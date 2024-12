Así es la Huawei Spain Academy, la nueva institución de la firma para formación en competencias digitales

España sigue siendo un espacio por el que la firma Huawei siente especial predilección. A los últimos avances de la compañía, tales como la producción masiva de su chip de IA en 2025 o sus portátiles premium y ultraligeros hay que sumarle la creación de la Huawei Spain Academy, una institución educativa que busca formar a los ciudadanos en materias digitales.

La división de Huawei en España ha dado el pistoletazo de salida a la Huawei Spain Academy, la considerada como la primera institución de formación de la firma china en Europa. El objetivo de esta, en palabras de Huawei, no es solo el de potenciar el talento, sino formar en competencias digitales, verdes y de ciberseguridad. La empresa cataloga esta nueva iniciativa como un proyecto educativo de alto nivel.

No estarán solos, ya que la Huawei Spain Academy estará apoyada de organismos e instituciones de los sectores públicos y privados de la educación, proporcionando un catálogo bastante amplio de recursos y contenidos que impulsen la institución. El acto de presentación de hecho ha contado con la presencia del embajador de la República Popular de China, Yao Jing, consejero de Asuntos Económico-Comerciales de la embajada del país en España.

Nace la Huawei Spain Academy

La Huawei Spain Academy se presenta bajo el lema Welcome to your next level ("Bienvenido al siguiente nivel", por su traducción) y alberga como una de sus primeras aspiraciones el objetivo de beneficiar hasta 50.000 personas en un período de 5 años, usando una oferta con más de 3.000 cursos y programas de formación multidisciplinar ofertados.

Estos cursos y programas estarán impartidos por más de 300 expertos internacionales y se llevarán a cabo en 50 locales que abarcarán el plano presencial y los entornos online. Desde Huawei explican que se han podido alcanzar acuerdos con instituciones en una colaboración público-privada que engloba más de 20 universidades y organizaciones.

Responsables de la presentación de la Huawei Spain Academy. Huawei Omicrono

El proyecto también ha permitido a Huawei habilitar un nuevo espacio de aprendizaje ubicado en la localidad San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y que tendrá unas dimensiones monstruosas de más de 400 metros cuadrados. Los contenidos que conformarán estos recursos educativos estarán orientados a los procesos de upskilling y reskilling de profesionales en activo, profesionales desempleados y otros usuarios que incluirán personas en colectivos vulnerables.

Por ejemplo, entre estos profesionales nos encontramos empleados de Huawei, trabajadores en general de sectores públicos y privados y en el campo de los desempleados, universitarios de grados, estudiantes de máster y de Formación Profesional (FP). Los colectivos vulnerables abarcarán personas con discapacidad, migrantes, personas mayores, etcétera.

Respecto a las actividades realizadas dentro de los espacios de la Huawei Spain Academy, la empresa anuncia hasta cuatro pilares: training centers, plataformas académicas, programas de Acción Social y un espacio de Huawei Campus. Este último está creado específicamente para estudiantes que pretendan desempeñar futuras actividades laborales, proporcionando experiencias de formación para estudiantes de grados, máster, etcétera.

La Plataforma Académica se conformará como un espacio educativo abierto y gratuito para estudiantes universitarios y centros de educación superior, con un currículo de vanguardia en conectividad, Cloud & Computing, desarrollo de aplicaciones y un largo etcétera. El Programa de Acción Social abarcará un amplio número de iniciativas, todas relacionadas con la formación, con programas de becas incluidas, entre otras bondades.

Jacinto Araque El Androide Libre [He probado los auriculares de Huawei que quieren que te olvides de los AirPods: calidad y sonido por 99 euros]

Algunos de los proyectos dentro de dicho Programa incluyen un programa de becas 'Futuro de las Tic' para formación de niños y profesores, así como la creación de la Cátedra Huawei UP ETSIT en el área de tecnología de redes. Destaca también el acuerdo de colaboración con la Universidad de Leon, para "abordar el reto de la ciberseguridad e impulsar nuevas competencias digitales en los perfiles de los estudiantes".