La Apple Face Mask, una mascarilla diseñada por ingenieros del iPhone y iPad

La pandemia mundial ha obligado a muchas empresas a cambiar los puestos de trabajo de sus empleados para evitar contagios; por ejemplo, con el teletrabajo. Pero ¿qué pasa con los trabajos de cara al público, como los de una tienda?

Ese es el dilema al que se enfrentan compañías como Apple, que en los últimos meses ha tenido que abrir y cerrar Apple Stores dependiendo de la situación. Por ejemplo, recientemente tuvo que cerrar la tienda de Puerta del Sol en Madrid. Por supuesto, también ha implementado medidas como la obligatoriedad de mascarillas y el distanciamiento social, pero estamos hablando de Apple; muchos esperábamos una solución propia.

Y finalmente, ha llegado. Anoche se filtró la existencia de la Apple Face Mask, una mascarilla diseñada por Apple para ser usada por sus propios empleados; eso ha obligado a Apple a confirmar el desarrollo y a explicarlo mejor en las últimas horas.

La mascarilla de Apple

Por la foto filtrada, podemos ver que la Apple Face Mask es justo lo que nos podríamos imaginar si nos dicen que Apple ha creado una mascarilla. Es blanca, como no podía ser de otra manera, con un diseño muy elegante y sin estridencias.

La nueva Apple Face Mask, una mascarilla para empleados de Apple MacRumors Omicrono

Más que una mascarilla parece un elemento cosmético. Para los que usan gafas, cuenta con una forma triangular en la parte superior que permite acomodar la mascarilla a la forma de la nariz y así evitar que se empañen. En la parte inferior, una zona redondeada para la barbilla mejora la comodidad.

Se nota mucho la mano de Apple, y no es para menos. La Apple Face Mask ha sido diseñada por los ingenieros que trabajan en el iPhone y el Apple, por lo que no se trata de un simple producto solicitado a un tercero como hacen la mayoría de empresas.

De la misma manera que no quiere depender de nadie en sus productos, llegando a hasta desarrollar sus propios procesadores, Apple ha querido crear algo que sólo tiene ella.

Seguridad para los empleados

Pero las apariencias no son el verdadero motivo por el que Apple ha diseñado una mascarilla, la seguridad ha sido la prioridad; si no, ¿para qué tener una mascarilla propia?

La Apple Face Mask cuenta con un diseño de tres capas, capaz de filtrar partículas en ambas direcciones, por lo que protege tanto al empleado como a los clientes.

Las Apple Store precisan el uso de mascarilla y distanciamiento social Apple Omicrono

Esta es una mascarilla reutilizable, y se puede lavar hasta cinco veces antes de necesitar una nueva. Apple afirma que ha realizado una investigación y unas pruebas previas para seleccionar los mejores materiales para filtrar el aire; sin embargo, promete que esta investigación no ha afectado a los suministros de material médico en los EEUU.

Apple ha pensado en los clientes con discapacidades auditivas, y también usará una máscara transparente, creada por la Universidad Gallaudet que permite leer los labios de los trabajadores.

Los empleados de Apple recibirán las primeras mascarillas a lo largo de las próximas dos semanas, aunque aún no se sabe si llegarán a las tiendas españolas o si se quedarán en los EEUU. Los clientes recibirán mascarillas convencionales si no las tienen al entrar, pero las Apple Face Masks serán exclusivas para los trabajadores y no se venderán.