Así es Axioma, el superyate confiscado a un oligarca ruso que se ha subastado en Gibraltar

En los últimos meses, hemos visto auténticas barbaridades a nivel de ingeniería naval. Yates de magnates de todo el mundo han demostrado cómo el dinero puede dar lugar a algunas de las máquinas más lujosas y sofisticadas que actualmente surcan los mares. Uno de estos casos es el del yate Axioma, valorado en 75 millones y que ha sido subastado en Gibraltar.

Este yate perteneció al magnate Dmitry Pumpyansky, especializado en la industria del acero ruso. Fue incautado en marzo por el gobierno de Gibraltar después de que la firma JP Morgan reclamara que el holding de Pumpyansky le debiera a dicha entidad más de 20 millones de dólares. La oficina del Mariscal del Almirantazgo, una autoridad judicial marítima del lugar, aseguró haber recibido hasta 63 ofertas distintas por el Axioma.

Esta embarcación de lujo cuenta con 72 metros de eslora, una manga de 12,20 metros y dos motores CAT 3516 que disponen de 6.200 caballos de potencia, resultando en una velocidad de crucero de 14 nudos y máxima de 17, el equivalente a 30 km/h. Su casco de acero monta una superestructura de aluminio y admite una tripulación de 20 personas (con 12 invitados). Fue botado por el astillero turco Dunya Yachts en 2013.

Así es el Axioma

Este yate está equipado con hasta 6 camarotes distintos y 6 cubiertas, y su diseño exterior ha sido firmado por Sterling Scott. El interior, por su parte, ha sido confeccionado por Alberto Pinto. El Axioma, por ejemplo, tiene una piscina "infinita" ubicada en la zona de la popa, en la cubierta principal.

Los invitados pueden alojarse en 4 camarotes dobles y dos suites. Entre las bondades del Axioma se encuentran, además de la piscina infinita, un gimnasio, un yacuzzi, una sala de cine y una terraza con un solarium. En una de las cubiertas, por ejemplo, se encuentra un techo acristalado similar al de los invernaderos, así como una piscina equipada con hidromasaje y tumbonas de lujo.

Interior del Axioma. Alquiler de Yates en Ibiza Omicrono

Otros lujos incluyen un ascensor para invitados, sala de masajes y ducha de vapor. Los camarotes se dividen en una suite principal, que es la que cuenta con vestidor, dos baños y un salón de cine, y una suite VIP, además del resto de camarotes dobles. Según se recoge en la web Alquiler de Yates en Ibiza, el precio de alquiler puede ascender a los 249.000 euros a la semana.

¿Por qué se subastó?

El Axioma fue interceptado en marzo debido a que el oligarca propietario, Dmitry Pumpyansky, no pudo hacer frente a la deuda de 20 millones de dólares que tenía con la entidad JP Morgan. Y es que el empresario solicitó dicho préstamo con el banco, haciendo que el Axioma se constituyera como aval. Al no devolver el dinero, el yate de lujo se incautó en Gibraltar, ya que se encontraba en sus aguas en ese momento.

No se sabe a cuánto han ascendido las 63 pujas por el Axioma, y no será hasta que la oficina del Almirantazgo elija el ganador de la subasta cuando sabremos quién será su nuevo dueño. Eso sí, las estimaciones son bastante más bajas de lo esperado; según The Guardian, se espera que el precio de venta quede por debajo de 20 millones de dólares.

