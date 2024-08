Donald Trump acusa a Irán de haber hackeado su campaña y a Harris de 'inflar' sus mítines con fotos retocadas con IA

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos siguen trayendo cola, incluso en España. La entrevista que Elon Musk espera hacer a Donald Trump en X (antes Twitter) es esperada por muchos, especialmente después de todo lo que vino después del intento de asesinato del candidato presidencial. Ahora, Trump ha denunciado un ataque hacker de Irán realizado contra su campaña.

Todo comenzó el pasado viernes, con la publicación por parte de Microsoft de un informe en el que afirmaban haber descubierto actividad hacker proveniente de grupos de atacantes relacionados con el gobierno iraní. Microsoft reportaba la intención de estos grupos de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lanzando sitios de noticias falsos que apuntaban directamente a ciertos grupos de votantes estadounidenses.

En dicho informe, Microsoft explicaba que un grupo iraní vinculado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) envió un correo phishing a un alto cargo "de una campaña presidencial", usando un enlace malicioso. Incluso intentaron iniciar sesión en una cuenta perteneciente a un antiguo candidato. El expresidente Donald Trump ha revelado este ataque, aunque sin dar detalles concretos.

La campaña de Trump, hackeada

Así lo relata el propio candidato presidencial en su red social, Truth Social. "Microsoft nos acaba de informar de que el gobierno iraní ha hackeado uno de nuestros numerosos sitios web", explica el expresidente. En teoría, sólo se habrían hecho con información pública ya disponible y no podrían hacer nada dañino con ella.

Respecto al correo electrónico enviado al funcionario de alto rango de Trump, cabe destacar que en palabras de Microsoft, dicho correo se envió usando una cuenta ya comprometida de un antiguo asesor principal. El enlace malicioso "redirigía el tráfico a través de un dominio controlado por el grupo hacker antes de dirigirlo al sitio web del enlace proporcionado", relata la compañía de Redmond en su informe. No obstante, sí que se habrían filtrado documentos internos de la campaña.

Donald Trump durante un acto por el Día de Acción de Gracias. Reuters

El medio Politico asegura haber recibido correos electrónicos en los que se incluían documentación interna de la campaña presidencial de Donald Trump. Si bien es cierto que ni el portal ni Microsoft han podido verificar la identidad del usuario o el atacante que filtró esta documentación, responsables de la campaña afirman que los culpables obedecen a intereses de "fuentes extranjeras hostiles a Estados Unidos".

Steven Cheung, actual portavoz de la campaña de Donald Trump, asegura que este hackeo tuvo como objetivo "interferir en las elecciones de 2024 y sembrar el caos en todo nuestro proceso democrático". No solo eso: cita directamente al informe de Microsoft, detallando cómo estos atacantes "irrumpieron en la cuenta de un 'funcionario de alto rango' de la campaña presidencial estadounidense en junio de 2024", dice Cheung.

Donald Trump

El usuario que envió a Politico estos correos electrónicos se hacía llamar 'Robert', y en estos se incluían comunicaciones internas recogidas en el seno de la campaña presidencial de Donald Trump. Estos documentos serían totalmente auténticos, según fuentes anónimas relacionadas con este proyecto, e implican a personas de alta confianza de Trump como el senador JD Vance, candidato a vicepresidente, o Marco Rubio, senador de Florida.

Ante la pregunta sobre cómo consiguió el hacker dicha documentación, este se limitó a amenazar al portal. "Cualquier respuesta a esta pregunta me comprometerá y también le impedirá legalmente publicarlos", aseguró el llamado Robert. A fecha de publicación de este artículo, se desconoce el origen exacto de esta documentación y cómo acabó en manos de este atacante.

El informe de inteligencia de Microsoft respecto a este asunto también afirma que uno de estos grupos atacantes iraníes consiguieron comprometer "la cuenta de un empleado del gobierno de un condado en un estado clave". Sin embargo, el hacker no obtuvo accesos adicionales más allá de esta cuenta, o al menos Microsoft no consiguió dar con más pruebas de ello.

Trump acusa a Harris de usar IA

Esta no es la única polémica que ha envuelto a la campaña de Donald Trump en las últimas horas. El propio Trump ha cargado contra su rival política, acusando a Harris de usar inteligencia artificial para llenar de público sus mítines. Según Trump, las multitudes de personas presentes en estos eventos no son reales; están generados por IA.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Reuters.

Cita directamente uno de los eventos de Harris ocurrido en Detroit, cerca de un hangar para aviones. En Truth Social, Trump aseguró que no había nadie en los aviones y que "ella lo hizo con IA". Algo que se ha confirmado como falso, ya que medios como el The New York Times han probado que, efectivamente, los asistentes confirmados por los integrantes de la campaña de Harris coincidían con lo visto presencialmente.

"Ella es una tramposa. ¡No tenía a nadie esperando, y la 'multitud' parecía de 10.000 personas!", escribió Trump en Truth Social. "Lo mismo está ocurriendo con sus falsas 'multitudes' en sus discursos. Esta es la forma en la que los demócratas ganan elecciones, haciendo engaños. Y son aún peores en las urnas. Debería ser descalificada porque la creación de una imagen falsa es una interferencia electoral", sentenció.