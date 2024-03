Abierta la convocatoria para los James Dyson Awards, los premios que buscan inventos para resolver problemas

Dyson, una de las firmas tecnológicas más importantes del mundo, celebra de forma regular su James Dyson Award, un concurso internacional de diseño e ingeniería dedicado a estudiantes. Un evento al que estudiantes se pueden inscribir sean de donde sean, incluyendo usuarios en España, con la idea de ganar premios en metálico presentando diseños innovadores que, en este caso, aborden problemas de índole mundial. Ahora, Dyson ha abierto las inscripciones.

Este concurso, tal y como explica Dyson, está abierto a todos los estudiantes y recién licenciados en ingeniería y diseño. Lo que busca la compañía con este evento es encontrar diseños de ingeniería que puedan aportar soluciones a problemas realmente graves. Dyson pone como ejemplos catástrofes naturales, diagnóstico de cáncer, etcétera.

El James Dyson Award fue creado en 2005 y ya ha apoyado a más de 400 inventores, otorgando más de un millón de euros en premios. Los concursantes internacionales podrán optar a premios de hasta 34.000 euros, incluyendo reconocimientos a su idea presentada. Por otro lado, otorgarán premios a estudiantes nacionales de hasta 5.700 euros.

Inscríbete en el James Dyson Award

El evento surgió de la James Dyson Foundation, una organización benéfica perteneciente al mismo James Dyson para la formación y preparación de futuros ingenieros. El objetivo es diseñar algo que resuelva problemas, un invento que ponga el foco sobre problemas globales o cotidianos. "Lo importante es que la solución sea eficaz y demuestre un pensamiento de diseño meditado", resalta Dyson.

Las candidaturas serán observadas a nivel nacional en primer lugar por un jurado externo, que incluirá además a un ingeniero de Dyson. Cada mercado premiará a un ganador nacional y a dos finalistas nacionales, y a partir de estos, un grupo de ingenieros de la compañía confeccionará una lista internacional de los 20 mejores proyectos. Será el mismísimo James Dyson el que examinará estos proyectos y el que seleccione los ganadores internacionales.

'DotPlot', uno de los proyectos ganadores del James Dyson Award, en 2022. Dyson Omicrono

Las inscripciones ya están abiertas, y seguirán estándolo hasta el 17 de julio; a las 23:59 de ese día ya no estarán disponibles. Los premios se repartirán de la siguiente forma: los ganadores elegidos por James Dyson a nivel internacional ganarán hasta 34.000 euros, y los subcampeones internacionales recibirán 5.700 euros. Los ganadores nacionales, como explicamos, ganarán 5.700 euros.

Para participar, es necesario que los participantes cumplan una serie de requisitos. Estos deberán estar matriculados —o al menos, haberlo estado— o bien en una carrera universitaria o bien en un posgrado que esté relacionado con la ingeniería o el diseño. El curso debe impartirse en una universidad de un país o región que sean elegidos para participar por el James Dyson Award.

'The Life Chariot', de Polonia, uno de los ganadores del James Dyson Award, de 2023. Dyson Omicrono

Si se cumplen estos requisitos, los candidatos tendrán que inscribirse en un formulario de solicitud en línea a través de la web del evento. Además, deberán proporcionar una explicación de en qué consiste el invento como tal, su funcionamiento y su proceso de desarrollo. Las mejores propuestas, dice Dyson, "se explican con claridad, muestran un desarrollo iterativo, aportan pruebas de la creación de prototipos y cuentan con imágenes de apoyo y un vídeo".

Algunos de los ejemplos que la misma Dyson pone como galardonados por el James Dyson Award incluyen iniciativas como The Blue Box, un dispositivo capaz de detectar el cáncer de mama con tan solo una muestra de orina. Otro ejemplo es The Golden Capsule, proveniente de Corea del Sur, que consiste en un aparato intravenoso —manos libres— diseñado específicamente para zonas catastróficas y que no depende de la gravedad.