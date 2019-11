¿Harto de recoger la caca de tu perro? Este robot autónomo lo hara por ti

Cuando una persona normal y corriente piensa en la robótica, automáticamente se le vienen a la cabeza imágenes de robots ultra sofisticados capaces de realizar tareas imposibles para un ser humano.

Sin embargo, la tecnología no solo está para resolver problemas de gran complejidad, sino también para mejorar situaciones mundanas de nuestro día a día. En este artículo os vamos a hablar de uno de esos robots, os adelantamos que es tan peculiar que posiblemente os desternilléis de risa.

¿Tienes perro? De ser así, seguro que lo adoras. Bueno, quizás no lo quieres tanto cuando te toca recoger sus excrementos, ¿eh? No te preocupes, no te culpamos por ello, pero quizás debas ir ahorrando para comprarte este robot autónomo, ¡recoge las cacas por ti!

Si tienes perro, desearás tener este robot

Beetl es un robot autónomo que hace realidad el sueño de cualquiera que tenga perro: no tener que recoger sus excrementos. Básicamente porque el robot es capaz de hacerlo él solito. ¿Suena bien eh?

Para realizar esta difícil tarea (nótese la ironía) a la par que repugnante (sin ironía) el robot emplea varios sensores y visión por computadora para detectar los excrementos de los perros, también para evitar los obstáculos que se interpongan entre él y su particular hazaña a realizar.

Una vez llega al lugar donde se encuentra la caca, la levanta con su garra mecánica y la guarda en un recipiente que se encuentra en su interior. Como curiosidad, también podremos limitar el espacio por el que se mueve el robot, más que nada para evitar que se pierda y vaya recogiendo los excrementos de todos los perros del vecindario.

Desgraciadamente, este robot tan original es, al menos en el momento de escribir estas palabras, solo un prototipo, por lo que no sabemos ni precios ni fechas de lanzamiento. ¿Qué te parece? ¿Querrías tener un Beetl o no?