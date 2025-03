Adiós a la olla express: el nuevo invento con 7 funciones que arrasa en España y mejora el sabor de los platos

La olla express o a presión, es uno de esos inventos para la cocina que seguro no faltan en la mayoría de hogares en España. Estas no dejan de ser un accesorio que presenta todo tipo de ventajas cuando se trata de cocinar. Y es que, estas ollas, gracias a su cierre hermético, pueden alcanzar presiones por encima de la presión atmosférica, algo que consigue elevar el punto de ebullición del agua desde los 100ºC hasta los 120ºC. Un aspecto que disminuye considerablemente el tiempo de cocción normal de los alimentos.

Sin embargo, en los últimos años se han presentado todo tipo de accesorios competidores a la clásica olla express. Este es el caso de los robots de cocina, así como de las freidoras de aire. Ambas opciones, no sólo acortan los tiempos en la cocina, sino que también ayudan a conseguir platos y preparaciones cada vez más saludables y con la facilidad de programar los tiempos o las temperaturas.

Pero ¿y si te dijéramos que hay un nuevo invento que aglutina todas estas opciones en un solo accesorio? Esta vez, hablamos de la olla Ninja Foodi Olla eléctrica multifunción con 7 funciones en 1. Esta hace las veces de olla a presión, freidora de aire, olla de cocción lenta, parrilla y mucho más.

Todo esto, se une a que los métodos de cocción en esta olla son hasta un 70% más rápidos que los métodos de cocción tradicionales, además de los accesorios y facilidades que incluye. Otra de las ventajas, es que asegura un tamaño ideal para hasta 4 personas.

En cuanto a las valoraciones de los clientes, este producto ya cuenta con casi cinco estrellas en la web de Amazon y todo tipo de valoraciones positivas: "Me ha sorprendido lo robusta que es, pensé que era más liviana", "Estamos encantados en casa con este aparato. Nos facilita la vida sobretodo a la hora de perder tiempo limpiando cacharros y ollas ya que solo usamos el ninja foodi. Llevo 3 días con ninja foodi y la verdad no me arrepiento de la compra"... Estas son solo algunas de las opiniones de las personas que ya la han probado.

La mejor olla programable del mercado

La olla eléctrica Ninja Foodi multifunción de 6 litros es una herramienta diseñada con 7 funciones de cocción integradas, esta olla combina la comodidad de la olla a presión, la innovación de la freidora de aire y la funcionalidad de otros métodos como la cocción lenta, al vapor, horneado, asado, salteado y parrilla. Además, su tecnología exclusiva TenderCrisp permite cocinar y dorar los alimentos con un acabado crujiente y dorado perfecto, simplemente cambiando entre las tapas a presión y para dorar.

La olla destaca por su eficiencia, reduciendo hasta un 70% el tiempo de cocción en comparación con métodos tradicionales, como el cocinado a fuego lento en estofados. Además, su capacidad de 6 litros permite preparar hasta 4 raciones, lo que la hace ideal para familias o reuniones pequeñas. Su recipiente de cocción extraíble, con espacio suficiente para un pollo entero de 2 kg, añade versatilidad al permitir cocinar platos principales, guarniciones y postres en un solo dispositivo. Además, incluye accesorios como una cesta para freír de 3,6 litros y una rejilla de dos niveles, optimizando aún más el espacio y las posibilidades de cocinado.

Olla eléctrica Ninja Foodi.

Un tipo de olla multifunción que es fácil de usar y de limpiar, gracias a sus piezas aptas para lavavajillas y su diseño práctico. Con un peso de 9,5 kg y unas dimensiones de 43 x 36 x 32 cm, combina robustez y diseño moderno en acero galvanizado y negro. Su potencia de 1460 vatios y voltaje de 220 también garantizan un rendimiento óptimo para cualquier receta, desde jugosos filetes y esponjosos pasteles hasta risottos cremosos y chilis cocinados lentamente.

La olla incluye además una guía de recetas creadas por chefs, facilitando la exploración de nuevas ideas en la cocina. Una herramienta imprescindible para quienes buscan comodidad, versatilidad y resultados excepcionales en sus comidas diarias. En cuanto a su precio, este está rebajado y actualmente es de 199,99 euros en Amazon.