Amazon presenta Alexa+, su nuevo asistente con IA: más inteligente, versátil y mucho más útil en el día a día

Se ha echo esperar, pero la nueva Alexa ya está aquí. Desde septiembre de 2023, cuando Amazon presentó los primeros avances de su asistente virtual potenciada con inteligencia artificial, la compañía ha enfrentado numerosos obstáculos, como las alucinaciones o la velocidad de respuesta, que por fin parecen superados. El objetivo, transformar Alexa en una IA más conversacional, versátil y autónoma, también pasa por ampliar la integración del asistente en diversos dispositivos y potenciar las ventas en el comercio electrónico de Amazon.

En un evento que ha tenido lugar en Nueva York, y al que ha podido asistir EL ESPAÑOL - Omicrono, el gigante tecnológico ha presentado ante periodistas procedentes de todo el mundo Alexa+, una revolución que pretende dar un paso más allá de lo conseguido por competidores como OpenAI, Google o Apple. Tras una introducción a cargo de Andy Jassy, CEO de Amazon, Panos Panay, exdirectivo de Microsoft y actual líder de la división de dispositivos de Amazon, ha sido el encargado de presentar todo lo que puede ofrecer el nuevo asistente virtual.

"Aunque la visión de Alexa ha sido ambiciosa e increíblemente convincente, justo hasta este momento, hemos estado limitados por la tecnología", aseguró Panos, presentando la nueva Alexa+ como la nueva mejor amiga digital de sus usuarios. También ha utilizado una metáfora relacionándola con una sinfonía. Hasta ahora, Alexa era más parecido a "la orquesta afinando sus instrumentos, un hermoso caos en el que cada instrumento intenta conseguir su sonido perfecto. Es un momento aislado, sin contexto, las notas, no tiene cohesión". Alexa+ va un paso más allá. "Entonces llega el momento en el que el director alza su batuta y en un único gesto transforma estos sonidos inconexos en una obra maestra".

"Alexa, reserva una mesa"

La presentación ha sido una continua demostración de las nuevas habilidades mejoradas de Alexa+. Ya no hace falta decir la palabra constantemente cada vez que quieras interactuar con ella, sino que continúa la conversación de forma ágil y directa. Tampoco hay grandes pausas, salvo algún que otro parón y otros casos en los que se adelanta a que el comando de voz termine.

"Hay veces que Alexa no puede ayudar, en los que ‘oyes perdón, no te he entendido’", explicó Panay. "Puede ser frustrante, por eso la visión de Alexa sigue siendo ambiciosa para llegar a este momento. Hemos estado limitados por la tecnología. Cada cierto tiempo, una tecnología llega y cambia la manera de ver las cosas. Las LLM han cambiado por completo el panorama de la IA". En este caso,

Las nuevas palabras clave de esta evolución es "proactiva, natural e inteligente". Y eso se materializa con funciones como la creación de rutinas por voz, chatear con Alexa para descubrir nuevas canciones, mover la música de una habitación a otra o saltar entre las distintas aplicaciones de Amazon.

El mejor ejemplo de su mejora ha tenido lugar en otro momento de la presentación. Panay le ha preguntado "¿Cuál es la canción en la que Bradley Cooper cantaba en un dueto?". Alexa no tarda en responder con Shallow, el tema que canta con Lady Gaga. Y aún más, le ha pedido que reproduzca en Prime Video el momento de la canción en la película Ha nacido una estrella. "No tienes que pensar, sólo tienes que hablar con ella. Es tan sencillo que nos recuerda a ese primer momento, tan poderoso, de cuando descubrimos Alexa por primera vez.

Había muchas dudas en cuanto al precio, con Reuters apuntando a un coste de entre 5 y 10 dólares al mes. Finalmente, Panay ha anunciado que el precio de Alexa+ será de 19,99 dólares al mes, pero será gratis para todos los usuarios de Prime. Su llegada empezará en marzo, pero todavía no ha confirmación de cuando llegará al mercado español.

Un movimiento muy esperado

Desde el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI y respaldado por Microsoft a finales de 2022, las grandes empresas de la industria se volcaron en crear sus propios chatbots e incorporar la IA a sus plataformas y servicios. En el caso de los agentes como Siri de Apple y Gemini de Google ha llevado más tiempo, y ahora Amazon se suma a esta nueva generación de asistentes virtuales con un Alexa más completo, útil y versátil.

El pasado 14 de febrero se produjo una reunión clave entre los directivos de la empresa para decidir si esta nueva versión de Alexa estaba lista para el gran público. Varios extrabajadores de la compañía habían indicado al Financial Times que la dificultad principal del proyecto ha sido cambiar y combinar la tecnología anterior con la nueva, es decir, los algoritmos predefinidos simples con los que se construyó la Alexa actual, con los modelos de lenguaje más capaces, pero también impredecibles, que ya usamos en nuestro día a día.

La compañía ha recalcado en varias ocasiones que su objetivo requiere una implementación técnica a gran escala y sin precedentes. La nueva Alexa no solo es capaz de contestar preguntas con datos básicos y breves, sino que puede realizar acciones en nombre del clientes y para ello necesita interactuar con servicios de terceros, comprando artículos o gestionando reservas en restaurantes, por ejemplo, además de facilitar la interacción entre todos los dipositivos de Amazon.

Todo hacía presagiar un movimiento de estas características. Amazon ha invertido 8.000 millones de dólares a Anthropic, la compañía detrás de Claude, pero también lleva años desarrollando su propio LLM (large language model), Olympus, del que se dice que podría alcanzar los dos billones de parámetros, el doble de los que posee GPT-4 de OpenAI.

Según han revelado en la presentación los responsables de Amazon, Alexa+ elegirá el mejor LLM para cada una de las peticiones. Básicamente, Alexa+ se valdrá de Amazon Bedrock para acceder a los LLM más modernos, incluyendo los de Amazon (los modelos Nova) y los presentes en los socios de Amazon, como Anthropic. El asistente se vale de un sistema independiente del modelo, lo que le permite seleccionar el más adecuado para cualquier tarea determinada.

Con este movimiento, Amazon aspira a recuperar terreno en el ámbito de la IA y posicionar a Alexa como un asistente más versátil y proactivo, capaz de anticiparse a las necesidades de los usuarios y ofrecer soluciones más completas en su vida diaria. Eso sí, cabe aclarar que a diferencia de lo que se esperaba, Amazon no ha presentado dispositivo alguno en este nuevo evento a nivel de hardware.

