía a estas máquinas. Las demostraciones públicas son la mejor manera de convencer.

Humanoid Robot Kylin Training Ground Omicrono [China abre un campo de entrenamiento para miles de robots: jubilarán a humanos en fábricas y servicios]

Aunque estos robots prometen ya un interesante grado de autonomía, ambas empresas españolas han controlado en todo momento de forma remota los robots durante las demostraciones que se han visto este año por la Fira de Barcelona. "Estos tienen las capacidades mínimas porque son de demostración y se controlan con un mando, pero pueden hacer mucho más; el límite es la imaginación, con la programación adecuada puedes imaginar lo que sea que el robot será capaz de hacerlo", dice Dario Samaniego, CEO de Synergy Tech Robotics.

El robot saluda a su público, da alguna vuelta y ofrece la mano a quien esté dispuesto a acercarse, los guantes de boxeo para disimular que esa unidad no está equipada con manos no animaba a muchos. Sin embargo, según el modelo, es posible equiparles con manos que le otorgan una precisión quirúrgica y serían de gran utilidad en empresas químicas que necesitan robots para la manipulación de sus materiales y equipos más sensibles, sin poner en peligro a las personas.

Unidad del Unitree GO2 en em MWC 2025 Marta Sanz Omicrono Barcelona

"Ayer nos visitaba el Rey, el presidente de la Generalitat y el Ministro de Industria, era un día para no hacer pruebas, pero ya tiene reconocimiento de voz y responde pudiendo controlarlo de forma similar a como funciona con el mando", explica Albert Carbonel Badia, Customer Sucess Manager de Invelon Technologies. La gente siempre nos pregunta qué pueden hacer, pero hace diez años también nos preguntaban qué se podía hacer con la simulación y gafas de realidad virtual que ahora se utilizan en numerosos centros, empresas y universidades".

Primeros pasos en España

Invelon aún está valorando su participación en este mercado, de momento, solo trabaja con unidades de demostración; "todo lo que pueda venir dependerá de lo preparada que esté la sociedad", dicen. Por su parte, Sinergy Tech cuenta con cuatro unidades para investigación y demostraciones, además de otras doce que ya se han vendido, su precio ronda los 65.000 euros. Es posible que esta empresa le suene al lector de verla en el Hormiguero mostrando sus las cualidades de estos robots bípedos.

El hardware lo pone Unitree, pero el software es responsabilidad de Sinergy, quienes les 'enseñan' o programan para saber hacer cada tarea. Entre sus clientes tienen marcas como Repsol, Ford, Telefónica, Inditex y varias Universidades. "En cada sitio encuentras una necesidad diferente y la cubrimos con programación específica, sin ella estos robots son juguetes carísimos", dice Samaniego que pone de ejemplo el uso de los perros robots como ayudantes de vigilancia.

Una compañía con grandes instalaciones puede contratar este perro robot GO2 para que el guardia de seguridad no se vea obligado a hacer tantas rondas. Se turna con el robot, el cual le ofrece una imagen en tiempo real de lo que se está encontrando. Eso sin programación específica, con ella, esta máquina puede analizar lo que se encuentra en las rutas y mandar una alerta en caso de detectar algo; hacer el trabajo de forma más autónoma.

Los robots bípedos, por su morfología, están destinados a otras tareas más sociables. Gracias a la actual inteligencia artificial pueden mantener una conversación y al mismo tiempo, con el permiso de la persona, monitorizar sus constantes vitales o el color de la pigmentación que delatan que necesita alguna atención médica.

Unitree G1 dando la mano en el evento de Honor del MWC 2025 Marta Sanz Omicrono Barcelona

Los diseños de Unitree esquivan el llamado valle inquietante al no tener rostro, la sensación de incomodidad que siente una persona frente a una máquina que se parece y se comporta similar a un humano. Aunque su aspecto no es el único detalle sensible a tener en cuenta, por ello Sinergy trabaja con diversas universidades de España en temas de ética y psicología.

De hospitales o centros geriátricos, los robots darán el salto a entornos más personales. Cuando este uso más doméstico esté listo, será cuando se cumpla la predicción de la mayoría de expertos del sector: habrá un robot en cada casa.