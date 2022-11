Subimos al coche eléctrico que funciona con placas solares: 67 paneles y 400 km de autonomía

Las placas fotovoltaicas están cada vez más presentes en los hogares de España, ya que son una buena forma de ahorrar en la factura de la luz. Una tecnología que va camino de convertirse en el futuro de la industria automotriz, pudiendo utilizarla para ganar autonomía en los vehículos eléctricos o hasta para alimentarlos. Esto es lo que propone una pareja holandesa, quienes han creado un coche que funciona con paneles solares y con el que están emprendiendo un largo viaje.

Renske Cox y Maarten van Pel, dos pilotos holandeses y fundadores de 4x4electric, han diseñado y fabricado un coche eléctrico autosuficiente y de emisiones cero que funciona con energía solar. Para ello, han cogido un Skoda Enyaq iV 80 al que han equipado con placas fotovoltaicas a lo largo de su capó y en los dos cofres de su techo; siendo uno de ellos una tienda de campaña. No sólo eso, sino que también han reformado el interior para crear 'una casa móvil'.

Un vehículo con el que el pasado 4 de noviembre partieron desde Haelen (Países Bajos) para emprender un viaje en carretera hasta Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en una expedición que esperan dure un año, ida y vuelta incluido. El pasado 7 de noviembre pararon en Madrid en las oficinas de Geotab, empresa de gestión de flotas y tecnología de seguimiento de vehículos y uno de los patrocinadores de esta aventura; y donde en EL ESPAÑOL - Omicrono pudimos conocer la iniciativa.

4x4electric, el coche que funciona con paneles solares José Verdugo Edición de vídeo

El objetivo del proyecto, que nació en agosto del año pasado y con el que recorrerán 40.000 kilómetros, es el de demostrar el potencial del motor eléctrico a largo plazo, que se puede reducir al máximo el impacto del ser humano sobre el medioambiente y "enseñar que se puede llevar un estilo de vida sostenible y amar el planeta sin dejar de vivir en él", como señala Renske Cox a este periódico.

Con energía solar

El coche llegó a Madrid sobre las 17:30 hora peninsular española. Un vehículo de color amarillo -que inicialmente era rojo- lleno de logotipos de marcas que patrocinan el proyecto y en el que su capó atrae todas las miradas: está repleto de pequeños paneles solares. "En total hay siete placas fotovoltaicas, que están hechas a medida para el automóvil y repartidas en el capó, la tienda y en el cofre -del techo-; y ofrecen 500 vatios de energía para una autonomía de entre dos y tres días o 400 kilómetros. Queremos ir despacio y con calma, por lo que esperamos recorrer 150 o 200 kilómetros diarios", explica Renske Cox.

Los paneles solares en el techo de la tienda. Nacho Castañón Omicrono

La pareja de pilotos cuenta que han tenido que hacer prácticamente de cero el Skoda Enyaq, al que han puesto neumáticos todoterreno, elevado un poco la altura, colocado las placas solares y quitado los asientos traseros. El gran secreto se encuentra en su maletero, donde guardan apilados "60 paneles fotovoltaicos portátiles de un metro cuadrado, cada uno de los cuales produce 180 vatios de electricidad; aunque necesitamos tan sólo 30 para cargar el coche. Para ello, los sacamos y colocamos en el suelo y los enchufamos a una pequeña batería de corriente continua que llevamos con nosotros", explica Cox.

Cargar el coche puede llevar un día entero, pero "depende del tiempo", aseguran sus creadores. Además de las placas solares, el vehículo también dispone de una batería extra de 30 kWh, aunque el objetivo es que, como mínimo, el 51% de la energía utilizada durante el viaje sea solar. "Aun así y para que no se haga eterno, si necesitamos energía adicional y encontramos algún puesto de carga eléctrica durante el trayecto también lo utilizaremos", indica Maarten van Pel.

