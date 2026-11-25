Microsoft ha declarado una alerta máxima denominada código rojo para transformar por completo su manera de prevenir y responder ante fallos graves de servicio. Esta drástica medida surge después de que una interrupción de 24 horas dejara al descubierto serias deficiencias en sus sistemas de ingeniería y gestión de crisis.

El apagón digital ocurrió entre los días 12 y 13 de noviembre y afectó a instituciones gubernamentales desde Australia y Japón hasta Estados Unidos. Además, el fallo provocó retrasos en firmas de inversión e interrumpió las comunicaciones de varias aerolíneas, avivando el debate sobre la fragilidad de las infraestructuras digitales críticas.

La compañía tecnológica aclaró que este grave incidente no estuvo relacionado con ciberataques ni con el funcionamiento de agentes de inteligencia artificial. Según la dirección de la empresa, el origen del problema fue un defecto de escalabilidad no detectado en Windows que se introdujo durante el pasado mes de julio.

Ante la magnitud de la crisis, el director ejecutivo Satya Nadella pidió disculpas públicas por las molestias ocasionadas a millones de usuarios en todo el planeta. La declaración de código rojo representa la señal de urgencia más severa de la corporación para corregir debilidades operativas tras las caídas de Exchange Online, Outlook, Teams y Copilot.

Jason Henderson, presidente de Microsoft 365 Core, calificó el suceso en un memorando interno como el incidente con mayor impacto para los clientes en toda la historia de Exchange Online. El directivo subrayó que nunca antes tantos usuarios habían permanecido sin acceso a su correo electrónico durante tanto tiempo, confirmando que este plan es ahora la máxima prioridad.

Por su parte, Amanda Silver, vicepresidenta corporativa encargada de Microsoft 365 Core y Work IQ, describió que los ingenieros tuvieron que trabajar inmersos en una auténtica "niebla de guerra". A pesar de desplegar a sus mejores especialistas técnicos, los equipos intercambiaron más de 11.000 mensajes a través de 11 salas de chat diferentes en Teams sin lograr una visión unificada.

Silver explicó que los datos de diagnóstico estaban dispersos en sistemas internos fragmentados, lo que dificultó enormemente la toma de decisiones coordinadas durante la emergencia. En esa misma línea, el vicepresidente ejecutivo Charles Lamanna señaló durante la revisión de crisis que el componente afectado había acumulado en un solo día los fallos aceptables de aproximadamente 10 años.

Un portavoz oficial de la compañía aseguró que el trabajo de los ingenieros no termina cuando se restablece la normalidad en los servidores. Los equipos continúan operando sin descanso para aplicar las lecciones aprendidas bajo la supervisión directa de la cúpula directiva de la multinacional.

Dentro de esta movilización extraordinaria, Amanda Silver ha diseñado cinco líneas de trabajo estratégicas centradas en la reducción de carga, la partición geográfica del tráfico y mecanismos de recuperación más ágiles. El objetivo principal de Microsoft es lograr la resolución mundial de cualquier futuro incidente en el plazo estricto de una hora.

Para alcanzar esta ambiciosa meta, la empresa planea desplegar agentes de inteligencia artificial que ayuden a los ingenieros a diagnosticar los datos de salud del sistema con mayor rapidez. Asimismo, Henderson mantendrá reuniones diarias con el equipo directivo de Substrate para supervisar las acciones correctivas, complementadas con evaluaciones de progreso cada siete días.

El responsable de Microsoft 365 Core reconoció con franqueza que todo el esfuerzo realizado durante los últimos años resultó insuficiente para proteger la plataforma aquel jueves. Tras realizar una auditoría exhaustiva de los problemas estructurales, el directivo advirtió en otro informe previo que los parches urgentes tardan demasiado tiempo en distribuirse a nivel global.

Henderson reveló que en un incidente reciente una corrección crítica de producción tardó entre cinco y seis días en alcanzar la saturación mundial completa. El ejecutivo concluyó afirmando que para los problemas de seguridad más graves necesitan pasar de la detección al despliegue global seguro en apenas una hora, una meta de la que todavía están lejos.