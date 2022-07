Así es el superyate ecológico de 120 metros de eslora inspirado en los tiburones

Desde el inicio de la pandemia, allá por 2020, casi todos los sectores han experimentado importantes descensos de ventas, cierres y colapsos. Pero hay un sector que no ha dejado de crecer: el de los superyates. Es una industria en la que no cesan las innovaciones tecnológicas, como las de este yate de lujo en el que no te mareas o uno con cascada y acuario gigante, pero si hay que valorar la originalidad, la palma se la lleva este concepto de la firma State of Craft inspirado en los tiburones.

El estudio de diseño multidisciplinar con sede en Londres presentó esta semana un deslumbrante superyate de casco plateado y 120 metros de eslora que se basa en las plateadas y fluidas formas de las olas y la elegancia y la potencia del tiburón mako, un tipo de escualo con el hocico puntiagudo y cónico. De ahí que sus creadores hayan bautizado a este barco como Mako, aunque de momento no se sabe si llegará a surcar las aguas del mar junto a sus 'hermanos'.

"Quería que el casco y la superestructura, los espacios interiores y exteriores, estuvieran muy integrados en un volumen global con una superficie continua", declaró Daniel Goldberg, director y fundador de State of Craft, al medio Robb Report. Para ello, se inspiró en "la eficiencia y la belleza de las formas elegantes y esculturales de los tiburones mako".

Mako está pensado como un buque de expedición polar, y quizá por eso aspira a convertirse en uno de los barcos más ecológicos del mundo, para no perturbar los ecosistemas en los que se desplace. Todo un campeón de la sostenibilidad que respetará el entorno gracias a su nula huella de carbono. Para ello, estará dotado de pilas de combustible de hidrógeno, motores eléctricos, baterías y paneles solares que trabajarían en conjunto y no necesitarían ningún tipo de combustible fósil.

El sofisticado diseño ofrece unos generosos interiores, a los que se accede con unas transiciones fluidas, sin elementos molestos o sobrantes. Además, cuenta con un beach club muy amplio para practicar deportes o realizar actividades exteriores. La puerta del garaje de popa se levanta y permite que embarcaciones auxiliares entren en el casco y amarren con facilidad.

Así sería el beach club del yate Mako State of Craft Omicrono

Uno de los lugares más singulares de Mako es el Pabellón, una sala protegida por pantallas correderas perforadas, que puede utilizarse como observatorio del cielo nocturno, salón panorámico, zona de fitness o para la práctica de yoga y la contemplación.

En el corazón del yate se encuentra el Estudio, un acogedor espacio de doble altura con vistas ininterrumpidas hacia el horizonte: para disfrutar del cielo, el mar y el sol en todo su esplendor. Materiales nobles, como la madera de teca, son los protagonistas, pero siempre dentro de una decoración minimalista, cómoda y discreta.

El Estudio del yate Mako State of Craft Omicrono

La cubierta de popa envuelve el casco del yate en voladizo, lo que permite vistas de 270 grados y crea la sensación de estar suspendido sobre el agua. Ahí se encuentra una gran zona de asientos, concebida como una suave 'isla' hundida en la cubierta.

Como curiosidad, el diseño integra también un concepto de movilidad aérea, con la previsión de que los vehículos de despegue vertical (eVTOL) sean una realidad en los próximos años a nivel comercial. Juntos, yate y eVTOL formarían una combinación insuperable para llegar a los lugares más recónditos del planeta.

El yate Mako tendrá una cubierta para el despegue y aterrizaje de vehículos aéreos State of Craft Omicrono

El diseño, aseguran desde State of Craft, es totalmente personalizable, adaptándose a las necesidades de un yate de exploración privado o a los de una expedición comercial que quiera adentrarse en las gélidas aguas polares, entre icebergs y pingüinos.

