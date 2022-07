Así es trabajar en Roborock para siete mujeres: "La tecnología es un sector prometedor"

Roborock es una de las empresas dedicadas al sector de la tecnología de limpieza más populares del mundo. En la actualidad, sus famosos productos de aspiración robótica se venden en 40 países, entre los que se incluye España; donde han llegado versiones de todo tipo, como un modelo que aspira y friega superficies de hasta 300 metros cuadrados.

La compañía, que nació en 2014, se ha convertido desde entonces en una de las mejores empresas especializadas en robótica doméstica y ya cuenta con un total de 10 millones de robots aspiradores en hogares de todo el mundo. Un sector tecnológico que dispone de un 37% de mujeres empleadas, de las que un 29% ocupan puestos de dirección.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Alexandra Le Mouel, Franziska Behner-Thang, Kim Seoyoung, María Eugenia, Sissi Li, Ruimin Zhang y Zhiguang Zhou; siente empleadas de Roborock con diversos orígenes, funciones y categorías para que intenten explicar qué significa para ellas formar parte de dicha empresa y de un sector en rápido crecimiento y predominantemente masculino.

¿Quiénes son?

En Francia se encuentra Alexandra Le Mouel, especialista en redes sociales. Creció en la Bretaña francesa y se mudó a Parías a estudiar un máster, donde luego comenzó a trabajar. Desde entonces ha vivido en diferentes partes del mundo y ha trabajado en distintas empresas tecnológicas. Una de sus grandes pasiones es viajar, y ha recorrido como mochilera diferentes continentes.

Franziska Behner-Thang, de Alemania, estudió relaciones públicas y es especialista en redes sociales, pero antes de incorporarse a Roborock era una de las pocas mujeres que trabajaba como periodista independiente en el sector de los videojuegos, una de sus grandes aficiones.

Alexandra Le Mouel. Roborock Omicrono

Nacida en Corea, Kim Seoyoung, directora de ventas de Roborock, tuvo su primer contacto con la cultura china durante su tercer año de universidad, cuando estuvo de intercambio estudiantil en Taiwán. Desde entonces se enamoró totalmente y decidió trasladarse al país para estudiar un máster. Al poco tiempo, decidió quedarse y seguir trabajando allí.

María Eugenia, nacida y criada en Uruguay, es PR Manager de Roborock y se encarga principalmente de las relaciones públicas de la compañía en España; país al que se mudó para estudiar un máster en Comunicaciones. Actualmente trabaja en Hong Kong y su trabajo es su pasión.

Sissi Li, especialista regional de marketing de Roborock, creció en Shenzhen, China, en un trasfondo diverso e internacional. Siempre quiso salir al extranjero y al final se mudó a Boston para estudiar en la universidad. Habla con fluidez chino, inglés y coreano, y le gusta hacer actividades de voluntariado de forma gratuita y es una defensora de los derechos de los animales.

Ruimin Zhang, jefa de productos, es una veterana de dicha área, ya que lleva más de 10 años trabajando en el sector de la tecnología. Madre de un niño de siete años, es una persona muy curiosa y le encanta la naturaleza. Estudió geología en la universidad con el objetivo de aprender a explorar el mundo y este planeta, pero con el paso del tiempo se interesó por el marketing e hizo un máster en esta especialidad.

Ruimin Zhang. Roborock Omicrono

La última protagonista es Zhiguang Zhou, directora general de software de Roborock, quien dio un giro a su carrera para convertirse en gestora de proyectos de ámbito tecnológico. Ha pasado prácticamente toda su vida en Pekín, China, que es la ciudad que considera mi hogar.

¿Cómo es su trabajo?

Alexandra Le Mouel: "gestiono las redes sociales del mercado francés y soy la voz de Roborock en estos canales. Mi trabajo consiste en producir contenidos para nuestros canales de redes sociales, analizar datos e interaccionar con nuestro público".

