El gran fallo de Tesla que puede ser su perdición: la pésima calidad de sus coches

Si tienes planeado comprarte un Tesla, ya deberías saber más o menos lo que te vas a encontrar: la mejor autonomía del mercado, un rendimiento más cercano al de los supercoches (dependiendo de la versión) y acceso a la mayor red de cargadores.

Pero, también deberías esperar más de un problema. La juventud de Tesla se nota cuando buscas en Google "tesla quality issues"; prepárate para ver una absurda cantidad de fallos descubiertos por los compradores.

Desde paneles que no encajan hasta manchas de pintura en el interior, pasando por maleteros que no se abren o asientos que no encajan bien en su sitio, estos son sólo algunos de los problemas de producción que han dado vueltas por Internet en los últimos años. Y lo peor es que la cosa no está mejorando.

Los problemas de calidad de Tesla

Es cierto que Tesla tiene muchos enemigos, algunos que apuestan contra la compañía en bolsa o que simplemente odian su filosofía y su apuesta por vehículos limpios. Más preocupante es cuando las quejas llegan de usuarios anónimos.

Es lo que ha ocurrido en el reciente estudio de calidad de J.D. Power, que lleva 34 años encuestando a los propietarios de las principales marcas de coches en los EEUU; el objetivo de esta encuesta anónima es tener una idea general de qué marcas dan más problemas, y cuáles ofrecen productos mejor construidos.

Los encuestados deben responder si han tenido problemas con su coche en los primeros 90 días desde que lo tienen, y en base a eso se realiza un 'ranking' con la cantidad de problemas por cada 100 coches vendidos (PP100).

La suciedad y que parezca un coche de segunda mano son problemas asociados con Tesla Kenriko | Youtube Omicrono

Este 2020 es el primer año que los propietarios de coches Tesla han sido encuestados, y digamos que tenían mucho de lo que quejarse. J.D. Power ha registrado 250 problemas por cada 100 vehículos Tesla; sería la peor marca del año con mucha diferencia.

Por comparar, la media de la industria es 166 PP100, mientras que las peores marcas, Audi y Land Rover, quedan lejos con 225 y 228 PP100 respectivamente. Por contra, Dodge y la coreana Kia lideran el ranking con 136 PP100.

A Tesla se le acaba el tiempo

Lo más chocante de todo es que la cifra podría ser peor en realidad. J.D. Power no recibió permiso de Tesla para encuestar a usuarios en algunos estados de los EEUU. Así que, oficialmente, Tesla no es la peor marca porque no puede entrar en la lista; una tecnicalidad como pocas.

El lanzamiento del Tesla Model Y no parece haber traído cambios importantes para Tesla, como demuestra un vídeo viral publicado el pasado abril, en el que se detallan algunos de los problemas mencionados.

Problemas de calidad descubiertos en un Tesla Model Y

Como hemos dicho antes, Tesla es una compañía relativamente joven, especialmente comparada con sus rivales y por lo tanto tiene mucho margen para crecer y mejorar; y para los que compran un Tesla, normalmente las ventajas suelen vencer a estas desventajas. Pero llegará un día en el que Elon Musk no tendrá ese colchón en el que caer.

¿Qué pasará cuando Mercedes-Benz, BMW o Audi, por ejemplo, lancen un coche eléctrico al mismo nivel que los Tesla, pero con la calidad que nos tienen acostumbrados? La apuesta de Tesla y Musk es que su cadena de producción habrá mejorado para cuando llegue ese día; pero ¿y si no es así? ¿Qué te comprarías por el mismo precio y rendimiento, un Mercedes-Benz o un Tesla?