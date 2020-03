Los Tesla adelantan la autonomía completa en Europa con su última actualización

¿Cómo de cerca estamos de ver coches completamente autónomos en las calles? Dependiendo de a quién preguntes, y qué consideres "autonomía completa". Si preguntas a Elon Musk, te dirá que este mismo 2020 los Tesla recibirán una actualización con esa funcionalidad.

Por supuesto, cabe preguntarse si no es demasiado pronto. Especialmente porque no todos los países están preparados para ello, ni tienen leyes adaptadas a los coches autónomos. Eso puede no ser un problema tan grande en los EEUU, pero en la Unión Europea Tesla ya se ha encontrado con obstáculos para implementar su sistema Autopilot.

El Autopilot que podemos disfrutar en Europa no es el mismo que el original; además, funciones como Smart Summon, que permiten llamar al coche en el aparcamiento, están seriamente limitadas. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo, ofrecer autonomía completa, y ahora Tesla ha dado un paso más.

La sorpresa de la última actualización de Tesla

La última actualización 2020.8 para los Tesla publicada hoy trae varias novedades importantes, aunque la que tal vez afecta más a los conductores europeos es la vista previa de conducción autónoma, que ya fue lanzada en los EEUU el pasado diciembre.

Se trata de una nueva visualización de Autopilot, que muestra en tiempo real los objetos identificados por el sistema de conducción autónoma del coche. En otras palabras, es un adelanto de lo que podremos disfrutar en el futuro próximo.

Funcionamiento de la vista previa de autonomía completa en los Tesla

Con esta visualización, podemos ver elementos en la pantalla del coche que hasta ahora no eran reconocidos, como señales de tráfico, señales pintadas en el suelo, o semáforos. También podemos ver cómo el sistema ahora identifica mejor otros coches o incluso obstáculos como conos de seguridad.

Hay que aclarar que el hecho de que el coche pueda ver todo eso no significa que pueda reaccionar ante ello y conducir solo. Si activamos el Autopilot podríamos notar pequeñas mejoras, pero no hasta el punto de poder dejarle el volante (algo que nunca deberíamos hacer, por cierto).

¿Está cerca la autonomía en Europa?

Que Tesla haya implementado esta nueva visualización en Europa (además de en Canadá y México) indica su intención de que la autonomía completa también se implemente en estos mercados; aunque para ello probablemente tendrá que saltar muchos obstáculos.

Además de esta gran novedad, la actualización también incluye mejoras en la frenada regenerativa, que permite recuperar energía al frenar, en los Model S y los Model X, además del ya anunciado modo para circuito.