Nuevo escollo de Artemis: los retrasos habrían afectado a la batería de un satélite que no responde

La nave Orión sigue camino de la Luna en su tercer día de viaje, le quedan más de 25 por delante para regresar a la Tierra. La NASA confirma que todo se está realizando según lo previsto, con pequeñas correcciones, tras el despegue del miércoles que se pudo ver desde España, pero uno de los compañeros de Orión no está respondiendo como debería. Se trata de uno de los satélites que iban también dentro del cohete y que corresponde a la agencia japonesa.

Dos horas después del lanzamiento, el ICPS, la etapa intermedia de propulsión criogénica se separaba de la nave y emprendía un camino distinto para encargarse de su segundo cometido: desplegar satélites científicos. Unos cuantos de estos CubeSats se enfocan en el estudio de la Luna, mientras que otros se mandan al espacio profundo.

Entre ese grupo de satélites dos son de procedencia japonesa, OMOTENASHI y EQUULEUS. Hasta ahora, seis de los cubesats han enviado una señal a los operadores de la misión: EQUULEUS, LunIR, CuSP, LunaH-Map, ArgoMoon y BioSentinel, según ha informado NASASpaceflight. Sin embargo, JAXA, la agencia japonesa ha confirmado que OMOTENASHI todavía no ha establecido comunicación, el fallo podría tener su origen en la falta de carga tras los meses de retrasos de Artemis I.

Sin respuesta

OMOTENASHI forma parte del grupo de pequeños satélites que se encargará de estudiar la Luna. Está diseñado para aterrizar en el satélite natural y explorar su superficie como el módulo de aterrizaje lunar más pequeño del mundo, pero está misión tendrá que esperar. La pequeña sonda parece estar experimentando problemas de comunicación y estabilidad.

La agencia espacial japonesa ha emitido una breve declaración indicando que el cubesat "no ha completado la adquisición del sol", es decir, que la pequeña sonda no ha informado de su posición relativa al Sol, dato necesario para su estabilización. Además, la JAXA asegura que "la comunicación no es estable" y su equipo de ingenieros continúa para "estabilizar la actitud, asegurar el poder y establecer comunicación".

Una de las teorías que se barajan sobre el origen de los problemas estaría en los sucesivos retrasos que ha experimentado el lanzamiento de Artemis I en los últimos meses. Los cubesats se colocaron dentro del cohete SLS en verano como ilustra el tuit anterior de junio y desde entonces no se habría tenido acceso a todos para volver a recargar sus baterías. Desde NASASpaceflight, los funcionarios admiten que un cubesat sin nombre tenía un estado de carga bajo que podría afectar a su misión, mientras los otros estaban suficientemente cargados.

No obstante, también es posible que solo sea un fallo del sistema como los que han sufrido otros satélites en innumerables ocasiones como la sonda de la NASA CAPSTONE que recientemente ha llegado a la órbita lunar tras haber recuperado el control del rumbo y su estabilidad en un incidente.

Orión sigue en camino

Salvo por este inconveniente, el resto de la misión que se puso en marcha tras el despegue va viento en popa, aunque por delante quedan muchos días para que los ingenieros a cargo del viaje valoren fallos y correcciones para cuando se repita con tripulación a bordo en los próximos años. En estos días, Orión ha realizado un segundo encendido para corregir la trayectoria utilizando los propulsores auxiliares del módulo de servicio europeo.

Fotografía tomada por la nave Orión NASA Omicrono

La nave, además, ha seguido recopilando imágenes de la Tierra que la NASA comparte en este comunicado. Se han tomado con la cámara de navegación óptica y activaron la carga útil Callisto. Se trata de "una demostración de tecnología de Lockheed Martin en colaboración con Amazon y Cisco, que probará la tecnología de video y activación por voz que podría ayudar a los futuros astronautas en misiones en el espacio profundo" dice la agencia.

Para transmitir de forma eficiente estas imágenes en blanco y negro del planeta, los controladores de vuelo movieron cada panel solar a una posición diferente cuando el Oficial de Comunicaciones Integradas, o INCO, probó la velocidad de transferencia del WiFi entre la cámara en la punta de los paneles solares y el controlador de la cámara. La toma de estas fotografías no pretende solo sorprender a la humanidad, ese conjunto de datos y su transmisión ayuda a certificar la eficacia del sistema para determinar su posición en el espacio en futuras misiones independientemente de las condiciones de iluminación.