Kim Seoyoung: "me encargo de las ventas y el marketing online en Corea. Trabajo codo a codo con los distribuidores y los comerciales para garantizar la coherencia del mensaje de la marca de todas las partes".

Ruimin Zhang: "superviso las actividades de desarrollo de productos de Roborock, incluyendo la planificación estratégica y la gestión de toda la cartera de productos".

Orígenes en Roborock

Kim Seoyoung: "la primera vez que entré en contacto con esta industria fue durante mis prácticas en una agencia coreana de comercio e inversión, donde participé en un estudio de mercado sobre la industria tecnológica de China, algo que me pareció increíblemente fascinante.

Cuando terminé el máster, empecé a trabajar en empresas tecnológicas como Ctrip o Anker. Las decisiones comerciales de una empresa me pusieron en la tesitura de tener que elegir entre reubicarme en Corea o en Sudamérica. Pero para mí la mejor opción era quedarme en este país y en esta industria, que me encanta, así que me mudé a Shenzhen y empecé a trabajar en Roborock".

Sissi Li. Roborock Omicrono

Sissi Li: "terminé la universidad un semestre antes de tiempo y me mudé a Hawai para trabajar en un hotel que forma parte de un gran grupo hotelero internacional. Trabajé allí 6 meses y tengo que decir que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Volví a Shenzhen al terminar mi máster.

Siempre he considerado la tecnología un sector prestigioso, sobre todo por haber visto cómo, coincidiendo con el boom de la industria tecnológica, la ciudad donde me he criado ha ido creciendo exponencialmente con el paso de los años.

Aunque desde el principio supe que quería trabajar en este sector, no quería hacerlo para un gigante de la tecnología; quería formar parte de una empresa con la que pudiera ir creciendo. Al final decidí entrar en Roborock, que es mi primer trabajo en el sector tecnológico y, por el momento, me alegro mucho de haber tomado esa decisión".

Ruimin Zhang: "después de graduarme en la universidad, me trasladé a Pekín y comencé a trabajar en Netease, una de las mayores empresas de tecnología de Internet de China, durante 2 años. Cuando las aplicaciones móviles se hicieron más populares, empecé a trabajar en Photowonder, una aplicación de embellecimiento de imágenes que cobró impulso con toda la moda de los selfies. Allí fue donde conocí a Richard Chang, el actual director general de Roborock.

En gran parte, la experiencia de trabajar en este sector depende del jefe que tengas, de los compañeros y de la forma de trabajar de la empresa. Franziska Behner-Thang.

Photowonder fue adquirida por Baidu, la empresa que está detrás de uno de los mayores motores de búsqueda de China, así que, naturalmente, empecé a trabajar allí. Me encargaba tanto de los productos de software como de los de hardware. Cuando Richard, que por entonces estaba en Baidu dirigiendo el desarrollo de la aplicación de navegación Baidu Map, fundó Roborock, me invitó a unirme a su equipo.

Y aquí llevo desde entonces.Zhiguang Zhou: Siempre me han gustado los ordenadores, desde que estaba estudiando, así que después de graduarme, empecé a trabajar de desarrolladora de software en una conocida empresa tecnológica de Pekín. Antes de incorporarme a Roborock, trabajé en 7 u 8 puestos distintos, todos relacionados con el desarrollo de software, en empresas como Microsoft o Ericsson.

Estando en Microsoft, conocí a mi socio comercial y juntos creamos nuestra propia empresa, de la que formé parte durante 10 años. Después trabajé en Ericsson hasta que uno de mis anteriores compañeros de trabajo de Microsoft, que ahora es ejecutivo de Roborock, se puso en contacto conmigo y me preguntó si quería entrar en la empresa. Me lo estuve pensando largo y tendido, pero finalmente dije que sí y ya llevo 5 años aquí".

¿Cómo es trabajar en el sector?

