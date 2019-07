El MacBook Pro de 16 pulgadas tendrá un precio no apto para todos los mortales

Los productos de Apple son caros. No hemos descubierto América, lo sabemos, pero los usuarios ya hemos aprendido a relacionar Apple con este concepto. Aunque los de Cupertino tengan productos espectaculares, no todos estamos dispuestos a pagar lo que en ocasiones consideramos como sobrecoste para algo que no necesitamos realmente. Y no son pocas las ocasiones en las que, incluso a sabiendas que Apple hace productos caros, se ha criticado a la manzanita por algunas salidas de tono en este sentido.

Ahora, se ha filtrado (o rumoreado, más bien) el precio del próximo MacBook Pro de 16 pulgadas, el que será el MacBook más grande de la familia. Si tenemos en consideración este rumor y lo tomamos como cierto, preparad para aflojar bien vuestros bolsillos: el precio base del ordenador serán unos 3.000 dólares.

El MacBook Pro de 16 pulgadas tendrá un precio que te dejará sin habla

Según adelanta 9to5Mac y basándonos en el reporte de la cadena de suministro Economic Daily News, los nuevos MacBook Pro de 16 pulgadas se lanzarán en octubre de este año. Junto a estos se lanzarán versiones actualizadas de los MacBook Pro y MacBook Retina de 13 pulgadas en el mismo mes. Estas 16 pulgadas estarán potenciadas con un panel LCD 3072 × 1920, superando los 2880 × 1800 píxeles del MacBook Pro de 15 pulgadas.

Macbook Pro concept 2

Muchos estaban esperando que tras la caída en ventas de los iPhone, parte importantísima de los beneficios de Apple, la firma rebajara un poco el coste de sus productos y adoptara una estrategia competitiva. Parece que no será así, y de hecho, será justo al contrario: este informe revela que el precio de partida de los MacBook Pro de 16 pulgadas será de 3.000 dólares. Actualmente, el MacBook Pro más grande que se puede comprar es el de 15 pulgadas, cuyo precio es de 2.699 euros.

Este alto precio lo pondría en una situación intermedia para quienes no quieren un iMac de sobremesa y tampoco un Mac Pro, pero que igualmente requieren de usos profesionales o al menos muy avanzados. Sin embargo, este coste podría echar a muchas personas del radar de Apple; existen portátiles con Windows más que capaces que valen bastante menos dinero que este supuesto MacBook Pro de 17 pulgadas que además de brillar en el sector profesional, lo hacen en el sector del gaming.

En cuanto al MacBook de 13 pulgadas actualizado, poco se sabe. Desde hace meses el mayor rumor que ha circulado por este modelo ha sido una opción con 32 GB de memoria RAM, pero de nuevo son solo especulaciones. No se saben muchos más detalles, salvo la incógnita de si Apple se rendirá con los teclados de mariposa como ya han vaticinado algunos.

Hay que tener en cuenta que estos son rumores, y es posible que no sean reales. Por otra parte, hay una base fehaciente para creer en estas filtraciones; el MacBook Pro de 16 pulgadas será mayor, tendrá nuevo hardware y si estos rumores son ciertos, traerá más resolución de serie. Por lo que es lógico que Apple le imponga un coste menor, aunque eso consiga que un usuario con un poder económico medio o bajo borre definitivamente la idea de comprar un MacBook Pro de su cabeza.