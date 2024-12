El ingenioso invento que ha enamorado a Bill Gates: permite instalar aerogeneradores en mar abierto 10 veces más rápido

El pasado septiembre, el gobierno de España aprobó la nueva regulación para la energía eólica marina, que apoya "el menor impacto ambiental y los mayores beneficios socioeconómicos locales, como la generación de empleo e industria". Es un sector que capaz de generar más de 420.000 TWh al año en todo el mundo, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el equivalente a más de 18 veces la demanda mundial de electricidad actual. La que puede ser la llave para la descarbonización total gracias a turbinas como la más grande del mundo, con 22 MW de potencia todavía se enfrenta a numerosos desafíos logísticos y tecnológicos.

Para facilitar el transporte e instalación de estos enormes aerogeneradores de hasta 15 MW, la startup estadounidense Aikido Technologies, respaldada por Bill Gates a través de su programa Breakthrough Energy Fellows, ha ideado una ingeniosa solución: una plataforma flotante que acelera hasta 10 veces el despliegue de las turbinas y reduce un 75% su huella de montaje, un avance fundamental para aumentar su presencia en aguas profundas.

En un comunicado de prensa publicado recientemente, la compañía con sede en California ha anunciado que se ha completado la construcción de su demostrador Aikido One. El montaje estructural de la plataforma, a cargo de Chet Morrison Contractors, se ha realizado en menos de 40 horas, "estableciendo un nuevo estándar en la industrialización de plataformas flotantes". Su destino está en Port Pascagoula, en el golfo de México, donde se probarán sus capacidades para reducir costes y facilitar la logística, incluso en puertos no preparados para la eólica marina.

Eólica flotante

La demanda de energía renovable sigue aumentando, con el objetivo de lograr las emisiones cero de gases de efecto invernadero en 2050. Para lograrlo, la energía eólica es una de las grandes bazas a nuestro alcance, pero los aerogeneradores que se fijan directamente al lecho marino tienen una serie de complicaciones que los hacen incompatibles en muchos lugares.

Según los responsables de Aikido Technologies, cerca del 80% del potencial de energía eólica se encuentra en aguas demasiado profundas para las actuales cimentaciones de turbinas de fondo fijo, por lo que se necesitan plataformas flotantes, que además dan acceso a lugares donde los vientos soplan más fuerte. Sin embargo, llevar las turbinas y las plataformas hasta alta mar es un proceso largo y muy costoso, además de limitado: su despliegue está reservado a unos pocos puertos en todo el mundo, por las necesidades de espacio y maquinaria específicos.

La plataforma flotante de Aikido Technologies para transportar y levantar aerogeneradores más rápido

Para solucionar estos problemas, los ingenieros de Aikido llevan desde 2022 trabajando en el diseño y el desarrollo de un sistema que permitirá la industrialización de la fabricación de estas plataformas flotantes, minimizando el tiempo y el dinero necesarios para desplegarlos. Es un método que elimina la necesidad de grandes grúas, permite utilizar casi cualquier puerto para esta tarea y, por tanto, promueve "la generación de empleo e industria" que promueve el gobierno español.

El primer paso ha sido completar el proyecto Aikido One, que pretende demostrar cómo los componentes de la plataforma semisumergible y un aerogenerador a escala 1:4 con una potencia de 100 kWh pueden transportarse en barcazas tradicionales, tanto en EEUU como en otros lugares del mundo.

Como se trata de una estructura que puede "montarse, transportarse y cargarse en una configuración compacta", simplifica notablemente la logística de la eólica flotante y permite utilizar zonas portuarias más pequeñas, incluso con aerogeneradores de más de 15 MW. Eso implica plazos de construcción hasta 10 veces más rápidos a lo largo de todo el proceso, tanto en el puerto como en el lugar donde está previsto desplegar el aerogenerador.

De horizontal a vertical

Tanto la plataforma de Aikido Technologies como la turbina se ensamblan horizontalmente en instalaciones convencionales, sin necesidad de soldaduras en el montaje final. Eso implica el uso de uniones de pasador, lo que permite la producción en serie de los 13 componentes de acero que conforman la plataforma.

Barcazas convenionales transportando la plataforma y turbina de Aikido Technologies Aikido Technologies Omicrono

Así, la estructura puede plegarse durante el montaje y el transporte, ocupando dos tercios menos de espacio de lo habitual en un astillero o puerto. Todo está pensado para aumentar la eficiencia y la seguridad de funcionamiento en las extremas condiciones del entorno oceánico.

El sistema está diseñado para ser lo más compacto posible y ajustarse a las normas vigentes del sector naviero, lo que implicaría en un futuro la posibilidad de construir y cargar una de estas unidades cada tres días. La configuración horizontal se mantiene durante el transporte hasta llegar al punto designado, donde se pasa a la configuración vertical operativa simplemente utilizando agua del mar como lastre.

En conjunto, las tecnologías de Aikido One reducen el coste y el peso de las plataformas flotantes hasta en un 25%. En cuanto al tiempo, la realidad superó las expectativas más optimistas de los dirigentes de la compañía. "La construcción de la plataforma Aikido One ha establecido un nuevo estándar en la industria eólica flotante: el montaje estructural final en menos de 40 horas de trabajo", afirmó Sam Kanner, CEO de la empresa. "Hemos aprendido no solo a diseñar mejor nuestra tecnología, sino también a construirla mejor".

El siguiente paso será su instalación en Port Pascagoula, Misisipi (EEUU), donde la plataforma y el aerogenerador se pondrán a prueba durante todo el año 2025 para validar la tecnología. Es una oportunidad única para dar un imprescindible impulso a la transición energética, facilitando la construcción, transporte e instalación de las enormes turbinas necesarias para la eólica marina flotante.