Franziska Behner-Thang: "creo que el equilibrio de la vida laboral y del estrés dependen mucho de la empresa. Casi siempre he pensado que las empresas chinas eran muy estrictas y exigentes en cuanto a horarios, pero no es el caso de Roborock. En gran parte, la experiencia de trabajar en este sector depende del jefe que tengas, de los compañeros y de la forma de trabajar de la empresa. Puede ser un sector tan bueno como cualquier otro.

Franziska Behner-Thang. Roborock Omicrono

Una cosa que me gusta mucho de mi equipo es que empezamos cada día reuniéndonos con mi jefe, Noad, con una videollamada de 5 o 10 minutos en la que simplemente hablamos de nuestra vida fuera del trabajo (los miembros de nuestro equipo se encuentran en cuatro ciudades diferentes). Esto nos permite conocernos mejor entre nosotros y me genera una sensación de buen rollo que me ayuda a trabajar el resto del día".

Kim Seoyoung: "creo que es diferente según la parte del mundo donde estés. Cuando pensamos en empresas de este sector, lo primero que nos viene a la cabeza es la creatividad y la diversidad. Estos valores son necesarios para impulsar los cambios que ocurren con tanta rapidez en esta industria y que a menudo se ven en la cultura de las empresas tecnológicas occidentales, como Google. Cuando pienso en las empresas tecnológicas de mi país, Corea, mis impresiones son bastante distintas. Tienen una cultura más conservadora y estricta, por no hablar de sus largas jornadas de trabajo".

Ruimin Zhang: "la tecnología es una industria muy prometedora que hace que la gente se sienta "siempre joven" porque los cambios se producen muy rápido. He trabajado en este sector unos 10 años y he observado el auge y la caída de diferentes plataformas, aplicaciones móviles y, últimamente, el aumento de la popularidad de los hogares inteligentes. Al estar en la cresta de la ola del cambio, la gente que trabaja en este sector necesita aprender y absorber conocimientos constantemente, por eso siento que tengo un espíritu más joven que mis amigos y compañeros de clase que trabajan en otros sectores".

¿Cuáles son los desafíos?

Ruimin Zhang: "la industria de la tecnología es conocida por su rápido crecimiento y ciclo de vida, por lo que debemos adelantarnos a las tendencias y seguir aprendiendo nuevas habilidades. Pero para las mujeres, y de hecho también para los hombres, tener hijos y criar una familia es siempre un acto de malabarismo para equilibrar las prioridades. Pero una pregunta más importante es si sabemos lo que queremos y estamos motivados a lograr en nuestra carrera y metas personales.

La clave está en la confianza y en si existe una red de apoyo a nuestro alrededor que apoye nuestro éxito. Debemos estar seguras de que, como mujeres, podemos tener una carrera increíble, impactar nuestras respectivas industrias y criar una familia. Por supuesto, es posible que no podamos tener todo al mismo tiempo, y requiere una enorme cantidad de trabajo.

Sin embargo, si mantenemos nuestra convicción y sabemos que no hay "madres trabajadoras" perfectas y nuestra mentalidad perfeccionista pasa a un segundo plano, tenemos una buena oportunidad. Así que sigamos nuestros corazones en lugar de las expectativas de la sociedad y trabajemos duro para alcanzar nuestras metas".

Siempre he considerado la tecnología un sector prestigioso. Sissi Li.

Maria Eugenia: "todavía hay distancias que podemos recorrer, pero creo que está mejorando a medida que hay más mujeres trabajando en esta industria, lo cual es alentador y mejorará aún más en el futuro. Creo que Roborock tiene una perspectiva muy equilibrada en este aspecto. Creo que para tener éxito en esta industria está más relacionado con la persona que con el género. No me considero una persona tecnológica, como muchas mujeres, pero trabajo en tecnología desde una perspectiva de relaciones públicas".

