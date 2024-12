La revolución de IA en la que trabaja Apple vendrá de la mano de los chips de Amazon: así son los nuevos Trainium2

Breakthrough training & inference performance—now on the menu. 🍽️🧑‍🍳🚀



Amazon EC2 Trn2 instances & Trn2 UltraServers are the most powerful EC2 compute options for LLM training & inference performance. Deliver results with #AWS. #AWSreInvent



👉 https://t.co/5O3nJsRD4N pic.twitter.com/SH7LxQVXL8