Probamos el Ecovacs Deebot N3 Max: un aspirador con guiado láser y compatible con Alexa

Trasladar la oficina a casa conlleva un ahorro importante en el coste mensual de una familia. Además del propio tiempo, el dinero que antes se iba en desplazamientos ahora puede emplear en cualquier otra cosa. Pero también existe una parte negativa que suele pasar desapercibida: el tiempo que pasamos en casa es directamente proporcional a la rapidez con la que se ensucia.

Si antes desayunábamos fuera de casa, esa miguita que se cae de la tostada se posaba en el suelo de la cafetería. Ahora, probablemente, termine por descansar bajo la mesa y pasar desapercibida al ojo humano. Los robots aspiradores se han convertido en uno de los mejores aliados, también ahora que estamos más en casa.

Enchufar, configurar, encender y listo. Solo nos tenemos que preocupar de no entorpecer al robot aspirador en su trabajo. Además, el nuevo modelo Ecovacs Deebot N3 Max viene junto a una aplicación que hace aún más sencillo esto de gestionar la limpieza diaria.

Tan silenciosa como potente

Por casa ya han pasado varios robots aspiradores que nunca me han llegado a convencer. Mucho ruido pero poca potencia de aspiración. No era extraño tener que repasar algunas zonas especialmente sucias como la cocina o bajo la mesa del comedor donde se acumula la mayoría de la suciedad en las casas. Todas esas aspiradoras terminaron reempaquetadas y devueltas al lugar de donde partieron.

Ecovacs Deebot N3 Max

Lo primero que sorprende de la Ecovacs Deebot N3 Max es la quietud con la que aspira. Realmente parece que se encuentra en una especie de modo ahorro pero no, nada más lejos de la realidad. Un punto especialmente importante si vivimos en un edificio y no queremos despertar a medio vecindario pasando la aspiradora por la noche. Algo impensable con otros modelos -también más económicos- o con cualquiera de las aspiradoras de mano tradicionales de gama media o media baja.

En cuanto a la aspiración como tal, no podemos ponerle ni una pega. El robot aspirador consigue ofrecer un excelente rendimiento incluso en los escenarios más complejos. Posee un par de escobillas en la parte delantera que barren hacia el centro, donde se encuentra la boca del sistema de aspiración. El radio de limpieza es el correcto teniendo en cuenta las dimensiones del aparato, que se encuentra en la media de la competencia.

Ecovacs Deebot N3 Max Izan González Omicrono

Para poner a prueba el dispositivo nada como una pareja de gatas en época de muda de pelaje. La proximidad del invierno deja atrás el pelaje que ha acompañado a ambos animales en los últimos meses y la casa se llena de pelos de gato allá donde alcanza la mirada. Esto requiere un esfuerzo extra en la limpieza de la casa obligando a pasar la aspiradora con más frecuencia. Un pequeño quebradero de cabeza si no tenemos un robot aspirador que haga esa tarea por nosotros.

Y esa ha sido la tarea principal del Ecovacs Deebot N3 Max en los últimos días. Basta echar un ojo al depósito donde se almacena la suciedad para darnos cuenta de la cantidad de pelo -y de todo- que la aspiradora es capaz de succionar.

La segunda tarea, complementaria en este caso, es la de fregado. Y mucho ojo en este apartado. El libro de instrucciones dice muy claro que no echemos en el depósito, de 300 mililitros, nada que no sea agua. Este sistema de fregado está bien para una limpieza diaria que no requiera de desinfección o de más profundidad. En este sentido, y con la situación actual más si cabe, es necesario dar una pasada al piso con alguna solución desinfectante.

Ecovacs Deebot N3 Max Izan González Omicrono

Mención especial tiene el sistema de tracción de las aspiradoras que es capaz de sobrepasar algunos obstáculos importantes. Aparte de las clásicas alfombras, alfombrillas o felpudos, no se detiene con rascadores para gatos o incluso con las patas de un tendedero. De hecho, en todos estos días que ha estado limpiando no se ha trabado con nada y si lo ha hecho de forma puntual, ha sabido resolver la papeleta para librarse y recular. Desde la marca insisten mucho en no dejar objetos pequeños por el suelo que sean susceptibles de entorpecer el funcionamiento, algo prácticamente imposible con mascotas y que no ha supuesto mayor inconveniente.

Guiado láser y asistentes virtuales

En un robot aspirador tan importante es la potencia de limpieza como un software bien afinado. En este aspecto se nota que la gente de Ecovacs se lo ha tomado muy en serio y ha implementado un sistema de guiado por láser que consigue 'cartografiar' la casa casi al milímetro.

Ecovacs Deebot N3 Max Izan González Omicrono

El primer viaje de la aspiradora será para reconocer la casa, momento importante pues gran parte de la experiencia de usuario girará en torno a ese factor. Para controlar el dispositivo basta con descargar la aplicación, registrar el aparato y comenzar con la configuración. Seguramente lo primero que hará será lanzar una actualización para después comenzar con ese 'paseo' por casa.

Una vez con las habitaciones reconocidas y desde la aplicación, nos permitirá elegir qué estancia aspirar y fregar. También desde la aplicación seleccionaremos los diferentes modos de aspirado (Silencioso, Estándar o Ultra; a cada cual más potente) y configurar horarios para la limpieza automática o franjas horarias de no molestar.

Aplicación de Ecovacs Izan González Omicrono

El reconocimiento y división de zonas son puntos muy importantes a tener en cuenta. Más aún cuando hay mascotas en casa que pasan la mayoría de tiempo en una habitación y, casi seguro, que será la que más suciedad acumule. La app permite ordenar que la aspiradora vaya a esa zona, la limpie o la ufriege y regrese a la estación de carga a la espera del siguiente viaje.

Dentro del software cabe destacar el soporte para asistentes virtuales. La Ecovacs Deebot N3 Max se integra dentro del ecosistema de casa conectada como un dispositivo más y podremos empelar Alexa o Google Assistant para dar órdendes.

Con todos los extras

Esta Ecovacs Deebot N3 Max es una de las mejores aspiradoras que ha tenido el 'honor' de servir en casa. Teniendo en cuenta que se encuentra en el segmento de los 300 euros, se posiciona como una de las rivales más importantes de la competencia ofrecienco algunas funciones propias de gamas más altas.