La cultura de Roborock

Franziska Behner-Thang: "aquí todo el mundo es positivo, práctico y tiene los pies en la tierra. Si tienes una idea y un enfoque, la gente está dispuesta a probarla y a darle una oportunidad. Es algo que me encanta de esta empresa".

Kim Seoyoung. Roborock Omicrono

Kim Seoyoung: "me gusta mucho que la gente aquí está dispuesta a escucharte y que los equipos son muy horizontales. Me gusta poder expresar mis ideas y mis opiniones con libertad. Algunas empresas creen que esto puede no ser bueno. Solo quieren que sigas a los jefes y sencillamente desdeñan tus ideas. Aquí los jefes de equipo están dispuestos a escucharnos y creo que eso me da confianza. Además, la dirección apoya plenamente que lideremos nuestros proyectos. En general, me siento muy cómoda con el ambiente de trabajo que hay".

Maria Eugenia: "lo que más me gusta es la diversidad y la fuerte multiculturalidad del equipo. Puedo hablar con gente de casi todos los continentes en un solo día. Creo que esto juega una importante baza en el crecimiento de la empresa, porque para tener éxito en mercados diferentes, necesitas personas diferentes.

Asimismo, me ha permitido aprender que las distintas culturas trabajan de forma distinta, y me ha ayudado a crecer como profesional. También me gusta mucho la mentalidad innovadora de la empresa y el hecho de que todo el mundo esté trabajando al mismo tiempo para conseguir el próximo gran logro. Me encanta formar parte de eso, y saber que está ocurriendo me motiva cada día".

El mejor consejo profesional

Franziska Behner-Thang: "le diría a mi yo más joven que no escuchara ciegamente a los demás. Hace muchos años, un compañero con el que trabajé hizo algunos comentarios cuestionando mi rendimiento laboral porque me gustara llevar vestidos y maquillarme. Parece que en su cabeza el ir bien vestida estaba reñido con ser una persona capaz.

Ahora no le haría ni el más mínimo caso, pero en aquella época dudaba de mí misma y pensaba que él podía tener razón. Pero no lo tenía, para nada. También, cuando buscas un trabajo y necesitas cumplir una larga lista de requisitos, muchos de mis amigos no se presentarían si hay alguna cosa que no saben hacer. Yo siempre les digo que vayan a por ello y lo intenten, pero que al mismo tiempo sean abiertos y sinceros al respecto, y que estén dispuestos a aprender a hacerlo bien".

Maria Eugenia: "intenta dar prioridad a las cuestiones importantes sobre las urgentes. A lo largo del día surgen diferentes necesidades urgentes y a menudo nos olvidamos de lo que es realmente importante. Otro consejo es que seas sincero en tus comunicaciones y no olvides que todos somos humanos. Ten empatía con los demás".

Las empresas tecnológicas no deberían centrarse únicamente en ganar dinero y en fabricar productos con las mejores prestaciones. La tecnología es también un medio para comunicar amor y unir a la gente. Kim Seoyoung.

Ruimin Zhang: "todos conocemos la famosa frase de Steve Jobs "Stay hungry, stay foolish" (mantente insaciable, mantente alocado). Siempre intento recordarme que debo seguir siendo humilde y curiosa. Hay otro consejo que siempre me recuerda Richard, que no hay que quedarse en la zona de confort. Él me animó a aceptar y a probar diferentes roles para aprender a ver siempre las cosas desde varias perspectivas.

He trabajado en el área de desarrollo de productos, que comprende la inicialización del producto, desde la concepción hasta la producción y las pruebas finales. Igualmente, también he trabajado en la parte de comercialización de productos. Ahora que he desempeñado propiamente estas diferentes funciones, soy más consciente de las consideraciones y preocupaciones clave de los distintos equipos, lo que sin duda ayudará a perfeccionar los futuros procesos de toma de decisiones".

