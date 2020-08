El peligro del último asteroide que ha 'rozado' la tierra: así se puede evitar

Mientras algunos científicos escudriñan el espacio más lejano en busca de planetas similares al nuestro, otros dedican sus mentes al control y rastreo de asteroides que pasan cerca de la influencia gravitatoria de la Tierra. El trabajo de estos últimos tiene una especial relevancia en nuestras vidas pues diariamente caen cientos de objetos espaciales a la superficie. En sus manos está el cálculo de las trayectorias y de las posibles complicaciones que acarrearán si impactan en zonas pobladas.

El último asteroide en saltar a los medios pasó cerca de la Tierra el domingo día 16 de agosto. Habría sido como cualquier otro evento similar, de no ser porque se detectó demasiado tarde y pasó realmente cerca. Tanto que se ha clasificado como el asteroide que ha pasado más cerca de la tierra desde que se registran estos hechos, según el Observatorio Astronómico de Sorbano, en Italia.

"El asteroide no detectado se aproximó desde la dirección del Sol", según ha indicado Paul Chodas, el director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, a Business Insider. "No lo vimos venir", ha asegurado.

El 2020QG, como lo han denominado, voló sobre el hemisferio sur de la Tierra. Mide 2 metros de ancho por 5,5 metros de largo y forma parte de los muchos objetos espaciales de los que la NASA no tiene constancia. Y no será porque no lo intentan. Simplemente si no pasa por delante de alguno de sus telescopios es imposible detectarlo. Eso sí, cada vez existen más tecnologías vigilando el espacio rastreando posibles problemas a futuro.

IA en busca de asteroides

Uno de los proyectos más representativos en este terreno y que emplean inteligencia artificial es el nacido en la Universidad Leiden, en los Países Bajos. Allí han creado el "Identificador de Objetos Peligrosos" (HOI, de sus siglas en inglés) que se basa en redes neuronales capaces de llegar a resultados muy complejos.

Fue entrenado durante mucho tiempo en el análisis del comportamiento de los asteroides y en su rastreo. A principios de año el sistema consiguió detectar 11 asteroides que podrían acercarse mucho a la Tierra y que hasta ese momento habían pasado desapercibidos.

Asteroide aproximándose a la Tierra 9866112 en Pixabay Omicrono

El entrenamiento de este sistema hará que cada vez sea más fiable a la hora de analizar las posibles amenazas. El comportamiento de los asteroides no es para nada lineal y se asemeja más a uno caótico, donde la red neural tendrá que trabajar e ir analizando patrones de comportamiento.

Los asteroides que, según el HOI, pasarán demasiado cerca de la Tierra no lo harán hasta dentro de muchos años. El primero de ellos será en 2131 y el último detectado en el 2923.

Infrarrojos de la NASA

Uno de los sistemas de detección que la NASA lleva utilizando más tiempo es el WISE, que descubrió más de 34.000 asteroides y caracterizó 158.000 en el sistema solar en su primera misión en 2010 y 2011.

Recreación del telescopio espacial WISE NASA Omicrono

Tanto la misión WISE como la posterior NEOWISE (empleando el mismo telescopio) equipan cámaras infrarrojas que primeros se dedicaron al descubrimiento de nuevos planetas y cúmulo de estrellas para luego pasar a la detección de asteroides. "Son una herramienta muy potente para descubrir, catalogar y comprender la población de asteroides", según publica la propia NASA.

Los datos recogidos por la sonda se envían al Minor Planet Center en Cambridge, Massachusetts, donde científicos los examinan manualmente para cerciorarse de si son asteroides conocidos o se acaban de descubrir. Una vez catalogados ya se les puede realizar un seguimiento más pormenorizados.

Cazasteroides desde casa

La Universidad Politécnica de Madrid junto con el Instituto de Astrofísica de Canarias crearon hace ya unos años una aplicación para smartphone donde los usuarios podían visualizar e identificar asteroides. Las imágenes que se usan se toman regularmente por la noche y 'nuestra misión' como rastreadores es encontrar un asteroide peligroso.

El proceso es muy sencillo. Basta con echar un vistazo a las fotos celestes que se suben a la aplicación y, utilizando nuestro dedo, deberemos señalar los objetos espaciales en movimiento. Una vez localizados se reportan a un equipo científico que los evalúa más concienzudamente.

Han establecido un sistema de puntos y un ranking para reconocer a los mejores Cazasteroides. Si queremos enrolarnos en esta misión, nos debemos descargar la aplicación -disponible para Android y iOS- o bien desde cualquier navegador.

Telescopios en la Luna

Una de los últimos proyectos que hemos conocido relacionados con la vigilancia de asteroides proviene de Roscosmos, la agencia espacial de Rusia. La implantación de una base humana permanente en la Luna traerá, si todo sale según lo previsto, un sistema de telescopios que vigilarán los objetos que amenacen a la Tierra.

Luna @gkumar2175 en Unsplash Omicrono

La nula contaminación lumínica y la ausencia de atmósfera hacen del satélite un lugar privilegiado para la observación de posibles asteroides. "Hay planes para instalar equipos en esta base [lunar] para estudiar el espacio profundo y telescopios especiales para rastrear asteroides y cometas que representen un peligro de colisión con la Tierra", declaró Alexander Bloshenko, director ejecutivo de Roscosmos, el pasado diciembre.