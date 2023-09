Así es el Solar Airship One, el dirigible que dará la vuelta al mundo en 20 días sin necesidad de repostar

El Solar Airship One sobrevolando París Euro Airship Omicrono

Julio Verne fue un gran visionario, pero esta no la vio venir. Si Phileas Fogg viviera en el siglo XXI, su medio de transporte para dar la vuelta al mundo no sería el tren, el globo o el barco, sino un gigantesco dirigible propulsado únicamente por hidrógeno y energía solar. Ese es el empeño de Euro Airship, los responsables del Solar Airship One, que se suma al renovado interés por los zepelines (también en España) con un modelo que hace honor a uno de los eslóganes de la compañía francesa: "cambiemos el paradigma para afrontar los retos de la civilización moderna".

El primer vehículo demostrador ya está siendo construido y se espera que su primer viaje sea un recorrido de más de 40.000 km cerca del ecuador sin combustibles fósiles y sin escalas, atravesando a una altura media de 6.000 metros 25 países, entre los que ya han confirmado India, China, México, Estados Unidos, Mauritania, Malí y Francia. Para entrar en la fase de industrialización han sido necesarios más de 10 años de investigación, grandes innovaciones técnicas y un ímprobo trabajo de ingeniería a cargo de la firma Capgemini Engineering.

Para no incurrir en los mismos errores de otros fabricantes, como los que acabaron con la explosión del histórico dirigible Hindenburg, en Euro Airship han estudiado a fondo todos los diseños de dirigibles previos y actuales, lo que les ha permitido identificar posibles mejoras aplicando las tecnologías más actuales. Así, han apostado por una estructura rígida que puede tener múltiples usos, desde el transporte de pasajeros y cargas pesadas hasta labores de vigilancia militar o civil.

Volar gracias al sol

¿Cómo reducir en un 80% el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los aviones convencionales? Esa es la pregunta que se plantearon los fundadores de Euro Airship, y para dar con la respuesta apostaron por la combinación de la energía fotovoltaica y el hidrógeno.

Así, esta gigantesca aeronave de 151 metros de largo, con un volumen de expansión de helio de 53.000 metros cúbicos, tiene toda la superficie superior (equivalente a 4.800 metros cuadrados) cubierta con células solares flexibles, que se encargan de captar la radiación solar durante el día. Por la noche, la energía sobrante se almacena en pilas de combustible, destinadas a producir hidrógeno por electrólisis del agua.

El dirigible Solar Airship One

Para protegerse y estabilizarse frente a las presiones externas y regular la temperatura interna, el Solar Airship One contará con "una estructura robusta y una envoltura reforzada de doble capa". Esto permitirá que la aeronave pueda hacer frente a todas las condiciones meteorológicas, lo que lo hará más rentable que los aviones convencionales, que deben quedarse en tierra cuando el clima es adverso.

En cuanto a los momentos de inercia relacionados con la utilización del helio, el dirigible cuenta con 15 compartimentos de gas separados y gestionados individualmente, para que los pilotos puedan reaccionar rápidamente y anticiparse a cualquier maniobra necesaria en caso de fuertes vientos o tormentas. Para tener un control absoluto sobre la aeronave, esta dispondrá de dos sistemas de lastre, "uno tradicional basado en el agua y otro basado en el aire comprimido, lo que permitirá una completa autonomía del dispositivo en casos de uso específicos", señalan desde su página web.

La parte superior del dirigible estará cubierta de paneles solares Euro Airship Omicrono

Una de las grandes ventajas sobre otros tipos de vehículos aéreos es que no necesita ninguna infraestructura pesada en tierra, lo que le da una autonomía prácticamente infinita. Lo que sí contemplan sus creadores para las paradas regulares es la instalación efímera de plataformas giratorias sobre cualquier lámina de agua.

Tripulación y comunicaciones

Para el gran desafío que supone el primer viaje del Solar Airship One, que pretende recorrer 25 países en 20 días, todavía queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, la compañía con sede en Pau, al sur de Francia, ya cuenta con tres pilotos de primera categoría para subirse a bordo y surcar los cielos.

Bertrand Piccard es un veterano aventurero y psiquiatra, responsable entre otras hazañas de Solar Impulse, el avión autónomo de Albacete que usará el Ejército de EEUU (ahora conocido como Skydweller). Por su parte, Dorine Bourneton es la primera mujer piloto acrobática del mundo con una discapacidad, tras ser la única superviviente de un accidente aéreo a la edad de 16 años. Por último, Michel Tognini es un antiguo astronauta de la ESA que también se ha curtido como piloto de cazas en el Ejército del Aire francés.

Mientras ellos dan la vuelta al mundo sin escalas a bordo del Solar Airship One, el equipo de apoyo en tierra, formado por expertos en meteorología, comunicaciones, controladores aéreos y médicos, se encargarán de supervisar las operaciones y ofrecer apoyo ante cualquier contingencia. "Proporcionará soporte 24 horas al día, 7 días a la semana, asistencia táctica, elección de la mejor trayectoria y garantizará el mantenimiento en vuelo y las reparaciones, si es necesario", aseguran sus responsables.

Montaje del Solar Airship One sobrevolando Dubái Euro Airship Omicrono

De las comunicaciones se encargará Orange, gracias a "un sistema de comunicación por satélite en órbita baja que permitirá una conexión global, segura y robusta que cumpla con las especificidades técnicas y garantice la continuidad de las comunicaciones entre el dirigible y la Tierra". Además, la compañía de telecomunicaciones también tendrá entre sus objetivos recopilar, analizar y comparar datos de observación procedentes del dirigible y los pilotos a través de distintos sensores potenciados con inteligencia artificial.