El peor consejo profesional

Alexandra Le Mouel: "me encanta correr riesgos y estuve un año viajando de mochilera por toda América, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Planteé la idea a la gente de mi entorno y muchos me dijeron que era una mala idea porque cabía la posibilidad de que después fuera más difícil encontrar un trabajo, pero aun así aproveché la oportunidad. No solo resultó ser una de las mejores experiencias de mi vida, sino que también recibí algunas ofertas de trabajo interesantes. Creo que mi experiencia viajando me ha ayudado mucho a conocerme mejor a mí misma".

Maria Eugenia. Roborock Omicrono

Maria Eugenia: "trabaja en un sector, aunque no te guste especialmente. La gente me ha recomendado que trabaje en finanzas porque se puede ganar mucho dinero y, además, siempre hay demanda. Pero yo no podría imaginarme trabajando en algo que no sea en comunicación. Incluso en el ámbito de la tecnología, no podría ser programadora aunque tuviera los conocimientos necesarios porque, sencillamente, no es un campo que me interese".

¿Qué consejo darías?

Kim Seoyoung: "las empresas tecnológicas no deberían centrarse únicamente en ganar dinero y en fabricar productos con las mejores prestaciones. La tecnología es también un medio para comunicar amor y unir a la gente. Al igual que las redes sociales pueden conectar a diferentes personas de muy lejos, los robots aspiradores ayudan a limpiar las casas para que la gente pueda dedicar su tiempo a las cosas que le gustan.

En otras palabras, la tecnología puede formar parte del proceso de realización y de mejora personal. Creo que estoy marcando una diferencia para la gente porque soy parte de este proceso. Espero que los recién llegados al sector sigan generando cambios en las personas porque creo que los que trabajan en esta industria pueden hacer del mundo un lugar mejor".

La tecnología es una industria muy prometedora que hace que la gente se sienta "siempre joven" porque los cambios se producen muy rápido. Ruimin Zhang.

Sissi Li: "la aprobación y el apoyo entre compañeros de trabajo es muy importante. Al fin y al cabo, somos seres humanos que hemos acabado en un entorno llamado centro de trabajo. A veces podemos hablar de cosas que no están relacionadas con el trabajo y también es importante pasar algún tiempo juntos fuera del horario laboral".

Ruimin Zhang: "ama tu producto, ama a tus usuarios. Respeta a tus usuarios y no los trates como una fuente de ingresos. Hay que escuchar atentamente sus peticiones y sus comentarios. Hay que ser humilde y, aunque una persona esté a cargo de un producto, debe seguir teniendo la mente abierta.

Siempre que recibamos valoraciones, tengan razón o no la tengan, lo primero es aprender a aceptarlas y luego ver si tenemos margen de mejora. Algunos jefes de productos son más egocéntricos y crean un producto solo para satisfacer su propia autoestima o por el sentimiento de éxito. Un jefe de productos debe centrarse en sus usuarios y en crear valor para ellos".

Zhiguang Zhou: "Confucio dijo una vez: "Cuando tres caminan juntos, seguro que entre ellos encontraré maestros". Ten siempre una mentalidad de "recipiente vacío". Cuando estés en un equipo, céntrate en identificar las buenas cualidades de tus compañeros y en lo que puedes aprender de ellos.La tecnología cambia muy rápidamente y nunca hay una regla fija con la que hacer las cosas exactamente de la misma manera. Las prácticas laborales e incluso los conocimientos quedan obsoletos en un abrir y cerrar de ojos.

Tenemos que estar al tanto de las novedades. Nunca me ha gustado decirles a mis compañeros más jóvenes cómo tienen que hacer las cosas. Creo que las nuevas generaciones tienen sus propios métodos de trabajo y, como equipo, todos debemos aprender de los demás. Una persona que quiere crecer y mejorar adquirirá automáticamente nuevas habilidades y encontrará la mejor manera de realizar una tarea. Una persona que prefiere quedarse donde está no aprenderá nada por mucho que se le quiera enseñar".