Los paneles del maletero. Nacho Castañón Omicrono

El vehículo también incluye otra batería independiente que es la que los pilotos utilizan para "sólo para mantener encendida la nevera (que está situada en el lugar que corresponde a los asientos traseros) o para cocinar en la cocina de inducción. Incluso para cargar la electrónica, como el teléfono móvil, el ordenador portátil y otro tipo de dispositivos".

Abriendo la puerta trasera izquierda, Renske Cox revela un espacio en el que tienen "cajas para nuestro propio equipaje, para la comida y herramientas". Justo debajo, otro de los grandes secretos de 4x4electric: un depósito de agua de 50 litros que "nos permite llenar y filtrar agua de un río o lago para que sea potable y no tengamos que estar comprando botellas de plástico durante todo el año que dura el viaje".

La tienda de campaña del coche abierta. Nacho Castañón Omicrono

En el techo se encuentra una tienda de campaña con capacidad para dos personas, "tres si son pequeñas", apunta Maarten van Pel. Un espacio que utilizan para dormir por la noche y que se monta fácilmente y en apenas un minuto. "La tienda es muy buena. Es resistente al agua y a vientos fuertes. Si hace calor, se pueden abrir unas aberturas para que pase el viento. Incluso se le puede añadir un toldo para dar sombra y sentarse o relajarse en el suelo", afirma.

Junto a la tienda en el techo hay un cofre de color blanco más pequeño que utilizan para guardar la ropa. Las modificaciones no terminan aquí, ya que los pilotos también han añadido "una lámina en las ventanas con la que evitamos que entre el calor. De esta manera, si estás dentro y da el sol, no sientes tanto calor. Algo que también ayuda para no tener que poner el aire acondicionado tan alto, ofreciendo así al vehículo más autonomía", explica Renske Cox.

Conexión vía satélite

Los pilotos han preparado el viaje durante 14 meses, sabiendo que la gran mayoría de países que van a visitar son seguros, mientras que en otros tendrán que tener más cuidado. Una medida que han tomado es la de no conducir de noche a no ser que sea necesario, para evitar también a los animales en África, e "ir con tres días de retraso para que nadie sepa dónde estamos en cada momento".

"En caso de emergencia tenemos bengalas y comunicación vía satélite, no llevamos armas", apunta Maarten van Pel. Y aquí es donde entra en juego Geotab, que han dotado a la expedición de una serie de dispositivos. El primero de ellos es "un dispositivo satelital para comunicación en casos de seguridad y conexión a Internet para proporcionar un seguimiento de datos ininterrumpido", explica Iván Lequerica, vicepresidente en el sur y oeste de Europa de Geotab, a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Los paneles en el capó del coche. Nacho Castañón Omicrono

Otra tecnología que aporta la compañía es "una cámara en el vehículo que está conectada al dispositivo de conexión satelital y que permite grabar en tiempo real lo que pasa fuera y dentro del coche durante el viaje y que ayuda a su seguridad. Está colocada justo al lado del espejo retrovisor y tiene una pantalla pequeña en la que se ve lo que se está grabando, sin estorbar la visión", indica Lequerica.

Cuando hay cobertura, las grabaciones se suben a la nube, pero en el caso de no tener conexión, "se almacenan dentro de una memoria interna y se envían automáticamente a la nube cuando vuelve la cobertura". El Skoda también va equipado con un dispositivo telemático GO9 de Geotab y su plataforma online para obtener información y datos en tiempo real a lo largo del camino, como la energía del coche o los kilómetros recorridos cada día, entre otros.

4x4electric, el coche que funciona con paneles solares. Nacho Castañón Omicrono

"La gente quiere conducir un coche eléctrico, pero no saben realmente lo que es. Por ese motivo los pilotos recopilarán información", señala Iván Lequerica. No sólo eso, sino que Renske Cox y Maarten van Pel también compartirán todo su viaje -que apenas acaba de comenzar- a través de las redes sociales, como con vídeos en YouTube o directos en Instagram; además de en su página web.

