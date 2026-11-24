Anthropic lanza una nueva IA centrada en revisar código para evitar problemas en el despliegue de nuevas funciones

En los últimos meses hemos visto cómo se ha disparado el aumento de los ciberataques gracias a las capacidades de la inteligencia artificial. También ha aumentado la velocidad a la que se parchean los fallos, pero al no ser capaz de los revisores humanos de comprobar que el código esté perfecto muchas veces esas mismas revisiones y correcciones dan un lugar a nuevos vectores de ataque.

Las compañías de inteligencia artificial saben que tienen que ser lo más fiable que puedan y Anthropic se juega mucho tras su salida a Bolsa. Hace unas horas ha lanzado una nueva herramienta denominada Claude Ship para desarrolladores.

Esta función permite que su inteligencia artificial revise solicitudes de incorporación de código, corrija errores y apruebe cambios según las políticas establecidas por cada equipo de ingeniería.

El objetivo principal de este lanzamiento consiste en acelerar el ritmo de entrega de software para los programadores que ya trabajan con agentes autónomos. Hasta ahora, aunque los modelos redactaban código a gran velocidad, el proceso posterior de revisión manual seguía generando cuellos de botella en los proyectos.

Claude Ship coordina el trabajo conjunto de 3 agentes especializados que gestionan todo el ciclo de vida de una solicitud de cambios en GitHub. El primer componente es Code Review, un sistema ya disponible de forma general que analiza el código propuesto para detectar fallos técnicos.

El segundo elemento se llama PR Steward, un agente en fase beta encargado de solucionar problemas prácticos como conflictos de fusión o pruebas automatizadas fallidas. Tras realizar cada ajuste, este asistente publica un comentario detallando qué modificó exactamente y cómo revertir la operación si resulta necesario.

El tercer pilar es Claude Approvals, otra herramienta en fase beta que decide si una modificación cumple los requisitos para integrarse en la rama principal. Este agente evalúa las señales de los análisis previos junto con reglas redactadas en lenguaje natural dentro de un archivo del propio repositorio.

Esquema de funcionamiento de Claude Ship Anthropic

Anthropic ha diseñado esta solución para que las organizaciones mantengan el control total sobre qué cambios requieren intervención humana directa. Los administradores pueden activar el sistema en un solo repositorio inicial, elegir entre 3 niveles de profundidad de análisis y fijar límites de gasto mensual.

La empresa recomienda activar primero la función de aprobación en modo de mera observación antes de permitir fusiones automáticas en proyectos críticos. De este modo, los responsables técnicos verifican el criterio del modelo durante varias semanas sin comprometer la estabilidad de sus aplicaciones.

Además, los programadores pueden invocar este flujo de manera individual ejecutando el comando /ship directamente desde la interfaz de Claude Code. Al escribir esa instrucción, el asistente sube los cambios, abre la solicitud correspondiente y atiende las observaciones técnicas de forma autónoma.

Actualmente, Claude Ship se encuentra disponible para clientes con planes Claude Team y Enterprise que alojen sus repositorios en la plataforma GitHub. Sin embargo, la herramienta no es compatible con organizaciones que utilicen políticas de retención cero de datos, configuraciones médicas HIPAA o claves cifradas por el cliente.

Introducing Claude Ship (beta): Claude can review your pull requests, work on fixes, and approve the ones your team's policy allows. The goal is to help you ship code as fast as you can write it. https://t.co/b9OBAhEBmr — ClaudeDevs (@ClaudeDevs) November 23, 2026

El consumo del servicio se factura según el volumen de tokens procesados, lo que puede incrementar el presupuesto operativo de las compañías. Para incentivar las pruebas iniciales, Anthropic ofrece al menos 10.000 dólares en créditos gratuitos a las cuentas empresariales elegibles que los reclamen antes del 15 de enero de 2027.

Una vez activado dicho saldo promocional, los equipos disponen de un plazo máximo de 30 días para consumirlo en sus flujos de integración continua. La compañía advierte igualmente que el sistema puede pasar por alto ciertos errores o vulnerabilidades, por lo que aconseja mantener una supervisión adecuada.

Con este anuncio, Anthropic busca equiparar la velocidad de validación del software con la rapidez actual de generación mediante modelos de lenguaje. Equipos internos de la propia firma ya emplean este mecanismo para gestionar el alto volumen de modificaciones diarias sin saturar a sus ingenieros senior.