Elon Musk ficha George Hotz, el famoso hacker que logró romper la seguridad del iPhone

Quizás no te suene el nombre de George Hotz, pero si estás metido dentro del mundillo hacker en España, seguro que sí. Saltó a la 'fama' en estos círculos porque fue una de las caras visibles del jailbreak del iPhone, es decir, el hackeo a los teléfonos de Apple para añadirle funciones adicionales. Elon Musk ha fichado (de una forma muy peculiar) a Hotz para arreglar parte del desastre que se ha producido en Twitter.

[Más allá de Donald Trump: las otras cuentas que han vuelto a Twitter y también son de extrema derecha]

Según adelantaba TechCrunch, Hotz ha fichado por Twitter como becario por 12 semanas. Todo ello en un éxodo masivo de trabajadores que han huido de las oficinas de la plataforma, después del ultimátum de Musk pidiéndoles que trabajasen jornadas maratonianas en pos de construir un Twitter "hardcore".

Hotz, que ha sido tanto amigo como enemigo de Musk. Y es que poco después de que Musk intentase contratarlo para Tesla, Hotz y el magnate acabaron en disputa, Por ende, Hotz fundó Comma.ai, una startup fundada en 2015 que se dedica a ofrecer kits de desarrollo para la asistencia a la conducción por 2.000 dólares y disponibles para numerosos modelos de vehículos en el mercado.

Hotz entra en Twitter

En el pasado, Hotz criticó a Musk por cambiar los términos de la contratación de Tesla en varias ocasiones. De hecho, se dispuso incluso a retar al Autopilot de Tesla. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que acabe trabajando en Twitter. Lo cierto es que hay varios detalles que lo han permitido.

El primero y el más lógico es que Hotz tiene tiempo libre. Aseguró que ya tenía parte del trabajo en Comma.ai hecho, y actualmente su compañía no está en una situación financiera débil. Por otra parte, Hotz defendió el modelo que Musk proponía en su ultimátum, y ofreció una pasantía de 12 semanas en San Francisco.

Sure, let’s talk. — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2022

He aquí parte del acuerdo. Hotz no tendrá salario, sino que Twitter cubrirá los costes de vivir en San Francisco. Lo que busca Musk es que Hotz arregle ciertos detalles de la red social que a los usuarios no les gustan. Por ejemplo, Musk quiere que Hotz elimine las limitaciones de inicio de sesión que impiden consultar contenido en Twitter y además, gestionar los problemas que el buscador interno de Twitter padece.

Todo esto se gestionó en Twitter, después de que Hotz ofreciera dicho trabajo a Musk, y este le diera una oportunidad. El actual hacker de 33 años ya ha comenzado a trabajar en las oficinas de San Francisco. Algo que él define como una victoria. Además, está intentando hablar con personas de su mismo entorno o de la competencia para comprobar si se pueden unir a su equipo.

Un hacker deslumbrante

El actual hacker de 33 años cuyo alias era geohot también es experto en seguridad de sistemas informáticos. Saltó a la fama por desarrollar jailbreaks para iOS (una práctica que cada vez es menos común) y por ser el primero en hackear la PlayStation 3, desarrollando herramientas para permitir que otros pudieran desbloquearla a partir de su firmware en versión 3.55.

George Hotz. Comma.ai Comma.ai

Esto lógicamente le valió una demanda tanto a él mismo como a otros hackers que estuvieron involucrados en el problema. Consiguió salir del paso con un acuerdo extrajudicial, después de haber pedido donaciones para costear su defensa en el propio proceso.

También desarrolló herramientas como Towelroot para poder rootear dispositivos Android y acabó siendo contratado por Google para el Proyecto Cero, un equipo conformado de analistas de seguridad para encontrar exploits zero-day por toda Internet.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan